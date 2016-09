Aina kun ihminen mielletään luonnosta erilliseksi, Pirjo Kristiina Virtasen korvaan särähtää.

Hänen tutkimilleen Amazonian intiaaneille oli selvää, että kaikki elollinen kehittyy tiheässä yhteydessä.

Intiaanit tarkkailivat esimerkiksi eläinten äänistä säätä ja metsän muutoksia. Puut ja kasvit nähtiin ravintoa ja asumistarpeita tarjoavina kumppaneina, Helsingin yliopiston tuore alkuperäiskansojen apulaisprofessori Virtanen, 41, kertoo.

”Puheet esimerkiksi luonnonsuojelusta, luontosuhteesta tai luontokuvasta perustuvat ajatukseen, että luonto on ihmisestä erillinen ja usein kaukainenkin asia”, hän sanoo.

”Ympäristöpolitiikassa ja kestävässä kehityksessä päästään eteenpäin vasta, kun huomioidaan elollisten olentojen vuorovaikutus. Ihminen ei ole kaiken keskus tai yläpuolella.”

Virtanen voinee ravistella käsityksiä, sillä hänestä tuli elokuussa Suomen ensimmäinen alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori. Helsingin yliopisto perusti viran, kun se sai Koneen Säätiöltä jättilahjoituksen.

Kyseessä on poikkitieteellinen sivuaine, joka perustuu alkuperäiskansojen maailmankuvaan. Alaa opetetaan Helsingin lisäksi ainakin Norjassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Aiemmin tutkijana Helsingissä, Ljubljanassa ja Pariisissa työskennellyt Virtanen valittiin virkaan 37 hakijan joukosta. Hän on innoissaan.

”Saan tehdä opetusohjelman sellaiseksi, miltä maailma nyt näyttää. Tavoite on tuoda alkuperäiskansojen ajattelu akateemisen tutkimuksen piiriin”, Virtanen sanoo.

Hän toivoo, että tutkimukset hyödyttäisivät enemmän myös alkuperäiskansoja. Joissakin yhteisöissä kärsitään esimerkiksi terveyspalvelujen puutteesta tai heikosta kieliopetuksesta.

”Niihin ei kiinnitetä huomiota, jos tutkija päättää aiheen keskustelematta paikallisten kanssa. Kiinnostukset on mahdollista yhdistää. Tieto on tärkeää, jotta voidaan tehdä päätöksiä.”

Virtasen sormissa on länsibrasilialaisten apurinã-intiaanien veistämiä palmupuusormuksia. Hän on erikoistunut apurinã- ja manchineri-kansoihin, joiden parissa hän on viettänyt kaikkiaan kolme vuotta.

Kiinnostus syttyi, kun Virtanen näki intiaanien mielenosoituksia Brasiliassa 2000-luvun alussa. Nykyään hän vierailee Amazonialla säännöllisesti. Kerran mukana olivat myös puoliso ja kaksi pientä lasta.

Aina sademetsässä Virtanen rientää jokeen. Siellä vietetään aikaa ja keskustellaan paikallisten kanssa. Juoksevaa vettä ei ole, saati kännykkä- ja internetverkkoa. Se oli perheelliselle tutkijalle vaikeinta, kunnes hän lainasi satelliittipuhelimen.

Kenttätyössä Virtasen tavaroita joskus katosi. Pian hän tajusi, että kyläläiset lainailivat niitä ja palauttivat sitten takaisin. Asioiden jakaminen oli luonnollista.

”Nyt tuntuu oudolta, kun Euroopassa joku ostaa evästä eikä jaa sitä muiden kanssa.”

Tutkijana Virtanen on hyötynyt ymmärryksestä, miltä kylien arki ja valtasuhteet tuntuvat. Kuten se, että intiaanituttava matkustaa lähimpään sairaalaan päiviä, muttei saakaan hoitoa etnisen taustansa vuoksi.

Virtanen vaikuttui tavasta, jolla intiaanit kuuntelivat elämää. Intuitiolla pääteltiin esimerkiksi, milloin on oikea hetki tehdä asioita. Tulevaisuutta visualisoitiin mielen avulla.

Apulaisprofessori toivoo, että oppisi tutkittaviensa tavoin pysähtymään.

”Teen joskus asioita hirveällä vauhdilla. En muista pitää taukoja, ja saatan unohtaa syödä.”