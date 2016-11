Viime viikon kuva-arvoituksessa oli yksityiskohta, joka aiheutti hieman hämmennystä. Mitä ihmettä tekee työmaan vieressä kuorma-auton lavalla seisova mies, joka puhuu mikrofoniin? Miksi hänellä on mikrofoni ja mitä hän siihen sanoo?

”Auton lavalla paitasillaan oleva mies mikrofoni kädessään on ”Hiiop”-tahdin antaja, jotta montussa olevat miehet tahdissa ja yht’aikaisesti liikuttavat painavaa kaapelia”, Pentti Kilpi kertoo.

Myös Jorma Stenbergillä oli asiasta tietoa.

”Siirtokaapelit olivat painavia ja raskaita sen vuoksi, että juuttikankaisen kudoksen alta paljastui vahva teräksinen armeeraus. Kaapelin laskut tapahtuivat tuohon aikaan aina miesvoimin, jota sitten kaiutinkomennolla ohjattiin ”Hiiop”-komennolla, jolloin kaapeli siirtyi noin metrin eteenpäin.”

Stenberg arveli, että lavalla seisoi käskyttämässä kaapelimestari Viljo Vahvaselkä, mutta kuvan tiedoissa kerrotaan miehen olevan nimeltään Uuno Laattala.

Kaiuttimia oli asennettu talojen seiniin, joiden avulla Laattala ilmoitti sähkökaapelin vetäjille, milloin seuraava sysäys ”köyden” vetämiseksi alkaa.

”Kuvassa on mielestäni Malminrinne. Ajankohta on arvaus eli 50-luku, kun kaverilla auton lavalla on vielä pelkistetyt sotilasvaatteet”, Eija Jerjomin pohtii ja on aivan oikeassa.

Lähes kaikki 60 vastaajasta tunnistivat paikan. Ajankohdan määrittelyyn saattoi saada apua myös autosta.

”Kuorma-auton rekisterinumero on AT-915, ja laattatyyppi oli käytössä vuosina 1949–72. Koska A-sarjan viimeinen kilpi AZ-999 käytettiin jo vuonna 1952, auto on rekisteröity joko 1951 tai -52. Myös lavan rakenne viittaa samaan ajankohtaan. Auto on varmaan ollut käytössä koko 1950-luvun, joten kuva on otettu sillä vuosikymmenellä”, Juhani Koskinen toteaa.

Kuva oli vuodelta 1953. Esimerkiksi Pentti Kilpi arvasi oikein. ”Helsingin Sähkölaitoksen Salmisaaren voimalaitos, jossa on kyseisen kaapelin alkupää, valmistui 1953, joten lienee kuva otettu samaisena vuonna.”

Mervi Särmäntö muistelee viereisen rakennuksen toisessa kerroksessa olleen 1980-luvun lopulla Hyvä Ystävä -ravintolaketjuun kuulunut ravintola.

”Barrie’s, johon kuulemma toivottiin vain rikkaita ja kuuluisia – juppeja – omine avaimineen ja ovikoodeineen. Kuitenkin tulin käyneeksi siellä joskus itsekin; liikeidea ei tainnut olla pitkään kannattava. Sitä ennen paikassa lienee ollut vuosikausia myös jokin klassikkoravintola ja viime vuosina sitä jotain aivan muuta.”

Hannu Kuosmanen tunnisti Malminrinteen ja Lapinlahdenkadun risteyksen, koska kävi 1970-luvun alussa iltalukiota silloisessa Apollon yhteiskoulussa. ”Kulman ohi tuli usein käveltyä ja koulutuntien päätyttyä lipesimme tämän risteyksen toisella puolella sijainneeseen Groove-nimiseen jazzklubiin vielä olusille”, Kuosmanen kertoo.

Kenneth Wilén sanoo, että kuva voisi olla otettu hänen keittiönikkunastaan. Wilén arvelee ajankohdaksi vuotta 1952, jolloin hän oli kuusivuotias.

”En päässyt katsomaan olympialaisia, vaan olin veljeni kanssa kesämökillä Nauvossa, jossa isoäiti hoiti meidät, kun vanhempamme olivat kotona Helsingissä. Suomen edustaja Finnjollaluokassa asui meidän luona kisojen aikana.”

Pertti Terho kertoo olleensa 1958–1959 töissä Eerikinkadulla Lapinlahden puistikon kohdalla. Siihen aikaan Marian sairaalan edestä lähti kutosen ratikka Lapinlahden katua ja Eerikinkatua ylös keskustaan. ”Jostain syystä on jäänyt mieleen, että Laila Kinnunen odotti raitsikkaa usein samalla Eerikinkadun pysäkillä. Liekö asunut alueella tai muuten vaan sielläpäin hengaillut, oli silloin jo suuri stara”, Terho muistelee.

Markku Jalonen paljastaa vieneensä nuorena talviaikaan kavereiden kanssa ämpärillä vettä Malminrinteen jyrkimpään kohtaan Kampintorin puolelle ja jäädyttäneensä ajoradan.

”Kehnoilla renkailla varustetut autot eivät päässeet eteenpäin, jolloin tarjosimme työntöpalveluja kohtuuhintaan. Joskus jopa onnisti.”

Vastanneiden kesken arvottiin kirjapalkinto. Arvonnan voitti Reijo Karvinen. Hän saa Matti Tulosen kirjan Salakauppaa Sörkassa (Reuna).

Tämän viikon kuva-arvoituksessa raivataan tilaa isolle tielle. Tiedätkö, missä kuva on otettu ja milloin? Millaisia muistoja paikka herättää tai mistä näkymä on sinulle tuttu?

Lähetä vastauksesi lauantaihin 5.11. mennessä osoitteeseen hs.ihmiset@hs.fi. Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkinto.