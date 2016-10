Kolme nopeaa Parhaat tarinankertojat 1 Laurie Anderson; ”Andersonin monet albumit, kuten viimevuotinen Heart of a Dog, kertovat uskomattomia tarinoita.” ihmisistä, eläimistä, elämästä ja kuolemasta. Mitä näet, kun suljet silmäsi?, kysyy hän.” 2 Paul Auster: ”Auster kykenee punomaan ja purkamaan useita samanaikaisia tarinoita mielensä mukaan. Hän upottaa tarinoihin toisia tarinoita, seikkailee ajassa ja tilassa. Jo esikoisteos Yksinäisyyden äärellä oli loistoesimerkki hänen taidoistaan tarinankertojana.” 3 John Cage: ”Cage opetti kertomalla tarinoita. Hänen kirjansa Silence, Empty Words ja A Year from Monday ovat täynnä arkisia, mutta kiehtovia tarinoita eletystä elämästä. Se, että Cagen tarinat muistuttavat zeniläisiä kertomuksia, ei ole sattumaa.”

Heti hänen ensimmäisen syntymäpäivänsä jälkeen myös Suomen taivaalla näkyivät merkit juuri alkaneesta avaruusajasta ja sen tulevasta sivutuotteesta – avaruusromusta. Syksyllä 1957 maata kiersivät ensimmäiset tekokuut eli satelliitit, Neuvostoliiton Sputnik 1 ja Sputnik 2.

”Minä olen ollut monta kertaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa, mutta niiden ylilennoista en muista mitään”, nauraa toimittaja Jukka Mikkola.

”Kunpa voisin.”

Avaruus ja romu ovat seuranneet Mikkolaa silti melkein puolet elämästä.

Puhumme tietysti Avaruusromua-radio-ohjelmasta, jota Mikkola on tehnyt muiden töiden ohessa Yleisradiossa kesäkuusta 1990 lähtien. Sitä on lähetetty aina sunnuntaisin ennen vuorokauden vaihdetta jo 26 vuotta. Ohjelmia on kertynyt yli 1200.

Elektroniseen musiikkiin erikoistunut Avaruusromua on yksi Ylen merkkituotteista, josta jopa sarjakuva-Wagner pitää. ”Hienoa suhinaa ja vinkunaa!”, se intoilee Viiville, joka pudottaa hihkuvan sian maan pinnalle seuraavassa ruudussa: ”Tuo radio on rikki”.

Avaruusromua on selvinnyt kahden aikaisemman kanavan – Radiomafia, YleQ – lopettamisesta, ja on muistuma ajasta, jolloin musiikkiohjelmat olivat toimittaja-juontajiensa kokoamia ja usein näköisiä.

”Päätin tehdä elektronisen musiikin erikoisohjelmaa, jollaista olisi halunnut itsekin kuunnella. Eikä lähtökohtani ole muuttunut, vaikka käsite on menettänyt oikeastaan merkityksensä. Nykyään suuri osa uudesta musiikista on tavalla tai toisella elektronista.”

Mikkola oli kokeillut ideaa jo Tampereella, jossa hän toimitti vasta aloittaneelle 957-kanavalle sarjojaan Musiikin ihmeellinen maailma ja Voimisteluharjoituksia.

”He tiesivät mieltymykseni kummallisuuksiin ja pyysivät mukaan. Aika oli 1980-luvun puolivälissä oikea kaikenlaisiin kokeiluihin”, sanoo Mikkola, joka täyttää tänään perjantaina 60 vuotta.

Hän ei halua silti haikailla nuoruusaikojaan, jolloin monia asia ei todella ollut nykyistä paremmin. Mutta hän on tyytyväinen, että syntyi 1956 – tai että oli sopivan ikäinen muuttaakseen omilleen 1976, yliopisto-opiskelijaksi Vantaalta Tampereelle.

”Viisi vuotta vanhempana tai nuorempana piirini olisivat voineet olla toiset – ja olisin saattanut jäädä paitsi paljosta”, sanoo Mikkola ja muistuttaa 1970-luvun lopun liikehdinnästä punkkeineen, pienlehtineen ja muine tee-se-itse-kulttuureineen.

Itse asiassa Mikkola oli vauhdittamassa liikehdintää myös itse, sillä hän perusti huumorilehti Pahkasian kahden lukiokaverinsa, Markku Paretskoin ja Paul Öhrnbergin kanssa. Vahakopiokoneella veivatun ja vuoden 1975 lakkiaispäivänä julkaistun ensimmäisen monistenumeron ”painos” oli sata kappaletta.

Kymmenien tuhansien levikkiin yltänyt Pahkasika mielletään tamperelaiseksi, ja oikeastaan se olikin. Lehti muutti sinne Paretskoin ja Mikkolan mukana 1976.

Helsingissä ja Vantaalla koulunsa käyneen Mikkolan päätyminen Tampereelle ja tiedotusopin opiskelijaksi oli puolittainen ja toki onnekas sattuma.

”Luin mahdollisuudesta valintaoppaasta vasta lukion viimeisellä, mutta voi olla että elättelin alitajuisesti ajatusta kirjoittamisesta ja omien kokemuksieni jakamisesta.”

Rockia harrastaneeseen Mikkolaan oli tehnyt erityisen vaikutuksen Tampereella toimitettu asiantuntijoiden Musa-lehti, joka oli vaihtanut 1976 nimensä Soundiksi. Siihen hänkin kirjoitti ensimmäisen ison juttunsa, rockyhtye The Whosta.

Opintojen ohessa Mikkola teki töitä Pahkasiasssa ja Soundissa sekä heittäytyi rumpali Jyrki Siukosen kanssa musiikin tekijäksi. Kolme albumia 1980-luvun alussa julkaissut Vaaralliset lelut oli rockyhtyeenä käsitetaiteellinen risteyttäjä, jota tyylit eivät pidätelleet.

”Me olimme kokeiluissamme tosissamme, mutta emme suunnitelleet yhtyettä koskaan ammattimaiseksi. Itse olen tyytyväinen, että aika antoi mahdollisuuden kaltaiselleni amatöörille”", nauraa Mikkola, Vaarallisten lelujen saksofonisti.

”Mutta en minä niitä levyjä kestä kuunnella.”

Mikkolan ja Siukosen seuraava ”yhtye”, konstruktivismiin mieltynyt kuvataiteellinen taiteilijaryhmä Rodtsenko-seura oli täysin päinvastainen, vaikka postmodernismissa aikaansa edeltänyt.

”Vaaralliset lelut esitti eräänlaista ite-taidetta, johon ironista lainailua harrastanut Rodtsenko-seura ei halunnut samastua. Olisiko niin, että aika ja paikka eivät olleet siihen sopivia.”