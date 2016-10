Ei kiinnosta räntä ei pakkanen – Tero Salmén ihastui Thaimaahan ja siirsi työpaikkansa sinne

Kolme nopeaa Suosikkipaikat Aasiassa 1 Bangkok ”Ehdoton lempipaikka. Hyvä aasialainen tunnelma. Hieman kaoottinen, hieman likainen, mutta kuitenkin moderni ja kaikki toimii. Huono puoli on vain se, että luontoa ei ole lähellä.” 2 Koh Samet ”Saari sopivan välimatkan päässä Bangkokista. Sinne on neljän tunnin automatka ja sen jälkeen vielä tunnin lauttamatka. Siellä voi käydä ottamassa etäisyyttä Bangkokin hektisyyteen. Siellä on hyviä rantoja ja majoituspaikkoja.” 3 Hongkong ”Upea, mahtava kaupunki. Jokin näissä Aasian suurkaupungeissa kiehtoo. Ihmispaljous, hallittu kaoottisuus, yleinen fiilis.”

Bangkok

Bangkokissa sataa, ja lämpötila on yli 30 astetta. Suomalainen Tero Salmén istuu modernissa, ilmastoidussa toimistossa ja tekee töitä suomalaiselle asiakkaalle.

Espoosta kotoisin oleva Salmén, 31, teki rohkean ratkaisun noin kolme vuotta sitten. Hän päätti siirtää työpaikkansa etelän lämpöön. Noin vuosi päätöksen jälkeen hän irtisanoutui töistä ja muutti Thaimaahaan.

”Olin tehnyt samoja töitä neljä vuotta. Mietin, että tätäkö se nyt on eläkeikään asti. Joku voisi ehkä sanoa sitä kolmenkympin kriisiksi.”

Salmén tekee työkseen digitaalisia julkaisuja, etenkin sähkökirjoja. Aiemmin hän teki niitä työsuhteessa, nyt freelancerina. Asiakkaat ovat suomalaisia yrityksiä. Esimerkiksi kirjankustantajia.

”Lähdin tänne vähän tyhjän päälle. Kun tulin, minulla ei ollut kuin yksi asiakas, entinen työnantajani.”

Lähtiessään Suomesta Salmén osti paluulentolipun yhdeksän kuukauden päähän.

”Ajattelin, että jos en siinä ajassa saa tätä toimimaan niin, että pystyn elättämään itseni täällä, palaan Suomeen. Aluksi tein tätä tietenkin tappiolla, elin säästöillä.”

Salmén oli jo ennen lähtöään ottanut aktiivisesti yhteyttä suomalaisiin kirjankustantajiin ja tarjonnut palveluitaan. Asiakkaiden hankinta onnistui niin hyvin, että yhdeksän kuukauden päästä Salmén käytti lentolippuaan vain Suomessa lomalla käymiseen.

Nyt töitä riittää. Välillä joutuu jopa kieltäytymään toimeksiannoista, koska aika ei riitä.

Rakkaus Thaimaata kohtaan Salménilla syttyi vuosina 2008–2009, jolloin hän oli puoli vuotta vaihto-opiskelijana Bangkokin Thammasat-yliopistossa.

”Silloin heräsi ajatus, että joskus olisi ehkä kiva asua täällä”, hän sanoo. ”Kun tuli se jonkinlainen kolmenkympin kriisi, ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Päätin lähteä, ettei sitten vanhana kaduta, kun ei tullut kokeiltua.”

Thaimaassa Salméniin vetoavat etenkin valo ja lämpö. Lämmintä on aina, kuukauden keskilämpötila on ympäri vuoden yli 25 astetta. Valoa riittää koko päivän vuodenajasta riippumatta, eikä kaamosta ole.

Myös thaimaalaisten ystävällinen elämänasenne ja hintataso vaikuttivat siihen, että se tuntui houkuttelevalta asuinpaikalta. Thaimaan hinnoilla elintaso on parempi kuin Suomessa.

Etenkin Bangkokista Salmén pitää. Se on moderni miljoonakaupunki, jossa on suurkaupungin palvelut, mutta halpa hintataso.

Tukkoinen liikennekään ei ole Salménille ongelma. Hän asuu lähellä toimistoaan, joten työmatka taittuu kävellen.

Etätöiden tekeminen Suomeen ei Salménin mukaan ole mitenkään hankalaa, vaikka hän on tuhansien kilometrien päässä Suomesta.

”Sähköposti kulkee ja tiedostot liikkuvat. Moni kustantamohan on muutenkin ulkoistanut paljon töitä freelancereille, joten töitä tehdään etänä joka tapauksessa. On samantekevää, onko työntekijä Tampereella vai Bangkokissa.”

Aikaero Suomen ja Thaimaan välillä on kesäaikana neljä tuntia ja talviaikana viisi. Thaimaassa kello on enemmän kuin Suomessa. Aikaerosta on myös hyötyä.

”Kun tulen aamulla töihin, sähköposti pysyy hiljaa. Silloin voin keskittyä tuotantoon”, Salmén sanoo.

Freelancerina työskentelyssä on se hyvä puoli, että työn määrään ja aikatauluihin voi itse vaikuttaa.

”En ole käyttänyt herätyskelloa työn takia kertaakaan sen jälkeen, kun tulin tänne. Herään aamuisin, kun auringon valo herättää.”

Aurinko nousee ympäri vuoden noin kuudelta paikallista aikaa, joten erityisen pitkään Salmén ei aamuisin nuku.

Vapauden kääntöpuolena freelancerin työssä aiheuttaa stressiä se, että tilauksia ei ole monen kuukauden päähän. Töiden riittävyydestä tulevaisuudessa ei ole koskaan täyttä varmuutta.

”Pitää vain tehdä työ niin hyvin, että asiakas on tyytyväinen. Silloin hän tilaa töitä uudestaankin.”

Salmén sanoo viihtyvänsä erittäin hyvin ja aikoo elellä Thaimaassa toistaiseksi. Paluu Suomeen ei ole nyt suunnitteilla. Thaimaahan muutto osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

”Suosittelen tätä kaikille, joilla on siihen mahdollisuus.”