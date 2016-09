Suomesta kapellimestarin uralle ponnistanut Tibor Bogányi pitää Kekkosen kuvaa ikkunallaan: ”Vartioi asuntoa”

Kolme nopeaa Parhaat kulttuurikohteet Budapestissa 1 Budapestin ooppera ”Ja erityisesti vuoden 1956 kansannousun 60. muistovuoden kunniaksi loka–marraskuussa esitettävä Einojuhani Rautavaaran Kaivos-ooppera.” 2 Müpa ”Siellä Pannon filharmonikoiden konserttisarja, joka alkaa marraskuussa.” 3 Gellértin kylpylä ”Kuuma vesi vapauttaa sielun ja parantaa ruumiin samalla tavalla kuin johtamani konsertit.”

Budapest

Budan puolella Tonavaa, kuuluisan Gellért-hotellin takana on keltainen talo, jonka sivuikkunasta katsoo ulos tuttu kaljupää. Budapestilaisasunnon ikkunaan on kiinnitetty juliste Suomen entisestä presidentistä Urho Kekkosesta.

On ehdottomasti mentävä kysymään miksi.

Oven avaa Tibor Bogányi, täydellistä suomea puhuva unkarilainen kapellimestari. Hän asuu pääosin Itävallan Wienissä perheineen, mutta viettää myös paljon aikaa Unkarin pääkaupungissa Budapestissa töiden vuoksi.

Hän pyytää riisumaan kengät. ”Kuten Suomessakin on tapana.”

Tapa – ja Kekkonen ikkunassa – muistuttavat ajasta, kun Bogányi asui Suomessa. Muusikkoperhe muutti Suomeen 1987 Bogányin ollessa teini-ikäinen. Hänen isänsä opetti Forssassa muusikoita.

Sellistinä uransa aloittanut Bogányi kasvoi ”puoliksi suomalaiseksi” ja nousi Suomessa eturivin muusikoksi. Hänestä kouliintui kapellimestari Jorma Panulan ja Leif Segerstamin opissa Sibelius-Akatemiassa.

”Suomessa suurimman vaikutuksen tekivät juuri tapaamani ihmiset ja kollegat.”

Nuori kapellimestari valittiin 28-vuotiaana johtamaan Turun filharmonista orkesteria. Myöhemmin hän siirtyi Lappeenrannan kaupunginorkesterin johtoon.

Mutta nyt hän on palannut Keski-Eurooppaan. Bogányi työskentelee Budapestissa oopperassa ja on tuttu näky kulttuuritalo Müpassa johtamassa konsertteja. Hän toimii myös Pécsin Pannon filharmonikoiden ylikapellimestarina.

Unkarissa on valtaosa töistä, mutta perheen vakituiseksi asuinpaikaksi valikoitui Suomen jälkeen Wien.

”Wienin musiikkikultuuri on aivan ainutlaatuinen”, Bogányi sanoo. Hän näkee Itävallassa myös tulevaisuuden tavoitteet.

”Haluan päästä Itävallan musiikkielämään entistä tiivimmin mukaan.”

Myös taidemaalarivaimon ura lähti nosteeseen, kun perhe muutti neljä vuotta sitten Wieniin. Ágnes Zászkaliczky maalaa erityisesti muotokuvia tunnetuista muusikoista. Zászkaliczkylla on ollut Wienissä jo useita näyttelyitä.

Martin Fejer / EST&OST

Kahdesta lapsesta vanhempi laulaa kuuluisassa Wienin poikakuorossa.

Välimatkat pääkaupunkien välillä on lyhyt. Kahdessa tunnissa ajaa Bogányin Wienin-kodista Budapestin-kotiin.

Väliä sahatessa huomaa yhä, missä kylmä sodan jakolinja meni.

”Kommunismi löi vahvan leiman.”

Unkari on yhä Itävaltaa kehityksessä jäljessä, mutta Bogányin mukaan suuri ero on myös mentaliteetissa. Hän kuvailee unkarilaisia vahvoiksi, mikä saattaa näyttää politiikassa kovalta. Itävaltalaiset ovat taas joustavampia ja joviaaleja. Hänen mukaansa tämä myös leimaa mielikuvaa unkarilaisesta politiikasta.

”Unkaria kohtaan hyökätään vahvasti. Julkisuudessa on annettu Unkarista vain yksi kuva. Osa on totta ja osa ei. ”

Bogányi viittaa Unkarin nykyhallituksen maineeseen. Bogányi sanoo arvostavansa politiikkoja, joilla on vahva selkäranka.

Kuten Kekkosta. ”Mieletön poliitikko, joka puolusti omaa kansaansa”, hän kuvailee.

Bogányin mukaan Unkarin kiistellyssä pääministerissä Viktor Orbánissa ja Kekkosessa on tämän vuoksi paljon samaa.

Moni teatterintekijä on arvostellut, että kansallismielisen Orbánin kaudella poliittinen ohjaus on lisääntynyt ja kansallismielistä sisältöä tuputetaan teattereihin. Bogányi kuitenkin sanoo, että viime vuosina musiikkiin on panostettu selvästi aiempaa enemmän.

Mutta Bogányi ei halua sen enempää puhua politiikasta. Hän korostaa intohimonsa olevan musiikki.

”Hyvä ja laadukkaasti tuotettu musiikki parantaa ja vapauttaa sielun.”

Toinen läheinen asia on Suomi.

Viime vuonna Bogányi sai Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkin suomalaisen musiikkielämän vaikuttajana ja suomalaisen musiikin tunnetuksi tekemisestä Unkarissa.

Aamukahvihetki on päättymässä, sillä Bogányin pitää kiiruhtaa oopperalle harjoituksiin. Osana 1956 kansannousun 60-vuotismuistojuhlaa Budapestin ooppera esittää Einojuhani Rautavaaran Kaivos-oopperan, jonka Rautavaara sävelsi kuultuaan kansannousun veristä tukahduttamista paenneita unkarilaisia.

Kapellimestarina on Bogányi.

”Ooppera on juhlavuoden lippulaiva.”

Entäs se Kekkonen? Miten kuva on päätynyt ikkunaan? Bogányin mukaan tarinan yksityiskohdat eivät kestä päivänvaloa, mutta hän suostuu kertomaan Kekkos-kuvan nykymerkityksestä.

”Jos en ole kotona, Kekkonen katsoo ulospäin ja vartioi asuntoa. Jos olen kotona, käännän sen sisäänpäin.”

Eikö pelota, että varkaat pitävät sitä merkkinä tyhjästä asunnosta?

”Ei päinvastoin. Kun Kekkonen on täällä, ei kukaan uskalla tulla.”