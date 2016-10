Kolme nopeaa Kuorolaulajan tärkeimmät 1 Hengitä. ”Ystäväni, koreografi Päivi Järvinen kuvaa hengitystä näin: Se tuntuu siltä, kuin oma paino menisi kehon keskeltä jalkapohjien läpi maan sisään. Sitten maasta virtaa elinvoimaa, joka nousee kehon läpi ylös taivaan korkeuksiin.” 2 Kuuntele. ”Laulaessasi olet osa instrumenttia. Sinun pitää olla joka hetki tietoinen siitä, mitä muut laulavat ympärilläsi.” 3 Kerro tarina. ”Ajattele, mitä laulat. Läsnäolon tunne syntyy vuorovaikutuksesta kuulijan kanssa.”

Bussi oli matkalla Jyväskylään. Oli 1990-luvun puoliväli. Nuori äiti, musiikinopettaja ja kuoronjohtaja Marjukka Riihimäki käytti tapansa mukaan bussimatkan työntekoon ja etsi naiskuorolleen Philomelalle uutta ohjelmistoa. Sulasolin kokoelmista oli mukaan tarttunut Tellu Turkan kansanlaulusovitus Suden aika, joka kertoi nuoren tytön, Marjukkaisen, kasvutarinan lapsesta ahdistuneeksi nuorikoksi ja viimein vahvaksi naiseksi.

Se teki Riihimäkeen valtavan vaikutuksen. ”Menin aivan sekaisin. Teki mieli nousta ylös ja huutaa koko bussille, että ette usko, mitä minä olen löytänyt.”

Siitä alkoi Philomelan uusi suunta. Kuoron tavaramerkiksi nousi sen tapa kertoa naisen tunteista suoraan ja tunnistettavasti.

Samalla kehittyi uusi esittämisen tyyli, jossa yleisö saattaa istua keskellä kuoroa tai laulaja tulla kuulijan selän taakse laulamaan. ”Minulle on tärkeää, että kuoro kertoo tarinaa, jossa tunne on läsnä”, Riihimäki sanoo.

Tunne on läsnä myös Sibelius-lukion juhlasalissa Helsingin Kruununhaassa lokakuisena sunnuntaina, jossa Riihimäki harjoittaa 25-vuotiasta Grex Musicus -kuoroaan.

Minä juoksen, juoksen sinun luoksesi, kuoro hehkuttaa ja Riihimäen silmät loistavat. ”Kylläpä te kuulostatte hyvältä”, hän toteaa yllättyneenä.

Kuorolaiset ovat edellisenä yönä juhlineet pitkään, mutta Riihimäki ymmärtää. Hän uskoo, että mitä enemmän kuorolaiset viettävät aikaa yhdessä, sen paremmin he myös laulavat.

”Marjukka on työskennellyt koko elämänsä nuorten kanssa. Ehkä sen takia hän on itsekin niin nuorekas”, sanoo yksi kuorolaisista. ”On olemassa teknisesti parempia kuoronjohtajia, mutta Marjukan lumo on siinä, että hän pystyy luomaan tunnelman, jossa kaikki haluavat tehdä parhaansa yhteisen tavoitteen eteen”, sanoo kuorossa laulava ammattimuusikko. ”Marjukan silmät – niissä on se maaginen tunne”, kertoo kolmas.

”Marjukasta hohkaa virtaa”, vahvistaa Ilari Ali-Vehmas, joka on tullut treeneihin nykyisestä opiskelukaupungistaan Tampereelta.

”Kuoron yhteishenki pitää kiinni harrastuksessa. Marjukka osaa myös valita hyvät biisit”, Ali-Vehmas sanoo.

Hyvät biisit ja työ nuorten kanssa – ne ovat olleet Riihimäen kulmakiviä.

Hän syntyi Helsingissä, vaikka perhe asui Heinolassa. Pian perhe muutti Helsinkiin, kun ammattiautoilijana toiminut isä sai sieltä töitä.

”Isän suurin meriitti taisi olla se, että hän oli toiminut marsalkka Mannerheimin autonkuljettajana”, Riihimäki kertoo.

Riihimäen unelmana oli alusta asti musiikinopettajan ura. Ylioppilaaksi päästyään hän aloitti musiikkikasvatuksen opinnot Sibelius-Akatemiassa ja rahoitti opiskelujaan muun muassa laulamalla taustoja iskelmätähtien levyille. Jotkin Irwinin, Katri-Helenan, Dannyn, Markku Aron ja Kirkan hitit menevät edelleen ulkoa.

Saatuaan ensimmäisen opettajanpestinsä Töölön yhteiskoulusta Riihimäki alkoi johtaa tyttökuoroa ja sekakuoroa. Vuonna 1984 hän perusti Philomelan.

Siirryttyään Sibelius-lukioon 1982 Riihimäki nosti lukion kamarikuoron koulun ulkopuolellakin tunnetuksi kuoroksi, jonka perinteisiin kuuluu edelleen esimerkiksi esiintyminen Eduskunnan puhemiehen joulukahveilla.

Riihimäki sai musiikkineuvoksen arvonimen 2009.

Vuonna 1971 Riihimäki avioitui kanttori-urkuri Ilmo Riihimäen kanssa. Jarkko syntyi 1974, Antti 1984 ja Hanna 1987.

Riihimäki ei ole koskaan laskenut, kuinka montaa kuorolaista hän on uransa aikana johtanut. Hänellä on kuitenkin vahva usko siihen, että jokainen laulaja on jättänyt häneen jälkensä.

Viime aikoina häntä on alkanut yhä enemmän kiehtoa ajatus siitä, miten laulu eheyttää ihmistä, stimuloi aivoja ja jopa virkistää muistisairaita. Muutama vuosi sitten hän perusti palvelukoti Wilhelmiinassa harjoittelevan Laulusta Voimaa -kuoron, jonne ei ole lainkaan pääsykoetta.

Mutta laululla voi olla muitakin vaikutuksia. Kun Philomela aikoinaan esitti Suden ajan Ranskassa, yksi mies jäi muun yleisön poistuessa istumaan liikuttuneena paikoilleen kasvot käsien peitossa. Myöhemmin Riihimäki kuuli, että mies oli elokuvaohjaaja.

”Hän löysi kuulemma siinä konsertissa sisäisen feministinsä.”

Marjukka Riihimäki täyttää 70 vuotta keskiviikkona 2.11.2016. Lumo-juhlakonsertti Musiikkitalossa 12.11. klo 18.00