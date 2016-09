Kolme nopeaa

1 EU:n terrorismin vastaisen työryhmän puheenjohtajana 2006

”Jouluviikolla johdin viimeistä kokoustani, jossa päätöspaketistani syntyi sopu. --- Olo oli kevyt ja kaikkivoipa. Lounaalla joku lauloi En etsi valtaa, loistoa. Pikkupiru olkapäälläni sanoi, että etsinpäs.”

2 Suomalaisista EU:ssa:

”EU:n ytimen etsintä on hyvin suomalainen harrastus. Se on osa suomalaisen sisäänrakennettua halua ankkuroida olemassaolonsa johonkin. Usein käy kuitenkin niin, että ydin on ikään kuin kangastus, joka pakenee seuraajaansa.”

3 Tehdyn työn mielekkyydestä:

”Mihin nämä vuosikymmenet ovat menneet? Olenko saanut jotain aikaan? Minulla ei ole aavistustakaan.”