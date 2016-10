Kolme nopeaa Sääksmäen seudun parhaat kohteet 1 Ritvalan helkajuhla ”Se on Suomen vanhin kansanperinnejuhla. Ritvalan kylästä tuli 1800-luvun alussa suomalaisten kansallisten tieteiden pyhä paikka, jossa kävivät Elias Lönnrotista lähtien kaikki. ” 2 Maantiede ”Rapolan muinaislinna, joka kuvastuu Vanajan aaltoihin. Vesistöt ja harjut, joista kaikista voi löytää merkkejä muinaisuudesta, nimistöä myöten. Asiaa auttaa tietysti, jos käytettävissä ovat tarinasilmät, kuten Aaro Hellaakoski sanoi.” 3 Kalvolan ylänkö ”Se on neljän vesistön vedenjakaja, joka nousee 200 metrin korkeuteen. Ylängöllä on pieniä järviä, jotka ovat korkeammalla kuin täällä ovat korkeimmat mäet ja harjut.”

Valkeakoski

Säveltäjä Kari Rydmanin tapaaminen toimii tehokkaana johdatuksena Hämeen historiaan.

Vaikka Rydman vietti ensimmäiset 40 ikävuottaan Helsingissä, elämänsä jälkimmäisellä puoliskolla hän on perehtynyt nykyisen kotiseutunsa menneisyyteen.

Säveltäjä on kirjoittanut aiheesta kirjoja ja tulee edelleen oppaaksi, jos turistit haluavat kuulla seudun historiasta.

”Kuukauden sisään olen pitänyt esitelmiä saksaksi, ruotsiksi ja suomeksi. Nuotion reunalta he löytävät vanhimman ukon, joka vielä saattaa muistaa jotakin”, lauantaina 80 vuotta täyttävä Rydman velmuilee.

Säveltäjää kiinnostaa erityisesti Sääksmäen pitäjä, joka kuuluu nykyään Valkeakoskeen ja sijaitsee kymmenkunta kilometriä sen keskustasta. Rydmanin isoisän isoisä toimi aikoinaan paikkakunnalla kruununnimismiehenä.

Rydmanista itsestään tuli valkeakoskelainen vuonna 1978, kun hänelle tarjottiin musiikinopettajan virkaa paikallisesta työväenopistosta. Nyt hän viettää eläkepäiviä Sääksmäellä eikä kaipaa synnyinseudulleen.

”Toki Helsinki on kaunis kaupunki ja sen rakennuksia katselee mielellään, mutta kun on tottunut tähän vapaaseen luontoon, kyllä ne katukuilut vähän ahdistavat.”

Kauniissa mutta kivisessä kaupungissa teini-ikäinen Rydman innostui säveltämisestä. Lähtökohtana oli klassinen musiikki.

”En ollut kenenkään oppilaana, vaan käytännön opettajani olivat Sibelius ja Bach. Katsoin, mitä ne jätkät olivat tehneet, ja sitten tein samalla lailla.”

Hän ei kuitenkaan jäänyt pelkästään klassisen musiikin säveltäjäksi. Tuotanto ulottuu sinfonioista lastenlauluihin, jousikvartetoista jenkkoihin ja elokuvamusiikista laulelmiin.

Tällainen laaja-alaisuus ei ollut 1950- ja 1960-lukujen Suomessa kaikkien mieleen.

”Herrat akateemikot sanoivat silloin, että he voisivat säveltää milloin tahansa maailman parhaan jenkan, mutta heidän etiikkansa ei anna myöten. Siinä oli sammakko imenyt itseensä suhteellisen paljon ilmaa ja pullistunut. Herran nimessä sentään, musiikkia on kaikenlaista ja sitä voi tehdä kaikenlaisille ihmisille”, Rydman tuohtuu.

”Teen sellaista musiikkia, josta itse tykkään, ja käytän sellaisia tyylilajeja kuin kulloinkin tarvitsen. Monet ovat sanoneet, ettei noin voi tehdä, mutta minä teen.”

Kari Rydmanin tunnetuin sävellys lienee Niin kaunis on maa, mutta se on hänelle hiukan vaikea aihe. Hän ei aluksi mainitse sävelmää nimeltä, vaan käyttää siitä termiä ”se laulu”. Hän myös korostaa säveltäneensä paljon muutakin.

”Sen laulun” Rydman kirjoitti Helsingin yhtenäiskoulussa opettaessaan. Koulua käynyt neljäsluokkalainen tyttö jäi Mäkelänkadulla auton alle ja menehtyi.

Sävelmä levisi yhtenäiskoulun ulkopuolelle ja samalla leimasi tekijänsä.

”Se yksi laulu on pilannut maineeni hienoimmissa piireissä, ja mielestäni myös sen takia, että siitä on tullut niin korostetusti hautajaislaulu. Vielä 1980-luvulla sitä esitettiin koulujen kevätjuhlissa, ja mielestäni se on ihan elämällinen laulu.”

Toisaalta – se laulu toi Rydmanille kultalevyn samannimisestä albumista. Monelta muulta säveltäjältä myyntimenestykset ovat jääneet saavuttamatta.

Kari Rydmanin luovuus on aina ulottunut laajalle. Säveltämisen lisäksi hän valokuvaa, tekee kuvakollaaseja ja kirjoittaa.

Hierarkioiden rikkominen ulottui kirjoittajauraankin: hän oli ensimmäinen taidemusiikin edustaja, joka antoi Helsingin Sanomissa tunnustusta poppareille kirjoittamalla lehteen vuonna 1965 esseen Bob Dylanin ja Beatlesin taiteellisesta arvosta.

Nykyään Rydman jakaa ajatuksiaan lähinnä blogissaan. Sääksmäellä on tilaa ajatella, ja tulokset voi julkaista internetissä silloin kuin se itselle sopii.

”Jos nykytekniikka olisi ollut käytössäni 1970- tai 1980-luvulla, elämäni olisi aivan toisennäköinen. Sekä nuottien, kirjainten että kuvien kannalta uusi teknologia istuu minulle täydellisesti”, Rydman sanoo ja esittelee älypuhelimensa näytöltä Photoshopilla tekemiään kuvakollaaseja.

”Toistaiseksi minulla on ollut se onni, että päänuppini on pysynyt toiminnassa. Kävelyretkeni ovat lyhentyneet huomattavasti, mutta koska päässäni on sen verran mielikuvitusta, voin aina kuvitella sen lopun kävelystä.”