”Oli hienoa huomata, että elämä jatkuu, vaikka ei enää poltakaan” – Savuton arki koukutti Lea Puusaaren energiallaan

Kolme nopeaa Mitä tulee tupakan tilalle? 1 Vapaus ”Minun ei tarvitse enää aikatauluttaa päivääni tupakoinnin mukaan eikä huolehtia siitä, että mukanani ovat savukkeet, sytkäri ja pastillit. Tupakka maistui minusta niin pahalta, että sen päälle otin aina pastillin.” 2 Terveys ”Ennen minulla oli jatkuvaa köhää ja nuhaa, ja sairastin joka vuosi vähintään yhden keuhkoputkentulehduksen. Tupakoinnin päätyttyä sairastelu on loppunut.” 3 Raha ”Jos yhä tupakoisin, kahdessa ja puolessa vuodessa olisin polttanut 18 500 savuketta. Rahaa olisi kulunut noin 5 500 euroa. Summaan voi lisätä pastillit, joita myöskään en enää osta.”

Kun Lea Puusaari lopetti tupakoinnin, moni asia yllätti hänet. Kuten se, että elämä jatkuu, vaikka ei enää poltakaan.

Lea Puusaari istui työterveyslääkärin vastaanotolla maaliskuussa 2014. Pitkittyneeseen yskään tarvittaisiin antibioottikuuri – jälleen kerran. Kesken asioinnin Puusaari sanoi: ”Olen muuten ajatellut, että lopettaisin tupakanpolton.”

Tästä lausahduksesta lähti liikkeelle elämänmuutos, joka yllätti Puusaaren itsensäkin.

”En tiedä, mistä ajatus tuli päähäni. Olin kyllä suunnitellut, että lopetan, mutta vasta myöhemmin. Sitten joskus, kun olen eläkkeellä tai niin vanha, etten jaksa lähteä ulos polttamaan”, hän sanoo.

Ehkä ajatuksen sysäsi liikkeelle aiheeseen liittyvä esite lääkärin pöydän kulmalla. Tai ehkä Puusaari oli tiedostamattaan työstänyt asiaa. ”Olin aika paniikissa, kun lähdin vastaanotolta. Pelkäsin, mitä tästä seuraa ja kuinka selviän.”

Lääkärin kehotuksesta Puusaari varasi ajan työterveyshoitajalle, joka teki hänelle keuhkojen tilavuutta mittaavan testin. Sen mukaan Puusaaren keuhkojen kunto oli kuin 81-vuotiaalla. Hän oli tuolloin 45-vuotias.

”Se avasi silmät. Ei ihme, että olin surkeassa kunnossa enkä jaksanut kunnolla edes kävellä. Keuhkot vinkuivat.”

Puusaari ei halunnut nikotiinikorvaushoitoa, koska hänestä tuntui järkevimmältä katkaista riippuvuus kerralla. Sen sijaan hän valitsi kolmen kuukauden lääkekuurin, josta työnantaja maksoi kolmanneksen. Lääkkeen tarkoitus oli lievittää tupakanhimoa ja vieroitusoireita.

”Sitten päätin päivän, jolloin lopetan tupakoinnin. Se oli 16. maaliskuuta 2014.”

Sirpa Raiha / HS

Sen jälkeen Puusaaren ei ole tehnyt mieli tupakkaa, vaikka se oli kuulunut hänen elämäänsä 14-vuotiaasta rippikoululaisesta asti. Taukoa hän piti vain kolmen lapsen odotus- ja imetysaikoina yli kaksikymmentä vuotta sitten.

Kun lapset olivat pieniä, tupakointi jäi melko vähiin, mutta viimeiset 15 vuotta Puusaari poltti askin päivässä, usein enemmänkin.

”Lopettamisen jälkeen oloni oli yllättävän iloinen ja energinen. Oli hienoa huomata, että elämä jatkuu, vaikka ei enää poltakaan. Edelleen olen sata kertaa positiivisempi ihminen kuin ennen.”

Puusaari opetteli uusia tapoja toimia tilanteissa, joihin ennen oli kuulunut tupakka. Hän heräsi arkisin aiempaa myöhemmin, jotta aamutoimiin ei jäisi ylimääräistä aikaa. Yleensä savukkeita oli kulunut jo kolme, ennen kuin auto starttasi Tuusulassa sijaitsevan kodin pihassa.

Töissä hän seurasi, mitä ne kollegat tekivät, jotka eivät käyneet ”röökipaikalla”.

”Minulla oli ollut tapana palkita itseni savukkeella, kun sain jonkin työn valmiiksi. Huomasin, että sen sijaan voi vaikka käydä kahvilla, jutella hetken työkaverin kanssa tai aloittaa uuden työn”, pankin yritysasiantuntijana työskentelevä Puusaari kertoo.

Hyvän olon innoittamana Puusaari kehitti ystävänsä kanssa projektin, jonka he nimesivät Rakasta itseäsi -kampanjaksi. Ideana on tehdä joka päivä jotain, mikä on itselle hyväksi.

”Sen ei tarvitse olla mitään suurta. Riittää, että juo vaikka oikein hyvän kahvin tai kuuntelee hyvän biisin kaikessa rauhassa.”

Miksi jotkut onnistuvat tupakoinnin lopettamisessa ja toiset eivät? Puusaaren mielestä lääkehoidosta oli hänelle iso apu, lievistä sivuvaikutuksistaan huolimatta. Toinen tärkeä tekijä oli ihmisten antama tuki.

Puusaari vieraili ahkerasti Hengitysliiton ylläpitämällä Stumppi-sivustolla ja osallistui ensimmäistä kertaa elämässään verkkokeskusteluihin. Myös työtovereilta ja Facebook-kavereilta saatu kannustus auttoi eteenpäin.

Voimaa antoi myös Allen Carrin kirja Stumppaa tähän.

”Aiemmin olin ajatellut, että lopettamisen jälkeen en enää saa polttaa. Aloin oivaltaa, että minun ei enää tarvitse polttaa.”

Savuton arki on tuntunut niin hyvältä, että Puusaari ei voi enää kuvitella palaavansa entiseen.

”Tupakoitsijalle tupakka on parempi kuin paras ystävä: se kulkee aina mukana, lohduttaa ja rentouttaa. Kyse on kuitenkin vain siitä, että riippuvuuden vuoksi aivot tarvitsevat nikotiinia. Se on aika raadollista.”

Lokakuun 14. vietetään #MakujenPäivää. www.makujenpaiva.fi.