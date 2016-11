Kolme nopeaa

1 Hyvä ruoka

”Juuri nyt tuntuu siltä, että tekisi mieli hyvää pitsaa. Ja aina syksyllä tulee mieleen myös kaalilaatikko, se on herkullista.”

2 Vaimo

”Vaimoni on viikot töissä Heinolassa. Kun hän tulee kotiin viikonlopuksi, olemme ajatelleet syödä hyvin ja katsoa elokuvaa, vaikkapa Casablancan. Hän on ollut poikkeuksellisesti jo kaksi viikonloppua poissa kotoa, ja minulla on häntä ikävä. Kissoilla myös!”

3 Kissat

”Aloitan kissojen kanssa joka aamun jumpalla. Ne eivät jumppaa minua vaan minä niitä. Hauskahan niiden kanssa on leikkiä!”