Viime viikon Bongaa paikka -kuvantunnistuskilpailu oli näköjään suunnattu kohdennetulle asiakasryhmälle.

Vastauksia tuli vain 19, mutta monella lukijoilla oli kuvan tilanteesta omakohtaisia tarinoita. Kuva oli otettu 24. toukokuuta 1974.

Markku Heinonen arvelee kuvan tapahtuman olevan Yläkiventien 2:n ullakkopalo Helsingin Myllypurossa. Takana ovat Alakiventie 3:n talo ja takapihan kalliot.

”Perheemme asui kuvasta katsottuna oikean reunan M-rapussa viidennessä kerroksessa. Kuvan herrasmiestä en kyllä tunnista, mutta kuva on otettu vastapäisen talon tuuletusparvekkeelta”, kirjoittaa Heinonen.

Hän muistaa ihmetelleensä savupilviä, joita hän näki kotinsa ikkunasta. ”Ylöspäin katselevia ihmisiä alkoi kerääntyä pihalle sankoin joukoin katsomaan tilannetta.”

”Muutama luokkafrendi asui taloissa”, kertoo Juha Räsänen. ”Vasemmalla näkyy Alakiventien varrella oleva talo, jossa kävin hammaslekurissa. Oikealla siintävät Puottarin Arhotien talot, joista taaimmaisessa asuin. Kävin skolea Mylliksessä ja kuljin päivittäin mestan ohi.”

Arja Juutinen muistaa ajankohdan tarkasti – hyvästä syystä.

”Tulipalo Yläkiventie 2ssa tapahtui samana päivänä kun täytin 13 vuotta eli 24. toukokuuta 1974. Asuimme silloin – ja isäni asuu edelleenkin – kyseisessä talossa. Syntymäpäivilleni eivät vieraat voineet tulla, kun talon vintti oli tulessa.”

Klaus Flaming muistelee kyseessä olleen tuhopolton, joka saatiin rajatuksi ullakkotiloihin. Seitsemännen ja kahdeksannen kerroksen asukkaat evakuoitiin varmuuden vuoksi. Pelastushenkilöstö levitti asuntoihin muovipressuja ja sahanpuruja, jos sammutusvettä olisi valunut alaspäin.

”Sen sijaan kuudennessa kerroksessa sai olla, mistä syystä saatoin seurata toimenpiteitä ikkunasta. Ullakolla olleet tavarat taisivat suurelta osin muotoutua käyttökelvottomiksi. Jolleivat ne palaneet poroksi, niin ainakin savun katku viimeisteli vaatteet sellaisiksi.”

Jälkiraivauskaan ei sujunut ilman ongelmia. Kun talon katolta heitettiin roinaa pihalle, pölynimurinraadon virtajohto takertui räystääseen ja murskasi alapuolella olleen olohuoneen suuren ikkunan.

Tulipalo ei ollut ainoa noina vuosina paikkaseudulla, muistelee Tuomo Oksman.

”Ullakkotiloissa olleet nuoret aiheuttivat palon syttymisen. Näin ainakin huhupuheet aikoinaan liikkuivat. Yläkiventiellä oli kaksi vastaavaa ullakkopaloa parin vuoden sisällä. Toinen uhkaava palo oli osoitteessa Yläkiventie 8.”

Oksamanissa kuva herättää ristiriitaisia muistoja.

”Myllypurolaiset nuoret olivat meille ’puottarilaisille’ pelottava uhka sekä mystinen käsite. Monet alueen vuokra-asunnoista olivat suunniteltu lapsiperheille ja alueella kasvoi suuri määrä lapsia ja nuoria.”

Kaikki eivät tulleet keskenään toimeen ja alueelle syntyi vuosien saatossa laajamittaisia ongelmia ja lähiöiden välisiä jengitappeluita.

”Myllypuro oli paikka, jossa uskalsin käydä ani harvoin.”

Janne Heinonen asui Yläkiventie 2:ssa vuosina 1965–1986.

”Talossa asui mielenkiintoisia ihmisiä, mm. juuri edesmennyt näyttelijä Pekka Valkeejärvi sekä taiteilija Kari Riipinen.”

”Kuvassa palomiehet ovat sammuttamassa ullakkopaloa talon katolla. Yksi palomies loukkasi kätensä, kun he leikkasivat kattoon reikää.”

Vastanneiden kesken arvottiin kirjapalkinto. Arvonnan voitti Kirsi Rissanen, joka saa palkinnoksi Alivaltiosihteeri-kirjan Virallisuus pitkästä ilosta (Otava).

