Jazzpiireistä tuttu pianisti Iro Haarla joutui hylkäämään soolouran kauan sitten – nyt hän tekee levyjä, joista uusin on suuritöinen sävellys isolle orkesterille

Kolme nopeaa Lintumaailman laulumestareita 1 Laulujoutsen ”Näiden pariuskollisten uljaiden lintujen kantavan laulun kuullessa tietää, että kevät on tullut tai kesä on mennyt.” 2 Mustarastas ”Taianomaisten kesäiltojen mestarilaulaja ja mestarisolisti. Mustarastaan vivahteikas ja melodiaa varioiva laulutapa on inspiroinut monia suomalaisia säveltäjiä, myös minua.” 3 Tervapääsky ”Ilmojen haltija, joka voi olla siivillään yhtäjaksoisesti kymmenen kuukautta. Kesän alussa korkeuksista kuuluu Afrikan eteläkärjestä tuotu viesti: selvisimme taas luoksenne muuttomatkan vaaroista huolimatta!”

On Sunnuntai-ilta Malmitalossa. Pianisti Iro Haarlan konsertti on edennyt puoliväliin, kun hän yhtäkkiä heittäytyy verevään ja tyylilleen poikkeukselliseen bluesiin. Kappaleelle ja sen nimelle on pätevät perustelut.

Haarla omistaa säveltämänsä Treasure Digger’s Bluesin kaikille niille muusikoille, jotka vastoinkäymisistä huolimatta jaksavat edelleen etsiä ”pieniä kultajyviä omalla lemmenjoellaan”, mutta eivät itselleen vaan jaettavaksi – kaikille. ”Sen olen ainakin oppinut tästä työstä, että maineen ja kunnian ahnehtimisessa ei ole mieltä”, Haarla sanoo.

Jonkun toisen toteamana lausahdus kuulostaisi kuluneelta, teennäisen nöyristelevältä latteudelta. Mutta Haarla tietää, mistä puhuu. Hän pidättäytyi oman nimellisen soolouran edistämisestä yli kaksikymmentä vuotta ja julkaisi ensimmäiset omat albuminsa vasta vähän alle viisikymppisenä.

Silti Haarlan tyyli on tuttua uuden jazzin harrastajille jo vuosikymmenten takaa. Hän on se, joka muokkasi, nuotinsi ja sovitti aviopuolisonsa, rumpali Edward Vesalan (1945–1999) kaikki kappaleet ja levytykset vuodesta 1978. Ja useimmiten summittaisista aihiosta, jotka Vesala oli nauhoittanut kaseteille.

Haarla olikin Suomen kansainvälisimpiin ja kuuluisimpiin jazzmuusikkoihin kuuluneen Vesalan korvaamaton työpari ja musiikillisesti koulutettuna usein myös teosten toinen tekijä.

Hän ei saanut oleellisesta osuudestaan silti koskaan mainintaa partituureihin, tekijätietoihin tai levykansiin.

”Tietysti ymmärsin vähitellen, että nimettömyys ei ollut oikein kenellekään. Pitkittyessä asioilla on tapana mutkistua – ja olihan se työ kaikkineen tosi kiinnostavaa, opettavaista ja karaisevaa. Löysin aivan uuden musiikillisen ulottuvuuden.”

Töölössä varttunutta Haarlaa kiehtoi alkujaan klassinen musiikki, jota hän pääsi opiskelemaan Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle kymmenen vuoden ikäisenä.

Kaisa Rautaheimo / HS

”Pianonsoitto oli intohimoni jo alakoulussa, sellainen oma suojattu maailma, jossa pystyin ujona, hiljaisena ja yksinäisenä käsittelemään sekä surujani että ilojani.”

Toisenlaisella luonteella hänestä olisi saattanut tulla laulaja, johon perinteet vähän velvoittivat. Sekä äiti Helena Salonius että äidinäiti Helmi Frilander olivat oopperalaulajia.

Tosin laulaminen myös etäännytti, sillä kansainvälistä uraa luoneella ja ulkomailla ajoittain asuneella äidillä ei ollut riittävästi aikaa lapsilleen.

”Kahden aikuisen lapsen äitinä ymmärrän hänen valintojaan nyt paremmin: elämä nuorena eronneena yksinhuoltajana ei ollut 1960-luvulla helppoa. Mutta ne vuodet jättivät jäljet, jotka kuulen edelleen musiikissani.”

Haarlaa muovasi myös erkaantuminen isästä, näyttelijä-ohjaaja Saulo Haarlasta. Hän joi itsensä hengiltä nelikymppisenä, jolloin Iro Haarla oli 14-vuotias. Hän on silti onnellinen, että sai tutustua rakastavaan isäänsä hänen viimeisinä vuosinaan. ”Musiikki oli minulle tuolloin kaikki kaikessa, kuin virkistävä virta erämaassa. Ja niin on edelleen.”

”Suoritin sittemmin pianistin tutkinnon Sibelius-Akatemian solistisella linjalla ja opiskelin jonkin aikaa säveltämistä. Mutta en osannut ajatella sitä jonain persoonani ulkopuolisena harjoitustehtävänä: oma musiikki oli ja on minulle hyvin henkilökohtaista.”

Valitettavasti Haarlan piti hylätä ajatus soolourasta, jota hän alkoi alustaa vasta viisitoista vuotta sitten. Ensimmäinen oikea oma levy oli Heart of A Bird (2003) kontrabasisti Uffe Krokforsin kanssa – ja nyt niitä on erilaisilla yhdistelmillä seitsemän. Kolme levyistä on julkaissut suomalainen TUM ja kolme saksalainen ECM, joka on alallaan maailman merkittävin.

”Minusta tuntui kuin olisin aloittanut täysin alusta, sillä en ollut säveltänyt mitään omaa kahteenkymmeneen vuoteen. Mutta löytyihän se minä”, sanoo Haarla, jonka sävellyksissä ovat usein läsnä luonto ja linnut. Niiden mukaan hän on nimennyt myös teoksiaan.

Tuorein levytys on tänä syksynä julkaistu, sinfoniaorkesterille ja jazzyhtyeelle sävelletty suuritöinen Ante Lucem (2012), jota hän viimeisteli dementoituneen äitinsä omaishoitajana.

Poikkeuksellisen teoksen nimi viittaa hetkeen ennen aamunkoittoa, jota Haarlan äiti ei nähnyt enää Ante Lucemin lokakuisen ensi-illan aikaan. Hän kuoli kuukautta aiemmin.

Iro Haarla täyttää 60 vuotta maanantaina 7. marraskuuta.