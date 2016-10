Rovaniemi , 12. 10. (HP).

Talvi on tulossa. Lapin pohjoisosa on valkoisena, ja lumipeitteen alaraja jo Sodankylän korkeudella. Lunta on paikoin parikymmentä senttiä. Vesistöt ovat jäätymässä ja lämpötila pysyttelee päivisinkin pakkasen puolella. Hevosmies on vaihtanut rattaat rekeen ja potkukelkat ja sukset on otettu esille.

Pohjoiseen matkaava joutuu Sodankylää lähestyessään yllättäen, keskelle talvea. Lumi peittää maan ja puut ja pohjoisempana myös tie muuttuu jäiseksi ja lumiseksi. Siellä on aurauskalusto jo käytössä ja tien reunamilla selvät lumivallit.

Melkoisen yllätyksen kokee etelän automies, jos on lähtenyt matkaan kesärenkailla. Hän voi äkkiä löytää itsensä autoineen tienpuolesta. Näin on käynyt viime aikoina useille.

Huumorikin kukkii budjetin liepeissä

Huumorin varjolla todettiin keskiviikkona ainakin politiikassa voitavan sanoa varsin suorasukaisia sanoja vastustajista. Tämä ilmeni budjetin lähetekeskustelussa mm. silloin, kun kommunistien Hugo Manninen savolaismaisen sanavalmiissa puheessaan suositteli kokoomuksen ”haamuhallituksen” propagandaministeriksi maaseudun puolueen ainoaa edustajaa Veikko Vennamoa.

Vähää ennen Manninen oli ylistänyt Vennamon tiistaista budjettipuhetta loisteliaaksi mm. sen vuoksi, että siinä oli ”totuutta ja epätotuutta juuri sen verran, ettei sitä asiantuntijakaan ymmärtänyt”. Niinikään hän oli kertonut Vennamoon vihjaisten tarinan eräästä valtion laitoksessa vierailleesta ”päättömästä miehestä”.

Toinen eduskunnan ”juttumaakari” liberaalien E. J. Paavola kertoi puolestaan kahvilan puolella ottaneensa kokoomuksen ”Mato-Alliksi” kutsutun Alli Vaittisen hampaisiinsa muistuttamalla tätä aina siitä, että jokaisella suomalaisella pitäisi olla siistinä ja solakkana pitävää leveää heisimatoa ainakin kolme metriä.

Mato-Allin kuulemma innokasta, eduskunnan eräisiin vahtimestarien kohdistamaa laihdutuskuuria Paavola myös kertoi kannustavansa omalla tavallaan. Hän suosittelee sokerin käytön vähentämisen asemasta raa'an kalan syömistä.

Likaisin simpanssi Tshomben nimikoksi

Kinshasa, Kongo, 12. 10. (AF)

Kongon maatalousministeriön toimesta annettiin seuraavanlainen julkilausuma paikalliselle lehdistölle: ”Maatalousministeriö ilmoittaa julkisesti, että kaupungin eläintarhan likaisin simpanssi ja vanhin asukki, joka on tunnettu nimellä ”Marcel” on tästä lähtien ”Tshombe”-nimen haltija. Eläin, joka on 39-vuotias, syntyi vuonna 1927.”

Kongon entinen pääministeri Moise Tshombe on poissaolevana syytteessä maanpetoksesta hallituksen vastaisesta kumoustoiminnasta. Kysymyksessä oleva simpanssi ottaa tunnetusti mielellään tarjottuja savukkeita, joita se polttaa mielihalulla.

Itsenäisyyttä edeltävällä ajalta peräisin oleva laki kieltää kutsumasta ketään Kongon asukasta apinaksi. Muutama kuukausi sitten karkotettiin belgialainen Lubumbashin asukas maasta, koska hän oli antanut koirilleen tunnettujen kongolaisten nimiä.