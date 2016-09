Suomutunturi, syyskuussa (Kalevi Häkkinen)

Vuosi vuodelta yhä mittavammaksi kasvava alppihiihtoharrastus, syöksy- ja pujottelulasku, on jälleen elpymässä kesäisestä raukeudestaan. Lappi hehkuu tällä hetkellä ruskan värittämänä, mutta kaamosaika on lähestymässä ja urheilun osalta se merkitsee lunta, luistavaa keliä ja Kemijärven Suomutunturille uusia rohkeita suunnitelmia, parhaillaan valmistuvia rakennelmia ja entistä tehokkaampaa palvelua hiihtomme tällä sektorilla. --

Ensimmäisenä valmistui hissi, jolla on pituutta 1150 metriä ja korkeusero 240 metriä. Nopeus on 1,85 m/sek, ja matka laelle kestää l min, 50 sek. Lapin tunturihisseistä ainoastaan Luostotunturilla on pitempi (1500 m). Kuitenkin Suomu voi ylpeillä ainutlaatuisuudellaan. Maailmassa ei tiettävästi ole toista hissiä, joka matkallaan ylittää pohjoisen napapiirin ja kirkasvetisen tekojärven. --

Erikoisuutena Suomu tarjoaa myös vesisuksihiihtoa läheisessä Räisälän kylässä. Täällä voidaan järjestää kesäisin vaikkapa napapiirin ylityskilpailut vesihiihdossa. Mutta tällä hetkellä valmistautuu Lappi kuitenkin tulevaan hiihtosesonkiin tarmokkaasti. Yhä useammat saavat tilaisuuden lasketella ja kilpailla kotomaamme rinteillä. Laskuratojen pinnan tasauksia ja korjauksia tehdään parhaillaan kaikkialla pohjoisen talviurheilukeskuksissa.

Pilleri on suosituin ehkäisykeino USA:ssa

Washington, 16. 9. (UPI)

Kaksi amerikkalaista väestöasiantuntijaa on ilmoittanut, että sen jälkeen kun ehkäisypillerit tulivat vapaaseen käyttöön vuonna 1960, niistä on tullut Yhdysvalloissa syntyvyyden säännöstelyn tärkein keino.

Tohtorit Norman Ryder, Wisconsinin yliopistosta ja Charles Westoff Princetonin yliopistosta sanoivat, että nuoret amerikkalaiset perheenäidit ovat osoittaneet poikkeuksellista innostusta tätä ehkäisykeinoa kohtaan, joka tunnetaan yleisesti nimellä ”The Pill” (pilleri). -- Tohtorit Norman ja Westoff ovat yhdessä toimineet johtajina hallituksen vuoden 1965 syntyvyystutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena olivat alle 55 vuotiaat avioliitossa elävät naiset. -- Tutkimukset osoittivat että:

–Nuoret, ei-katoliset valkoihoiset naiset käyttävät ehkäisypillereitä estääkseen lapsen liian varhaisen syntymisen. Katoliset ja neekerit käyttävät pillereitä myöhemmin rajoittaakseen perheidensä kokoa.

– Ehkäisypillerien käyttö on paljon yleisempää nuorten kuin vanhempien naishenkilöiden keskuudessa.

–Kahdeksan viimeksi kuluneen vuoden aikana syntyvyys Yhdysvalloissa on laskenut yli 20 prosenttia. Suurin lasku ilmenee nuorten avioparien keskuudessa ehkäisypillerin vapauttamisen jälkeen, raportissa sanottiin.

Kansanedustajain palkat ehdotetaan tutkittavaksi

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tarkastusjaosto poisti perjantaina mietintöluonnoksestaan kohdan, jonka mukaan kansanedustajaksi valitulle julkisessa palveluksessa olevalle ei suoritettaisi palkkaa julkisesta virasta tai toimesta.

Sen sijaan jaosto ehdottaa tutkittavaksi virkamies-kansanedustajien palkkausta. Jaosto korostaa yhdenmukaisuuden aikaansaamista tässä palkkauskysymyksessä. Koko asia näyttää kuitenkin vähitellen kuivuvan kokoon. Mahdollista on, että valtiovarainvaliokunta poistaa mietintöluonnoksesta koko palkkauslausuman käsitellessään asiaa ensi viikolla.

Kesällä valmistuneessa alkuperäisessä mietintöluonnoksessa sanottiin: ”Valiokunnan mielestä olisi ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin sekä käytännöllisellä että periaatteelliselta kannalta merkittävän epäkohdan poistamiseksi siten, että kansanedustajaksi valitulle ei suoritettaisi palkkausta edustajapalkkion lisäksi julkisesta virasta ja toimesta.”