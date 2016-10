Kolme nopeaa Parasta Tukholmassa juuri nyt 1 ”Kulttuuritarjonta on fantastista. Museoista ensimerkiksi Moderna Museet ja Fotografiska ovat aina kiinnostavia. Lisäksi on paljon konsertteja ja teatteria, mistä valita. Kolmen pienen lapsen isänä paljon aikaani menee kuitenkin käytännössä jalkapallokentän laidalla tai tenniksen parissa tai muuten vain kotitouhuissa. Ja hyvä niin.” 2 ”Ruotsin avoin keskustelukulttuuri on hieno voimavara. Se tekee lehden avaamisestakin aina aamulla kiinnostavampaa.” 3 ”Ruotsalaiset pullat! Ne ovat ihan käsittämättömän hyviä. Suosikkini on Valhallabageriet suurlähetystön lähellä. Siitä en pääse ohi ostamatta.”

Tämä on kuin merkki siitä, että Suomi ja Ruotsi ovat keskenään parhaita kavereita. Niin kiteyttää Ville Andersson, kun häntä pyytää luonnehtimaan uuden työtehtävänsä merkitystä.

Työtehtävä on harvinainen ja jotakin aivan uutta naapurisuhteissa. Andersson on näet istunut syksystä alkaen Suomen koskaan ensimmäisenä vaihtovirkamiehenä Ruotsin ulkoministeriössä Tukholman Fredsgatanilla.

Toiveena on, että uusi virkamiesvaihto parantaisi naapureiden yhteydenpitoa entisestään ja syventäisi ymmärrystä toisen ajattelutavoista. Erityisesti pesti on silti osoitus poliittisesta tahdosta, Andersson sanoo.

”Ennen kaikkea tämä on symbolista, viestintää yhteistyöhalukkuudestamme.”

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina jatkuvasti. Samalla on haettu tapoja osoittaa poliittinen tahtotila konkreettisesti. Työni on yksi esimerkki tästä”, hän sanoo ministeriön virkamiesten kantapaikassa, Medelhavsmuseetin kuppilassa.

43-vuotias Andersson siirtyi Tukholmaan Kroatian Zagrebista, lähetystön kakkosmiehen paikalta. Sitä ennen hän työskenteli samalla paikalla Bulgariassa ja muun muassa pohjoismaisen yhteistyön parissa Suomessa. ”Olen vankka nordisti”, Andersson kuvailee taustaansa.

Tie ulkoministeriöuralle kävi epätavallista kautta. Andersson elätti itsensä kolmikymppiseksi saakka pitkälti ammattijalkapallolla. Hän ylsi Suomessa liigatasolle Finnairin Palloilijoiden riveissä. Ruotsissa hän pelasi pari vuotta Enköpingissä. Ura jatkui Ranskassa ja viimeiset vuodet taas Suomessa muun muassa Rovaniemen Palloseurassa.

Samalla Andersson opiskeli maantietoa ja kansainvälistä politiikkaa, koska tiesi, ettei urheilu-ura voisi jatkua vanhempana.

Ulkoministeriöön hän päätyi 2004 saatuaan harjoittelupaikan ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä.

Jalkapallotausta tuntui olevan ensimmäistä kertaa enemmän hyöty kuin taakka jo jonkin aikaa jatkuneessa työnhaussa.

”Ennakkoluulottomasti he ehkä ajattelivat, että olin tiimipelaaja, pitkäjänteinen ja kohtuullisen hyvä keskittymään."

Andersson halusi jatkaa ministeriössä ja pääsi kolmannella yrittämällä diplomaattiuralle kouluttavalle kansainvälisten asioiden valmennuskurssille.

Virkamiesvaihdon jälkeen hänen on määrä siirtyä Tukholman-lähetystöön vastaamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä teemoista. ”Nykyinen pestini on fantastinen tulevan työtehtävän kannalta. Saan kaikki tarvittavat kontaktit samalla.”

Ruotsin ulkoministeriössä Andersson toimii osana tiimiä, joka käsittelee muun muassa EU:n sotilas- ja siviilikriisinhallintaa.

Hän pääsee käsiksi ministeriön tietoihin melko lailla kuten saman tason ruotsalaiset kollegansa. Tehtävät eivät keskity erityisesti Ruotsin ja Suomen yhteyksiin, mutta toki ovi käy, kun jollain on kysymistä Suomesta.

Ensimmäisten Tukholman-kuukausiensa aikana Andersson on pannut merkille erityisesti sen, että monien yhdistävien tekijöiden lisäksi Suomen ja Ruotsin ministeriöorganisaatioiden toiminnassa on selkeitä eroja.

Ruotsissa kaikki asiat valmistellaan hyvin laajapohjaisesti. Päätöksistä on keskusteltava ja ne on hyväksytettävä lukuisilla tahoilla sekä omassa organisaatiossa että eri ministeriöissä ennen niiden siunaamista. Suomessa yksittäisellä virkamiehellä ja ministeriön deskillä on itsenäisempi asema viedä asioita eteenpäin, Andersson arvioi.

”Molemmilla on puolensa”, sanoo diplomaatti Andersson ja myöntää silti pitävänsä enemmän tehokkuudesta Suomessa.

Ruotsissa hyvä puoli on, että asiat ovat päätösvaiheessa jo hyvin laajalti ankkuroituja.

Erona on myös se, että Ruotsissa ministerin pakeilla juoksee yhtä mittaa suuri joukko valmistelevia virkamiehiä, usein myös junioritasolta. Suomessa portaat ovat tässä mielessä jyrkemmät, ja perusvirkamies on harvoin yhteydessä ministerinsä kanssa.

Entä ulkopolitiikan keskustelukulttuuri Ruotsissa?

Onhan se avoimempaa kuin Suomessa, Andersson sanoo ensihavainnoistaan. Kaikesta voidaan puhua ja usein räväkässä sävyssä. Tabuja ei ole esimerkiksi Nato-keskustelussa, toisin kuin toisinaan yhä Suomessa ajatellaan olevan, hän sanoo. Juuri Ruotsin keskusteluilmapiiri miellyttää Anderssonia. Se on merkki elävästä demokratiasta. ”Ei se diskuteerauksen soimaaminen ehkä aina ole niin hedelmällistä.”