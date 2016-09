Toimittaja, toiminnanjohtaja, teatteriohjaaja ja kulttuurivaikuttaja, humanististen tieteiden kandidaatti Olli Pellikka kuoli sairauskohtaukseen 19. elokuuta Helsingissä 67-vuotiaana. Hän oli syntynyt Turussa 3. helmikuuta 1949.

Turkulaisuus oli yksi Olli Pellikan perusominaisuus, väärentämätön sikäläinen puhetapa hänen tavaramerkkinsä.

Pellikka opiskeli Turun yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä, historiaa, sosiologiaa ja filosofiaa.

Turun ylioppilasteatteri sai tarmokkaan jäsenen heti syksyllä 1968: ensiohjauksena 1970 Heikki Palmun kohutusta Harmaasta päiväkirjasta dramatisoitu Isänmaan puolesta.

TYT:n ajan onnistuneimpana ohjauksenaan Pellikka itse piti Jukka Parkkisen ja M. A. Nummisen kanssa kirjoitettua Pekka Puupäätä, jossa hän itse näytteli nimiroolin.

Toinen Pellikan persoonaa voimakkaasti värittänyt piirre oli rakkaus Irlantiin. Hän opiskeli lukuvuoden 1974–75 Dublinin University Collegessa.

Pellikasta tuli Suomi–Irlanti-seuran pitkäaikainen toiminnanjohtaja ja irlantilaisen kulttuurin johtava tuntija ja tunnetuksi tekijä Suomessa. Hän mm. ideoi 1986 alkaneen Irlanti-festivaalin, josta vuosien mittaan kehittyi merkittävin irlantilaisen musiikin katselmus kotisaaren ulkopuolella.

Yleisen legendan mukaan Pellikka tunsi Irlannissa ”kaikki”. Väitteellä on ylilyöntinäkin vankkaa todellisuuspohjaa – vihreän saaren maaseudulla häntä tervehdittiin usein nimeltä: ”Hello, Olli!”

Irish Festival in Finland sai Pellikan tuottamana Suomeen alan huiput Christy Mooresta Mary Blackiin.

Pellikka oli todellinen kulttuurin moniottelija. Hän oli mainio radio-ohjelmien tekijä, teatteriohjaaja ja näyttelijäkin, freelance-toimittajien ay-aktiivi yli 20 vuotta ja määrätietoinen luottamushenkilö.

Hän oli myös itse sanoituksia tehnyt musiikkimies ja laulaja, yksi Turun Ruisrockin perustajajäsenistä ja monien muiden festivaalien tarmokas puuhamies.

2000-luvun mittaan Pellikka oli yhä enenevästi kaikkitietävä matkaopas miltei missä maassa tahansa.

Isossa miehessä riitti energiaa vaikka muille jakaa. Itse hän piti itseään Peter Panina, joka kieltäytyi kasvamasta aikuiseksi.

Unohtumattomia olivat Ollin ”huumoripläjäykset” rockin ja erilaisten laulelmien alalla: Baby Love kääntyi Vauvarakkaudeksi ja Shake Your Money Makerista tuli Ravista rahantekijääsi.

Yleisradiolle Pellikka teki ohjelmia vuodesta 1968 lähtien silloiseen Sävelradioon. Erityisesti kesä 1974 oli ikimuistoinen.

Silloin Tampereella oli joku Juice Leskinen -niminen tyyppi bändeineen tehnyt kappaleen nimeltä Marilyn. Siihen ihastuttiin.

Päätettiin Ollin kanssa tehdä tyypistä tähti, ja niinpä Marilyn soi joka toisessa tauottomassa äänilevykonsertissa – ja loppu onkin historiaa.

Entä kun Sävelradio tarvitsi uusia otsikoita musiikkiohjelmilleen? Pellikan säkenöivimmät ideat olivat tyyliä ”Jäämusiikkia”. Kun kysyttiin, mitä moisen otsikon alla soitettaisiin, oli vastaus: Tiätyst Spanish eyes ja I Only Have Eyes For You ja Luokseni jääthän!

Oman aikansa renessanssi-ihmisenä Pellikka oli monessa mukana.

Amerikkalaisen työväenjohtajan Joe Hillin lauluja hän suomensi lp-levyn verran 1977.

Turun ja Porin läänintaiteilijana hän toimi Porissa 1978– 81, keskiössä lasten- ja nuorten kulttuuri. Työväen Näyttämöiden Liiton koulutusohjaajana hän oli 1981–88.

Ay-toiminnastaan Pellikka sai Suomen Journalistiliiton ansiomerkin 2010.