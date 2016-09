Tuusulantien leventäminen moottoritieksi on edistynyt aikataulun mukaan ja vuoden loppuun mennessä se saataneen käyttöön nelikaistaisena Pohjolankadunristeyksestä Tuomarinkylän paikallistien risteykseen saakka, kertoi työpäällikkönä toimiva insinööri Hj. Brotherus.

Käpylässä rakenteilla oleva rautatien ylikulkusilta valmistuu ennen talvea, siitä pohjoiseen oleva Maunulan liittymäsilta on valmiina, ja Pakilassa Muurimestarintien risteykseen tuleva ylikulkusilta valmistuu myös loka–marraskuun vaihteessa.

Tuomarinkylän ylikulkusilta saataneen myös valmiiksi ennen talvea, mutta sitä ei luultavasti avata liikenteelle heti, kertoi insinööri Brotherus.

Tien leveydeksi tulee 26 metriä ja sen molemmin puolin kolmenkymmenen metrin levyinen suojavyöhyke. Tuusulantien levennystyöt aloitettiin vuonna 1964 lokakuussa. Koko rakennusohjelman kustannusarvio on noin 22 miljoonaa markkaa Käpylästä kaupungin rajalle asti.

Yli 100 kansakoululuokkaa käy iltakoulua Helsingissä

Osa Helsingin koululaisista joudutaan tänäkin lukuvuonna sijoittamaan iltavuoroon. On pyritty jatkuvasti saamaan uusia koulurakennuksia, jotta vuorolukujärjestelmästä päästäisiin. Kantakaupungissa iltavuoroa käyvien luokkien luku on jatkuvasti pienentynyt, mutta uusilla, varsinkin itäisillä asuma-alueilla iltaluokkien määrä on pysynyt tämän vuosikymmenen aikana samana. - -

Iltavuoro koululaisilla on luonnoton ja epämukava. Tosin siitä ei ole todettu olevan haittaa suoranaiselle koulumenestykselle, mutta pyrimme poistamaan järjestelmän. Lapsen on saatava lähteä aamusta kouluun silloin, kun hänen vanhempansakin lähtevät työhön, totesi tarkastaja Erko.

Iltavuorossa olevat lapset ovat levottomampia kuin aamuvuorolaiset ja heidän on vaikea keskittyä. Suurin osa energiaa on tuhlattu aamupäivällä pihalla, ja neljän jälkeen iltapäivällä he ovat jo niin väsyneitä, etteivät jaksa seurata opetusta, sanoi opettaja Seija Hänninen Maunulan kansakoulusta.

Myös opettajien kannalta iltavuoro on ikävä. Kotityöt menevät sekaisin, aamupäivällä on laitettava puolivalmista ruokaa, jonka mies tai lapset lämmittävät. Omat lapseni käyvät koulua aamuvuorossa, joten tämä työaikani on heidänkin kannaltaan ikävää.

Maunulan kansakoulun 42 luokasta yhdeksän käy iltavuoroa. Tavallisimmin tunnit alkavat kello 13 ja päättyvät viimeistään kello 18.

Kurjaa tämä on. Aamulla ei ole ketään kavereita, kuu kaikki muut käyvät aamuvuoroa. Ja on kurja lähteä silloin kouluun, kun muut tulevat. Äiti on päivisin työssä ja mulla on avain kaulassa, sanoi ruokalassa puurolusikkaa heiluttava kolmannen luokan oppilas Pirjo Immonen.

Beatles yhä maailman paras musiikin myyjä

Beatles-yhtye palasi Yhdysvaltain kiertueeltaan jälleen kerran maailman parhaana äänilevyjen ”myyjänä”. Kolmessa maailman kuudesta suurkaupungista he ovat suosikkitilastojen kärjessä.

Suosituimpia kappaleita eri puolilla maailmaa: Lontoo: 1) Yellow Submarine/Eleanor Rigby, Beatles, 2) God Only Knows, Beach Boys, 3) All Or Nothing, Small Faces. New York: 1) See You In September, Happenings, 2) Summer In the City, Lovin' Spoonful, 3) Sunny, Bobby Hebb. Länsi-Berliini: 1) Paperback Writer, Beatles. 2) Hideaway, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich, 3) Monday, Monday Mama's and Papa's. Tukholma: 1) Yellow Submarine, Beatles. 2) Witb A Girl Like You, Troggs, 3) In My Dreams, Tages.

Mao Tse-tungin vaimon merkillinen nousu

Hongkong, 5.9. (UPI)

Poliittisen johtajan vaimon osuus on ilmeisesti muovautumassa entistä merkityksellisemmäksi myös Kiinassa.

Kiinan kommunistipuolueen puheenjohtajan Mao Tse-tungin vaimosta, entisestä elokuvatähdestä, on tullut eräs kulttuurivallankumouksen johtajista. Poliittiset tarkkailijat ihmettelevät nyt, mikä on saanut aikaan muutoksen vaimon asemassa.

Maon vaimo Tshiang Tshing, joka solmi avioliiton Kiinan johtajan kanssa noin 25 vuotta sitten, on vuosikausia pysytellyt taustalla esiintyen vain silloin tällöin julkisuudessa miehensä rinnalla.

Ensimmäiseen julkiseen toimeensa Tshiang valittiin kaksi vuotta sitten, kun hänestä tuli Kiinan kansankongressin – eduskunnan – jäsen. Kuitenkin hän pysytteli tämän jälkeenkin poissa julkisuudesta aina tämän vuoden elokuuhun saakka. - -

Joillakin tahoilla uskotaan, että Maon vaimo olisi kohonnut johtavaan asemaan omin avuin. Todisteet eivät kuitenkaan juuri viittaa tähän mahdollisuuteen. Kiinan olojen tuntijat arvelevat lähiviikkojen paljastavan, mikä on Tshiangin uusi asema, ja mitkä tekijät ovat hänen julkisuuteen astumisensa takana.