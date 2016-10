Karlskrona, 11. 10. (Maija-Liisa Heini)

Kaikkiaan 21 kunnialaukauksella toivotettiin Matti Kurki tiistaiaamuna tervetulleeksi Karlskronaan. Sää oli varhain aamulla muuttunut kehnoksi, ja suomalaisen koululaivan kiinnittyessä aamulla yhdeksältä laituriin satoi taivaalta vettä virtanaan. Oikutteleva säänjumalatar ei kuitenkaan kyennyt pilaamaan vastaanottoseremonioiden juhlallisuutta.

Hyvää päivää, Matti Kurki, sanoi suurlähettiläs Ralph Enckell, jolle aluksen päällikkö komentaja Bo Klenberg oli ilmoittanut Matti Kurjen saapumisen. Hyvää päivää, herra suurlähettiläs, vastasi kannella ryhdikkäänä seissyt kivääriryhmä kuin yhdestä suusta. -- Edellinen suomalainen laivastovierailu Karlskronaan tapahtui 37 vuotta sitten kolmen tykkiveneen, Uusimaan, Karjalan ja Hämeenmaan vieraillessa silloisella Ruotsin laivaston pääasemalla elokuussa 1929. Nyt on Karlskrona menettämässä laivastoasemana merkitystään ja perinteellistä loistoaan eikä sillä ole enää edes omaa amiraalia. Mutta Karlskronalla on toki kruununprinssi Carl Gustaf , joka kokelaana osallistuu marraskuun 10. päivänä Ruotsista aloitettavaan puoli vuotta kestävään maailmanympäripurjehdukseen miina-alus Älsvnabbenilla.

Dario Fo ohjaa Lillanissa

Dario Fo Milanon kuulu ”farssimestari” ja farssin uudistaja saapui maanantaina kaikessa hiljaisuudessa Helsinkiin Vivica Bandlerin Lilla Teaternin vieraaksi ja aloitti samana iltana kokoillan farssinsa ”Varasta jalka niin menestyt rakkaudessa” harjoitukset. Fo vierailee tiettävästi nyt ensi kertaa oman farssinsa ohjaajana ulkomailla. Kotiteatterissaan Teatro Gerolamossa Milanossa hän itse näyttelee farssiensa pääroolit. Lilla Teaternissa Dario Fan roolin näyttelee Lasse Pöysti.

Määräraha-alennus

Pariisi, 11. 10.

Vararikko uhkaa pariisilaista teatteria, koska sen määrärahoja on ehdotettu supistettavaksi rangaistuksena kiistanalaisen näytelmän esittämisestä.

Parlamentin raha-asiain valiokunta on ehdottanut veteraaninäyttelijä Jean Barrault’n johtaman Theatre de Francen valtionavun supistamista, koska teatteri on ottanut ohjelmistoonsa Jean Genetin kiistanalaisen ja kohutun näytelmän Les Paravents (Varjostimet). Algerian sotaa kuvaava näytelmä on aiheuttanut vihellyksiä, tappeluita ja hajupommien räjäyttämistä yleisön keskuudessa. Se on ollut jatkuvasti loppuun myyty ensi-illastaan viime huhtikuusta lähtien.

Raha-asiain valiokunta ehdotti, että teatterin valtionapu vähennetään 4 miljoonasta 1,5 miljoonaan frangiin.

Taksilupakeinottelu rehottaa Helsingissä

Taksinkuljettajat myyvät taksilupansa samalla kun autonsa. Hinta vaihtelee 40.000 – 50.000 mk riippuen siltä millainen auto seuraa mukana. Luvan olisi seurattava ostetun auton mukana ilmaiseksi, mutta lupasäännöstely on vienyt siihen, että lupa ostetaan ja auto seuraa mukana.

Palkatut kuljettajat ovat katkeria, koska he saavat odotella vuosikausia, että maistraatti päättäisi lisätä taksilupien lukumäärää tai että niitä jostain syystä vapautuisi, ilmenee Viikkosanomien tämän viikon numerosta asiaa käsittelevästä jutusta.

– Tiedämme, että taksiluvista maksetaan, mutta emme voi todistaa sitä, kertoo Helsingin poliisimestarin lainopillinen apulainen, lainopin kand. Viljo Lehkonen. – Kun kutsumme kaupan osapuolet tänne kuulusteltaviksi, kieltävät kumpikin lupamyynnin tapahtuneen.

– Lupia tulisi antaa vain ammatissa vakituisesti toimineille palkatuille kuljettajille ja vain yksi henkilöä kohti. Lupia saattaa kuitenkin olla useita sellaisilla henkilöillä, jotka eivät koskaan ole ajaneetkaan taksia, kun taas eräät saavat odotella lupiaan jopa 18 vuotta, totesi Pääkaupungin taksinkuljettajat ry:n puheenjohtaja Vilho Ahonen.