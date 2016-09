Korkeasaaren aasianleijona Mohan pelkää vain yhtä ihmistä: eläintenhoitaja Juha Pääkköstä, 59

Kolme nopeaa Juha Pääkkösen suosikkihoidokit 1 Aasianleijona Mohan. ”Se on komea kissa ja hyvä persoona. Meillä on outo suhde: se pelkää minua ja seuraa aina, mitä teen. Se ärhentelee vain minulle.” 2 Lumileopardi. ”Olen hoitanut niitä paljon. Ne ovat rauhallisia ja lunkeja. Niihin saa hyvän kontaktin, ne oppivat nopeasti ja ovat helpoimpia hoitaa.” 3 Amurinleopardi. ”Laji on sähäkkä mutta upea. Yhdelle opetin 1980-luvulla kuperkeikan. Kerran se heitti tyylipuhtaan. Sääli ettei kukaan muu ollut näkemässä.”

Juha Pääkkönen, 59, on tiettävästi maailman ainoa ihminen, jota Korkeasaaren aasianleijona Mohan hieman pelkää.

Aina kun eläintenhoitaja Pääkkönen lähestyy Mohanin aitausta, leijona syöksyy kohti. Uros murahtelee, käpälöi lasiseinää ja seuraa hoitajaansa herkeämättä.

Syynä on vuosikymmenen takainen tilanne, jossa Pääkkönen pelasti tarhan uuden naarasleijonan Mohanin hampaista kylmällä vesisuihkulla. Mohan luikki pakoon ja on sittemmin ärhennellyt Pääkköselle.

”Karjaisin katolta niin kovaa kuin ääntä lähtee. Ukko pelästyi. Olen yrittänyt pehmittää sitä, mutta eläimet muistavat tuollaiset lopun ikäänsä”, hän kertoo.

”Meillä on viha–rakkaussuhde. En tiedä, kumpi on enemmän syyllinen. Naaras olisi voinut kuolla puraisuun.”

Kissaeläimet ja muut pedot, kuten pesukarhu, näätä ja saukko kuuluvat Pääkkösen hoidettaviin. Mies on työskennellyt Korkeasaaressa vuodesta 1978. Lisäksi hän asuu siellä.

Amurintiikeri Sibiri kääntää päätään heti, kun se kuulee Pääkkösen äänen. Amurinleopardi Toomas rientää kohti. Pääkkösen mukaan eläimet tunnistavat aina hoitajansa.

”Ne käyttäytyvät eri tavalla kuin muita ihmisiä kohtaan. Osa tulee moikkaamaan, puskemaan verkkoon ja kiehnäämään. Meillä on hyvät välit”, hän sanoo.

Ensitöikseen aamulla Pääkkönen kiertää ”moikkaamassa” kissat. Niiden käytös paljastaa voinnin: vaisut liikkeet tai ruokahaluttomuus voivat johtua sairauksista. Silloin ulosteesta otetaan näyte.

”Huomaamme häiriöt heti. Pieniä ruhjeita tulee paljon, kun eläimet räpsivät toisiaan. Silmäkulma voi olla auki, ja verta vuotaa.”

Kissatalon kylmähuoneessa haisee raaka liha. Muovilaareissa on teurastamon kolarikaurista, naudanruhoa, citykaneja ja jyrsijöitä. Hoitajat ruokkivat pedot joka toinen päivä, pennulliset päivittäin.

Pääkkönen varmistaa aina, että lukot jäävät kiinni. Onnettomuuksilta hän on välttynyt.

”Likat, tulkaa tänne nyt, hei!” hän komentaa naarasleijonia, jotka eivät meinaa siirtyä lihapalojen viennin ajaksi viereiseen tarhaan. Mohan puolestaan luikkii sinne heti, uhoillen ja Pääkköstä intensiivisesti tapittaen.

”Ukkokin rauhoittuu lopulta, kun sille sanoo, että ole hiljaa.”

Korkeasaari tunnetaan lumileopardipennuistaan, joita siellä on 1960-luvulta syntynyt enemmän kuin muissa eläintarhoissa. Pääkkönen arvioi, että on kenties maailman eniten lumileopardeja hoitanut henkilö.

Jos hänen pitäisi kesyttää jokin villikissa, se olisi juuri lumileopardi.

”Ne ovat niin rauhallisia, että ne voisi viedä koirapuistoon. Tiikerissä olisi enemmän haastetta kuin leijonassa.”

Hoitajat kutsuvat kissoja lempinimillä: leijonista Pandora on Petunia ja Kalyana Kaltsu. Amurinleopardi Toomas on Tomppa, lumileopardi Erkhet Erkki. Mohania Pääkkösen kollegat nimittävät Mölliksi, mutta hänestä nimi on alentava.

”Se on upea, hieno kissa. Se on Mohan.”

Vielä 1980-luvulla Korkeasaaressa oli enemmän eläimiä ja ahtaampia häkkejä, Pääkkönen vertaa. Sitten eläinsuojelulait tiukentuivat.

Pääkkönen muutti Korkeasaareen henkilökunnan rivitaloon silloisen vaimonsa kanssa vuonna 1980. Hänellä on kolme aikuista lasta ja viisi lastenlasta.

Saaressa asuu vakituisesti alle kymmenen henkilöä. Pääkköseltä kysytään joskus, eikö työpaikan läheisyys ahdista. Hänestä kyse on asenteesta: kun työvuoro päättyy, hän vaihtaa ajatukset vapaalle.

Vapaapäivinä intohimoinen lintuharrastaja pyöräilee Viikkiin tai suuntaa mökilleen Kymijoelle. Siellä hän valokuvaa luontoa, sienestää ja kalastaa. Ensimmäisen lintuhavaintovihkonsa luontomies hankki kymmenvuotiaana.

”En ole ikinä avannut tietokonetta enkä avaakaan. En edes tiedä, mikä salanimeni on. Puhelin on keksitty.”

Eläintenhoitaja kummastelee vierailijoita, jotka kiitävät Korkeasaaren hätäisesti läpi. Hänen mukaansa etenkin aikuiset turhautuvat helposti, jos eläimet eivät heti liiku tai tule esiin. Osa ei malta lukea esittelykylttejä, vaan kertoo lapsilleen väärän lajin.

Parrakas Pääkkönen kuulee, kuinka asiakkaat nimittävät häntä leijonaksi, Jeesukseksi tai joulupukiksi.

”Jotkut vitsailevat, että tuo leijona kävelee kahdella jalalla ja siivoaa. Ipanat huutelevat, että joulupukki ruokkii leijonia. Osa pelkää ja juoksee karkuun.”

Korkeasaari-päivänä 4.10. tarhaan on vapaa pääsy.