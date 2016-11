Häme on kasvattanut Suomen pisimmän sekä sympaattisimman show-miehen: Jyrki Hämäläinen (192 senttiä) on Tampereelta, Markku Veijalainen (Suomen suosituin nuori) Hämeenlinnasta.

Jyrki kävi hakemassa ”rautaisen rytmin” oppia Amerikasta ja Lontoosta, käveli pitkine koipineen Nancy Sinatran hippoihin ja samalla Frankien tutuksi. Hänestä tuli suomalaisen show maailman poppamies, joka tiesi lähes kaiken.

Markku oli toisenlainen. Hänen työtanterettaan oli kotimaa, kunnes eräs aikakauslehti keksi käyttää häntä myös ulkomaan reportterina. Markku kiersi Eurovision laulukilpailuja, haastatteli Cliff Richardia Lontoossa, tutustui sikäläiseen nuorisoelämään, mutta oli lopultakin enemmän täällä.

-- Kun Markku nyt on kirjoitellut uuden romaaninsa (Kakkonen) viimeisiä lehtiä, hän valmistautuu puolen vuoden hiljaisuuteen. Hän ilmoittaa pitävänsä pakollisen loman ennen tenttikiireitä ja kevään ylioppilaskirjoituksia. -- Markku sanoo: ”Juuri silloin, kun nuoret kaikkein eniten tarvitsevat vanhempiaan, he saavat osakseen vain vastustusta.” Markun on helppo kirjoittaa, sillä hän tietää saavansa lukijoita. Hän voi yrittää yhtä uhkarohkeita temppuja kuin Jyrki Hämäläinen, joka keksi tehdä oman järjettömän äänilevyn. Markku Veijalainen on aikamme ilmiö ja mielenkiintoinen sellainen. Hän puuttuu nyt myös nuorten seksuaalikysymyksiin kertomalla ”sen tavallisen tarinan” ja vähän muutakin.

USA:n isyystilastointi Vietnamissa olematonta

Saigon, 1. 11. (New York Times).

Vietnamin sodassa pidetään tilastoja kaikesta Pohjois-Vietnamin solutuksesta Saigonin mustan pörssin kauppaan. Mutta toistaiseksi mikään tilasto ei kerro kuinka monen aviottoman lapsen isiä amerikkalaiset sotilaat ovat.

”Me tiedämme kaikki, että tämä on suuri ongelma”, sanoi eräs amerikkalainen sotilaslähde, ”mutta meillä ei ole aavistustakaan sen laajuudesta käytännössä.”

Osaksi vertailukelpoista aineistoa saadaan ranskalaisista joukoista, jotka siittivät noin 10 000 lasta avioliiton ulkopuolella ennen kuin ranskalaiset joukot lähtivät Etelä- Vietnamista vuonna 1958.

Yli 336 000 Yhdysvaltain sotilasta ja 53 000 liittoutuneiden sotilasta Vietnamin ulkopuolelta palvelee vuoden pituisia jaksoja Etelä-Vietnamissa. Ranskalaisten joukkojen palvelusaika oli tavallisesti pitempi ja erään tarkkailijan sanojen mukaan ”he seurustelivat väestön kanssa vapaammin kuin amerikkalaiset”.

Etelä-Vietnamin suurten kaupunkien orpokodit ovat kuitenkin alkaneet ilmoittaa, että yhä enemmän hylättyjä amerikkalaisvietnamilaisia lapsia on jätetty niiden hoitoon.

Hiljattain eräs vietnamilaisnainen pyysi Yhdysvaltain konsulaatin apua saadakseen tukea elättääkseen kolme lasta, joiden hän sanoi olevan erään amerikkalaisen sotilaan. Konsulaatti opasti hänet erään paikallisen lakimiehen luokse.

Asiantuntevat lähteet sanoivat, että eräät kotiutetut amerikkalaiset sotilaat olivat lähettäneet kohtuullisia summia vietnamilaisille ystävättärilleen auttaakseen heitä elättämään lapset.

Suusta suuhun -menetelmää entistä innostavammin

Ranskalaisille miehille, jotka pitävät kiinni maineestaan tulisina rakastajina, annetaan nykyisin tekohengitysharjoituksiin potilaaksi ”naisnukkeja”.

Ranskan armeijan lääkintäjoukkojen johtoportaassa huomattiin, että miehiä ei juuri innostanut suusta suuhun-tekohengitysmenetelmän harjoittelu miesnukeilla.

Harjoituksiin on nyt hankittu naisnukkeja, jotka kylläkin maksavat neljä kertaa enemmän kuin miesnuket, mutta kaikki ovat tyytyväisiä.

Harjoituksissa on kuitenkin katsottu parhaaksi tähdentää, että kaikki pelastettavat eivät suinkaan todellisuudessa muistuta Brigitte Bardotia.

Tarvitsi tulta

Pygros, Kreikka, 1. 11. (AP)

Savukkeeseensa tulta halajava maanviljelijä kävi myöhään maanantai-iltana pitkäkseen rautatiekiskoille ja pysäytti kiitojunan pyytääkseen tulta. Juna myöhästyi välikohtauksen vuoksi 15 minuuttia.

Veturinkuljettaja kertoi nähneensä miehen makaavan kiskoilla ja ehtineensä juuri ja juuri pysäyttää junan. Mies hyppäsi pystyyn ja kysyi ”Voitteko antaa minulle tulta? Tarvitsen savut.”

Matkustajat suhtautuivat suopeasti pyyntöön ja antoivat hänellä sekä tulitikut että savukkeita.