Noin neljäsataa henkeä aterioi päivittäin Helsingin Yksityislyseossa. Viittä vailla yksitoista aamupäivällä seisovat ensimmäiset oppilaat jonossa ja minuutissa ehtii annoksensa saada kaksitoista, kolmetoista ruokailijaa.

Kukin oppilas syö ateriansa noin kymmenessä minuutissa ja toisen vuoron ruokailijoin saapuessa kello 11.50 on tarjottimet jo ehditty kertaalleen pyyhkiä puhtaiksi, pahvilautaset on heitetty roskapolttosäkkiin ja pöydät pyyhitty.

Eittämätön tehokkuus on saatu aikaan pienehköissä huoneissa, koulussa, johon ei alunperin ollut varattu lainkaan keittiö- ja ruokailutiloja.

Pakasteruokailussa tarvitaan vain kaksi henkilöä neljänsadan muonittamiseen ja huomattavasti vähemmän työaikaa kuin tavallisessa keittiössä. Työpalkkakustannukset ovat siis pienet, kun kysymyksessä on vain ruoan lämmittäminen ja tarjoilukuntoon saattaminen. -- Pakasteruokien valikoima on suuri. Ruokalistat laaditaan yleensä kuukaudeksi etukäteen pakasteruokien toimittajan kanssa. Annoksen keskihinta on 58 penniä ja kun tähän lisätään lämmittämis-, jakelu- ja maidon hankintakustannukset, muodostuu aterian hinnaksi yksi markka.

Kirjailija Hannu Salamaa ja vuorineuvos Kari Reenpäätä vastaan oikeusministeriön määräyksestä nostetussa jumalanpilkkaoikeudenkäynnissä antoi Helsingin hovioikeus maanantaina langettavan päätöksen.

Hannu Salama tuomittiin eräiden ”Juhannustanssit” kirjassa olleiden kohtien vuoksi tahallisesta Jumalan pilkkaamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtaja Kari Reenpää ajattelemattomuudesta tehdystä Jumalan pilkkaamisesta 2.000 markan sakkoon.

Ensimmäisenä oikeusasteena päätöksen antanut hovioikeus julisti myös Salaman, Reenpään ja Kustannusosakeyhtiö Otavan menettämään yhteisvastuullisesti valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä HO:n harkinnan mukaan 40.000 markkaa. Kirjan levittäjän tai julkisen myyjän hallussa olevat ”Juhannustanssien” kappaleet sekä syytteen aiheuttaneita Hiltusen lausumia koskevat laatat ja kaavat julistettiin myös valtiolle menetetyksi ja määrättiin tuhottaviksi.

Jumalanpilkkaa teoksen katsottiin sisältävän sivuilla 139–142 Hiltusen monologissa. Helsingin raastuvanoikeudessa, missä jutun tutkinta alkoi, syyttäjä katsoi, että Hiltusen puheenvuoroissa Jumala sen käsityksen mukaan, mikä maamme kristillisillä uskontokunnilla on Jeesuksen persoonasta, oli tehty halveksimisen alaiseksi. -- Helsingin raastuvanoikeus tutki juttua viime kevään alkupuoliskolla neljässä istunnossa. Toisella kerralla kirjailija Salama, joka oli alemmin kiistänyt syytteen, antoi jutulle dramaattisen käänteen jäämällä pois istunnosta ja lähettämällä syyttäjälle pikakirjeen. Siinä hän tunnusti pilkkaamistarkoituksen ja mainitsi eräänä kirjan motiivina olleen kansalaisten uskonnollisten tunteiden, kirkon ja papiston loukkaaminen sekä ns. kristillisten aivojen kyseenalaiseksi saattaminen ja edelleen kirkon ja kristinuskon vaikutusvallan murtaminen.

Tekstiili-elokuva voitti Venetsiassa

Taiteilija Marjatta Metsovaaran suunnittelutyötä ja tekstiilejä esittävä elokuva saavutti sunnuntaina huomattavan kansainvälisen menestyksen.

Tekstiili-niminen filmi voitti luokkansa seitsemänsillä kansainvälisillä teollisuusfilmifestivaaleilla Venetsiassa. Tässä luokassa kilpaili 25 elokuvaa Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Tekstiili-elokuvan tekijä Aimo Jäderholm on filmissä käyttänyt luonnosta saamiaan vertauskohteita tekstiileille.

Elokuvassa ei ole ensinkään puheselostusta, koska musiikki täydentää kuvakerrontaa. Kysymyksessä on lähinnä tiedotusfilmi taiteilijan suunnittelemien tekstiilien myyjille.

Tekstiili-filmi on palkittu aikaisemmin Suomessa Jussi-kunniakirjalla värikuvauksensa ansiosta.

Venetsian teollisuusfilmifestivaaleilla oli edustettuna viisitoista maata ja siellä esitettiin 120 elokuvaa. Seitsenjäseninen kansainvälinen jury oli kokoonpantu Euroopan teollisuusjärjestöjen eduslajista.