Terrori-iskussa loukkaantuminen sai suomalaislobbarin uhmakkaaksi – ”En varmasti lähde Brysselistä!”

Kolme nopeaa

1 ”Minusta on hirveän kivaa, että täällä on tuhansia suomalaisia. Se tuo tiettyä turvallisuudentunnetta. Ja toisaalta täällä on väkeä maailman jokaisesta maasta. Ei tarvitse millään tavoin tuntea olevansa muukalainen, kohtalotovereista ei ole pulaa.”

2 ”Näköalapaikkana tämä on ainutlaatuinen. Tapaan sanoa, että olen verkostoitumassa ja tiimiytymässä, mutten klikkiytymässä. Uskon kaikesta huolimatta EU:n tulevaisuuteen, valoisaan tulevaisuuteen.”

3 ”Välillä oudoksuttaa, miten käytännön asiat eivät kerta kaikkiaan toimi. Niiden uskomaton epäloogisuus. Mutta siihen hiljalleen oppii ja mukautuu. Kun tulen tänne reissusta, Suomesta tai muualta, tulen kotiin.”