Ruotsin viime vuonna aloittama voittokulku yleisurheilumaaottelussa Suomea vastaan ei katkennut vielä tällä kertaa.

Lauantain kahden pisteen etulyöntiasema kasvoi yhdeksän pisteen paremmuuteen 208,5–199,5.

Naapurimaan taistelutahto ja venymiskyky takasivat Ruotsille toistamiseen voiton kiistakumppanistaan.

Varsinaista valtalajia ei kummallakaan maalla sunnuntainakaan ollut. 1.500 metrillä ja 10.000 metrillä olivat tosin kolmoisvoitot mennä Ruotsiin.

Edellisellä matkalla Juha Väätäinen pystyi sentään pitämään kolmannen ruotsalaisen niukasti takanaan. Anders Gärderudin voittoaika oli vaatimaton 3.54,4. Keijo Ceder ja Jouko Uola jätettiin armotta viimeisiksi.

Kuninkuusmatkalla lähes 50-tuhantisen katsomon suosikki Mikko Ala-Leppilampi taisteli itsensä kolmanneksi.

Bengt Perssonin ja Bengt Nåjden ovela pussittamistaktiikka esti Ala-Leppilampea saavuttamasta vieläkin parempaa sijoitusta.

Meripojat Englannista: Suomalaiset ovat tyytyväisiä vaikka kaikki maksaa paljon

– Kaikkein miellyttävin seikka suomalaisissa ihmisissä on, että he näyttävät niin onnellisilta ja tyytyväisiltä.

Kun katsoo täällä satamassa laivan ohi virtaavien ihmisten kasvoja, ne ovat rauhalliset ja samalla miellyttävät.

Puhe suomalaisista jurrikoista on H.M.S. Devonshiren amiraalin Sir John Frewenin mielipiteen mukaan tuulesta temmattu.

Matruusi K. Newman, 20, on arvostelussaan kriittisempi. Hän on hoikka, tumma ja poikamainen.

– Kyllä suomalaiset miellyttäviä ovat, mutta he ovat hyvin meluisia. Tai ehkä se on heidän tapansa olla iloisia. Kaikkein iloisimmiksi, ja niin erikoisella tavalla käyttäytyviksi he tulevat nautittuaan alkoholia.

– Nimenomaan juominen on hämmästyttävin seikka suomalaisissa, pistää väliin ohikulkeva matruusi.

– Tuntuisi lähes mahdottomalta löytää terveenä kotiin ja olla tekemättä tyhmyyksiä, jos olisi niin kovassa humalassa kuin näimme useiden olevan lauantai-iltana kadulla.

Matruusi Newman on kierrellyt Devonshiren mukana useita vuosia.

Laivaa voitaisiin nimittää Englannin merivoimien suhdetoiminta-alukseksi. Se on kierrellyt luomassa hyvää tahtoa kuninkaallista laivastoa kohtaan kaikissa maanosissa, kiertänyt Australian ja ankkuroinut kaukaisimmassa idän satamassa

---

– Ikävin puoli Suomessa on, että kaikki on niin kallista. Mutta silti suomalaiset näyttävät onnellisilta.

De Gaulle sai nähdä pomminsa räjähtävän

Papeete, Tahiti, 11. 9. (UPI)

Presidentti de Gaulle seurasi sunnuntaina ranskalaisen risteilijä de Grassen teräksisistä suojista ydinräjähdystä, joka muutti hiljaisen Tyynen meren aamun liekehtiväksi helvetiksi 40 kilometrin päässä.

Ranskalaisten ydinkoekeskuksen edustaja kertoi, että räjähdys tapahtui klo 7.30 paikallista aikaa (19.30 Suomen aikaa).

Kokeen ansiosta 75-vuotias de Gaulle on nyt ensimmäinen valtionpäämies, joka on seurannut ydinräjäytystä.

Koe tapahtui Mururoan atollin yllä 800 meripeninkulman päässä Papeetesta kaakkoon.

Sen uskottiin olleen voimakkuudeltaan 100 kilotonnin luokkaa.

Kyllästyi elämäänsä

Ranskalainen jee-jee-tähti Johnny Hallyday yritti lauantai-iltana tehdä itsemurhan ottamalla liian suuren annoksen unilääkettä ja leikkaamalla auki ranteensa.

24-vuotias pop-laulaja oli tarjoamassa päivällistä eräille ystävilleen asunnossaan Pariisin esikaupungissa, kun hän yhtäkkiä oli noussut pöydästä ja poistunut kylpyhuoneeseen.

Puolen tunnin poissaolon jälkeen hänen ystävänsä mursivat kylpyhuoneen oven ja tajuttuaan tilanteen hälyttivät paikalle ambulanssin, joka kuljetti Hallydayn sairaalaan.

Sairaalasta myöhemmin annettujen tietojen mukaan ei Hallydaylla ole mitään vaaraa ja hän saattaa päästä kotiin muutaman vuorokauden sisällä. (UPI)