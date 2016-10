Kolme nopeaa Guy Erwinin tärkeät vaikuttajat 1 Martin Luther (1483–1546) ”Reformaation isän mukaan Jumala tulee tuntea Jeesuksen kautta. Se tarkoittaa rakastavaa ja vapauttavaa Jumalaa, joka tekee meistä veljiä ja sisaruksia.” 2 Kreivi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) ”Herrnhutilaisuuden perustaja näki rakastavan yhteisön Jumalan rakkauden materiaalisena ilmauksena. Maallistuneena aikana se on hyvin tärkeää.” 3 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) ”Natsien teloittama teologi osoitti esimerkillään, että vallasta ja sen käyttäjistä on oltava valmis puhumaan suoraan oman turvallisuuden uhallakin.”

”Kun minut nimitettiin piispaksi kesällä 2013, paikalle kokoontuneen noin tuhannen ihmisen joukossa tapahtumasta eniten hämillään olivat omat vanhempani”, vitsailee amerikkalainen R. Guy Erwin.

Erwin, 58, ei olekaan ihan tavanomainen piispa. Hän on avioliitossa elävä homo, jonka suonissa virtaa intiaaniveri.

Vähemmistöön hän lukeutuu Yhdysvalloissa myös luterilaisuutensa vuoksi.

”Kotikaupungissani Los Angelesissa useimmat tuskin edes tietävät, mitä luterilainen tarkoittaa. Siellä asuu enemmän katolilaisia kuin Yhdysvalloissa luterilaisia”, hän muistuttaa.

Guy Erwin on Amerikan evankelisluterilaisen kirkon, Evangelical Lutheran Church in American, eteläisen Kalifornian hiippakunnan piispa. Hänen kaitsettavinaan on 120 seurakuntaa, joissa on yhteensä 40 000 jäsentä.

Suomessa Erwin oli äskettäin arkkipiispa Kari Mäkisen kutsusta. ”Melko uutena piispana haluan luoda täällä suhteita suomalaisiin, koska teemme jo yhteistyötä Los Angelesissa.”

Siellä hänen kirkkonsa toimii Suomen evankelisluterilaisen kirkon ulkosuomalaistyön tärkeänä kumppanina.

Erwinin taustaa voinee sanoa amerikkalaiseksi miksaukseksi. Hänen esi-isissään oli monia Euroopasta tulleita siirtolaisia, ja isänsä suvun kautta hän kuuluu osage-intiaaneihin.

Guy Erwin syntyi 1958 Pawhuskan pikkukaupungissa, joka on osagekansan pääkaupunki Oklahomassa. Osageja on 20 000, joista puolet asuu Pawhuskan seuduilla. Ne ovat osa ikivanhoja maita, joilla osaget ennen kulkivat biisonien perässä vuodenaikojen mukaan.

Erwinillä on luja tunneside tuohon maahan. ”Se on kotiseutuani, jonne minut haudataan. Toivottavasti ei tosin vielä vähään aikaan.”

Miten osageperinteessä suhtaudutaan homouteen?

Erwinin mukaan joissakin intiaaniyhteisöissä sukupuoli-identiteettien kirjo on mielletty perinteisesti niin, että miesten ja naisten lisäksi ovat heidän väliinsä sijoittuvat ihmiset.

”Se ei tosin ole ihan sama asia kuin homous, josta en muista lapsuudessani puhutun sanallakaan”, hän summaa.

Vaikka uskontoa ei Erwinin lapsuudenkodissa pidetty tärkeänä, häntä se kiinnosti.

Kasteen ottaminen 21-vuotiaana yliopisto-opiskelijana oli helppo päätös, mutta sopivaa kirkkokuntaa piti miettiä. Useimmat osaget kuuluvat katoliseen kirkkoon tai vuonna 1918 perustettuun Native American Churchiin, joka on monien intiaaniperinteiden yhteensulautuma.

Erwin muistaa yhä, miten hän nuorena tunsi luterilaisten saarnoissa elävän yhteyden evankeliumiin. ”Kuulin niissä Martin Lutherin aidot äänenpainot”, sanoo Erwin, joka on nykyisin itsekin tunnettu Luther-tutkija.

Luther-tutkijaa pitää vähän testata. Emmekö siis voisi jatkaa puhetta saksaksi? Vastaus tulee heti: ”Doch, doch!”

Saksaa Erwin oppi jo 1960-luvun lopulla, kun perhe muutti kolmeksi vuodeksi Heidelbergiin. ”Onneksi vanhemmillani oli tuollaista seikkailunhalua.”

Vuosina 1983–1985 Erwin opiskeli ensin Tübingenissä Saksan Liittotasavallassa ja sitten Leipzigissa DDR:ssä, jossa hän oli erityisluvalla ensimmäinen amerikkalainen teologianopiskelija.

Los Angelesille ominainen kosmopoliittisuus leimaa piispa Erwinin hiippakuntaa, joka on myös etnisesti paljon kirjavampi kuin luterilainen kirkko kokonaisuutena.

Hänen piispannimityksensä sujui mutkitta. Vuonna 2009 ELCA:sta oli eronnut useita seurakuntia, kun se hyväksyi parisuhteessa elävien homojen ja lesbojen pappisvihkimykset.

Papiksi 2011 vihitty Erwin pitää kirkkoaan aiempaa harmonisempana, mutta tietää, ettei homo voi vieläkään nousta piispaksi sen konservatiivisimmissa hiippakunnissa. Niissä käydessään Erwin on diplomaattinen eikä ota ensivisiitille mukaan aviomiestään Robert T. Flynniä.

”Vierailujeni lopuksi minua usein pyydetään saapumaan jatkossa hänen kanssaan. Se luo paljon toivoa”, Erwin kiteyttää.

Kun valokuvaaja tarttuu kameraansa, tähän asti taustalla kuunnellut Flynn kiirehtii korjailemaan Erwinin hiusten ja kauluksen asentoa

”Ethän kuvaa? Tämä on kiusallista”, ehtii Erwin sanoa.

Sitten tilanne hymyilyttää häntäkin. Tätähän varten aviopuolisot ovat olemassa.