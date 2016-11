Nuorisotyöntekijäin ammattikoulu alkaa mahdollisesti toimintansa Helsingissä ensi syksystä.

Koulu toimisi ensin yksivuotisena ja myöhemmin kaksivuotisena. Pohjavaatimuksena pidettäisiin keskikoulua.

Koulusta valmistuneet olisivat rinnastettavissa Tampereen yliopistossa valmistuneisiin nuoriso-ohjaajasosionomeihin, mutta heitä koulutettaisiin lähinnä vain pääkaupungin tarpeita varten, kertoi maisteri Heikka Niittynen Helsingin kaupungin nuorisotoimistosta.

---

Maunulan nuorisotalo on ilta illan jälkeen melkein repeämäisillään.

Istutaan pikkupöytien ääressä ja nautitaan oman baarin tarjoamia virvokkeita, pelataan erilaisia pelejä – biljardihuone on erikseen – yritellään jo kerhotoimintaakin, mm. draamakerho on jo pystyssä.

Kaikkein uusinta on moottoriaskartelu. Tätä varten on varattu iso tila nuorisotalon alakerrasta.

Siellä saavat niin pojat kuin asiasta kiinnostuneet tytötkin käydä asiantuntijan opastuksella korjaamassa ja puhdistamassa omia moottoripyöriään ja mopojaan.

Kaikki halukkaat toivotetaan tervetulleiksi joka puolelta pääkaupunkia.

Televisioita jätepaperilla

”Paperi on POP”, on tekstattu vahvoin kirjaimin Rekolan kansakoulun ilmoitustaululle, jota oppilaat välitunnilla tutkivat hyvin ahkerasti.

Ja POP on jätepaperi Rekolassa ollutkin: koulun oppilaat ovat keränneet sitä jo yli 70 000 kiloa.

Tavoitteena on 100.000 kiloa ja sen turvin koululle 12 televisiota.

– Aloitimme keräyksen vuosi sitten marraskuussa ja saimme viime talvikautena kokoon 47.500 kiloa ja kuusi televisiota, kertoi koulun paperipäällikkö, opettaja Ilkka Snellman.

– Tähän sisältyi myös kaksi paperijuhlaa koululla, joiden tuotto käytettiin televisio-operaatioon.

Parhaita kerääjiä olivat Klaus Talonpoika, 1.596 kg, ja Mauri Valkeinen, 1.470 kg.

– Syksyn keräys on ollut käynnissä vasta viikon ajan ja nyt on koottu jo 25.000 kiloa jätepaperia, joten kolme televisiota on jälleen hankittu.

Työn onnistumiseen ovat vaikuttaneet lähes kaikki rekolalaiset.

Oppilaista on mukana ollut jokainen ja vanhempien osuus varsinkin paperin kuljetuksessa on ollut ratkaiseva.

Oksa ilmapuntarina

Nuoren kuusen rungosta ja siitä lähtevästä oksasta rakennettu ilmapuntari näyttää säät puolankalaiselle Sakari Pesoselle.

Keväällä katkaistu ja kuorittu näre on naulattu latva alaspäin seinään.

Lähes puolen metrin pituinen ohut oksa toimii osoittimena.

Kun sää on muuttumassa epävakaiseksi, painuu viisari alas. Sateella se osoittaa päin maata. Kirkkaalla säällä taas oksa nousee pystyyn.

”Säätieteilijä” Pesonen vakuuttaa laitteen toimivan ehdottoman varmasti ja tarkasti.

Hän on varustanut osoittimen kärjen radan asteikolla, johon on merkitty alhaalla ”matalapaine” ja oksan yläasentoon taas ”kirkasta.”

Säätilassa tapahtuvan muutoksen aikana osoitin on vaakasuorassa ja sille kohtaa on merkitty ”vaihtelevaa.”

Kotitekoinen ilmapuntari ei kuulemma ole ainoa laatuaan.

Sitä rakentajakaan ei vielä tiedä, kuinka kauan laite toimii, mutta pitkään jatkuvan kuivan sään aikana se saattaa joskus kuivua ja pysähtyä.

Neuvostoliittolaisen mainonnan oltava luonteeltaan informoivaa

– Neuvostoliitossa mainonnalle asetettavista vaatimuksista on tärkein se, että se on luonteeltaan informoivaa.

Neuvostoliittolainen mainonta pyrkii käyttämään jo vakiintuneita normeja: mainonnalla pitäisi olla rauhallinen ja asiallinen luonne.

Sen ei pidä olla kirkuvaa.

Sen ei pidä aiheuttaa kuluttajain keskuudessa kuohuntaa, kiihkoilua tai ärtyneisyyttä, sanoi neuvostoliittolaisen V/O Vneshtorgreklaman puheenjohtaja A. V. Vasiljev esitelmöidessään Neuvostoliiton kaupan luentopäivillä Otaniemessä mainonnan välineistä ja muodoista Neuvostoliiton ja Suomen välisessä kaupassa.