Tekstiilitaiteilija, taiteen maisteri Sari Syväluoma kuoli 19. elokuuta vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt unikeonpäivänä 27. heinäkuuta 1966 Oulaisissa.

Syväluoma loi kansainvälisen uran teollisten kankaiden suunnittelijana, taiteilijana, kuraattorina ja innostavana opettajana ja luennoitsijana. Hän jatkoi työskentelyään vielä sairaalasta käsin pitäen yllä aloittamiaan projekteja.

Syväluoma aloitti lukion jälkeen kudonnan opinnot Nivalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Tuona aikana hän sai vankan perustiedon kankaiden sidoksista, joita hän myöhemmin hyödynsi teollisuudessa hyvin taitavasti. Toimin tuolloin nuorena kuvataideopettajana ja huomasin heti hänen lahjakkuutensa. Välillemme syntyikin pitkäaikainen ystävyys ja innostava ammatillinen yhteys.

Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyisessä Aalto-yliopistossa) opiskellessaan Syväluoma hyödynsi kansainväliset vaihto-ohjelmat. Hän opiskeli yliopistoissa mm. Dublinissa Irlannissa ja Bergenissä Norjassa.

Bergenissä Syväluoman vahvaa sidostuntemusta arvostettiin ja opettajien suosituksesta hän lähti harjoittelemaan Sellgrens Veveri A/S tehtaalle Tingvolliin. Pian harjoittelu muuttui työsuhteeksi, ja Syväluoma teki lopputyönsä Norjasta käsin ollessaan samanaikaisesti suunnittelijana Sellgrenillä.

Norjan vuonot ja jylhät tunturimaisemat olivat Syväluomalle rakkaita. Oslon vuosiensa aikana hän keskittyi freelancerina monenlaisiin yhteistyöprojekteihin. Hän työskenteli suunnittelijana muun muassa Stokkelle, Annala Oy:lle, Lillylin Ltd:lle, Hovden Møbel A/S:lle ja Norsk Formille. Ter Molst International N.V:lle hän teki värianalyysejä ja trendiennusteita.

Vuosina 2002 ja 2003 Syväluoman suunnittelemille tuotteille myönnettiin kansainvälinen Elle Decoration desing -palkinto. Norjan ulkoministeriö tilasi Syväluomalta pellavaiset kattaustekstiilit kaikkiin suurlähetystöihinsä ympäri maailmaa. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit kutsui suunnittelijoita ja taiteilijoita kuninkaanlinnaan illalliselle, ja myös Syväluoma sai kutsun.

Syväluoman monipuolisuudesta ja ahkeruudesta kertovat lukuisat työskentelyapurahat, palkinnot, näyttelyt ja kansainväliset residenssityöskentelyt.

Hän jakoi auliisti taitojaan ja opetti esimerkiksi The Academy of art and designessa Bergenissä ja Oslossa, Metropoliassa sekä Lapin yliopistossa. Syväluoma oli aktiivisesti mukana myös useissa oman alansa ammattijärjestöissä.

Sari Syväluoma oli aktiivinen pohjoismaisen yhteistyön edistäjä. Hänellä oli laajasti kontakteja, joita hän vaali ja käytti hyödyksi myös muille taiteilijoille. Hän kuratoi näyttelyitä kollegoilleen ja viimeisenä työnään loi pohjan yhteistyöhankkeelle Norjan, Ruotsin, Islannin ja Suomen välillä. Viimeisenä työnään Syväluoma suunnitteli mattoja VM-carpetille. Hän laati värimalleja vielä muutama viikko ennen menehtymistään. Toivottavasti matot tulevat markkinoille postuumisti.