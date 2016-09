Tutuksi käynyt taistelumieli saavutettiin Helsingin Stadionilla jo Suomi–Ruotsi-maaottelun ensimmäisenä päivänä. Laji lajilta lisääntyivät maiden pisteet tasaisesti. Lähtöasetelma toisen päivän kamppailuihin on Ruotsille niukasti edullisempi pistein 102,5–100,5.

Suomalaisittain ilahduttavinta oli muutamien juoksijoiden yllättävä venyminen. Ensin kaunisti Heikki Pippola puolimaililla SE-numeroita kaksi kymmenystä, 1.47,8:0011. Ruotsalaiskolmikon luja alkuvauhti sotki tosin taktiikkamme, mutta petasi samalla Pippolalle loppukirin ansiosta voiton.

Yhtä rajun huutomyrskyn 47.000 hengen katsomossa aiheutti Mikko Ala-Leppilammen rohkea kokeilu naapurimaan poikien lujassa alkuvauhdissa. Eipä Ala-Leppilammen maaotteluvoittokaan ollut kaukana.

Lauantai vahvisti myös Jaakko Tuomisen päämatkaksi 400 m:n aidat. Voitto heltisi tosin keskinkertaisella tuloksella 51,2.

Kuulantyönnössä Ruotsin Bengt Bendeus voitti Yrjölän yllättäen kahdella sentillä. Myöskään pituudessa ei käynyt aivan odotusten mukaisesti. Stenius ja Eskola ottivat ensimmäiset sijat kohtalaisin tuloksin. Yhtään kolmoisvoittoa ei päivän tuloksiin kuulunut.

Naisten maaottelussa on Suomen tytöillä kymmenen pisteen johto, 38–28.

Irwinin henki elää kenties kauankin iskelmätilastoissa

Kun Irwin Goodman juhannuksena lensi seitsemän esiintymispaikkansa välit helikopterilla ja otti kassasta epävirallisten tietojen mukaan neljä tuhatta markkaa paikkakunnalta, häntä luultiin suuruudenhulluksi tai vähintään nyrjähtäneeksi.

Kun Irwin Goodman levytti kappaleen ”Ei tippa tapa”, uskottiin, että Veikko Salmen (sanoittaja) ja Irwinin maailma on tippaa täynnä. Mutta sitten tuli – syyskuun alussa – Irwinin toinen LP-levy ja huomattiin: Irwin on pitänyt kiinni sanoistaan, joiden mukaan jokaisessa laulussa on oltava hyvä ”retku”. Tämä retku on merkinnyt erilaisuutta muihin laulajiin nähden, ja se on näköjään kannattanut – sittenkin.

Veikko Salmen sormet tuntuvat olevan yhtä paljon ajan valtimolla kuin Irwin Goodmanin sormet kitaran kielillä. Laulujen aiheet ovat monipuolisia, sanat tyrmääviä. - -

Veikko Salmi – Retee – ja Irwin Goodman heittävät vanhoja arvoja säpäleiksi, kulkevat omia teitään ja löytävät sen ”retkun”, mitä ovat etsineetkin. Veikko Salmesta on tullut tuottelias sanoittaja, eikä hänen ja Arvo Aallaksen, Salaisen agentin sanoittajan, välillä ole tasoeroa ainakaan jälkimmäisen hyväksi.

Irwinistä on tullut nuorisolaulaja. Hänet luetaan kolmen suuren joukkoon, ja kaksi muuta ovat Danny ja Johnny. Kuitenkin on ollut havaittavissa eleitä myös nuorekkaiden ja vapaamielisten aikuisten lähestymisestä Irwinismiin. Baarien levyautomaateista kuuluu usein: ”Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku”, ja ilmeet ovat monet.

Irtolaisainesta hakeutunut Ruoholahden sillan pieleen

Ruoholahden sillan pieli Helsingissä on tullut varsin ikäväksi näkymäksi siltaa pitkin liikkuville autoilijoille. Alueella liikkuu toistakymmentä irtolaista, joista osa nukkuu yönsä sillan pään alla.

Huoltopoliisin kertoman mukaan Katajanokan kärki on yhä kaupungin pahin irtolaispesä, vaikkakin Eteläsatamassa maleksiva aines on silmiinpistävin. Salmisaaren metsikötkään eivät ole aivan uusia puliukkojen pesäpaikkoja.

Päivittäin Ruoholahden sillan pielessä ja läheisissä metsiköissä liikkuu noin kymmenen hengen irtolaisjoukko, joka pistää näkyvästi silmään vilkasliikenteiseltä sillalta.

Keskikaupunki vie voimamme, vaikkakin ympäristön metsät ovat pahoja puliukkopesiä. Rautatieasema on jo kovasti rauhoittunut, mutta ainakin vielä kesällä Vanhankirkon puisto oli hyvin rauhaton, kertoi huoltopoliisin johtaja Kauko Hyppölä.