Kari Kenetti hurahti nuorena kuvataiteeseen ja myy nyt suomalaista muotoilua Berliinissä

Kolme nopeaa Parhaat paikat Berliinissä 1 Classic Remise -liike ”Vanhojen autojen kauppa ja korjaamo. Ajan itse isoisäni vanhalla Peugeotilla, joka on vuosimallia 1968.” 2 Deutsches Technikmuseum ”Vien vieraat monesti tekniikan museoon. Se on hemmetin hienosti tehty, ja siellä viihtyy koko perhe.” 3 Ravintola Eins unter Null ”Hyvä hinta-laatusuhde. Paikka on Michelin- kokin perustama ja lounasaikaan vielä kohtuuhinnoissa.”

Berliini

Myymälän ikkunassa Berliinin Torstrassella pistää silmään Artekin Kultakello-valaisin. Ja Muumi-muki. Tämän täytyy liittyä jotenkin Suomeen.

Kyllä vain. Sisällä Kippis-kaupassa häärii Kari Kenetti, tuttu naama helsinkiläisistä kuvataidepiireistä. Kenetti piti 2000-luvun vaihteessa menestyvää taidegalleriaa Punavuoressa. Hän myös kuratoi useita näyttelyitä.

Berliiniin Kenetti muutti perheineen kahdeksan vuotta sitten. Kaupunki oli hänelle tuttu paikka taidemessuilta.

”Galleria oli tullut tiensä päähän, ja ajattelin, että perhana, nyt tai ei koskaan. Oli hyvä hetki lähteä, kun likka ei pannut hanttiin”, Kenetti sanoo ja tarkoittaa tytärtään Sagaa, joka oli lähtöhetkellä 1-vuotias.

Lähes koko ikänsä Berliinissä asunut tytär on nykyään niin saksalainen, että Kenetti käyttää häntä välillä tulkkausapuna hankalissa tilanteissa. Niitäkin Saksassa nimittäin tulee.

”Virastot ovat aika sietämättömiä. Saksa on tietotekniikan kehitysmaa, täällä kirjoitetaan edelleen papereita ja lähetellään fakseja. Ja tavallinen kansalainen tarvitsee täällä veroneuvojaa ja asianajajaa”, Kenetti selittää.

Mutta kun byrokratiasta selviää, Berliini on mahtava paikka asua, hän myöntää. Hän ei ihmettele sitä, että kaupunki on niin suuressa suosiossa suomalaisten keskuudessa.

”Tämä on rento mesta ja usein vielä aika halpakin. Museoita, näyttelyitä ja konsertteja on loputtomiin.”

Kippis-kaupassa on myynnissä sekä uutta että vanhaa suomalaista muotoilua, huonekaluja ja astioita. Painopiste on 1950- ja 1960-luvun taidelasissa.

Suuri osa asiakkaista on ulkomaisia keräilijöitä – usein amerikkalaisia, kanadalaisia tai japanilaisia. Saksalaisia tai suomalaisia liikkeessä ei juuri näy.

”Saksalaiset eivät ole kovin kiinnostuneita kodin sisustamisesta. He panostavat lähinnä Ikeaan”, Kenetti sanoo ja rykäisee merkitsevästi.

Saksalaiset ovat myös tarkkoja hinta-laatusuhteesta. Kenetti kertoo, että jotkut liikkeessä vierailleet paikalliset ovat ihmetelleet sitä, että Arabian astiat valmistetaan nykyään esimerkiksi Thaimaassa.

”Tuotannon siirtäminen pois Suomesta oli helkkarin iso virhe”, Kenetti soimaa. ”Se voi olla vaarallinen tie.”

Liikkeen suosikkituote on Kaj Franckin Kilta-astiasto.

”Sitä kysytään paljon. Kilta-astiat olivat aikoinaan vientituote, ja varaosia etsitään edelleen”, kertoo Kenetin puoliso Susanna Kenetti.

”Se oli meille yllätys, että suomalaismuotoilijoista täällä tunnetaan parhaiten juuri Franck. Toinen on Ilmari Tapiovaara, Fanett-tuolia on mennyt paljon. Japanilaiset tuntevat usein Antti Nurmesniemenkin.”

Uutta Iittala-tuotantoa pariskunta on karsinut kaupasta, sillä tarjontaa on jo liikaakin. Iittalasta on viime vuosina tullut yllättävän suosittu Saksassa. Sillä on useita liikkeitä ympäri Berliiniä ja oma osasto esimerkiksi KaDeWe-tavaratalossa.

Toisaalta suomalainen muotoilu on valloittanut Saksaa jo aiemminkin. Eero Aarnion Pallotuoli oli ensimmäistä kertaa esillä Kölnin huonekalumessuilla vuonna 1966. Tuolista tuli messujen tähti. 1970-luvulla Askolla oli useita myymälöitä Saksassa.

Rosenthalin posliinitehtaalla työskennelleen Tapio Wirkkalan Saksan-tuotanto on hämmästyttävän laaja.

”Tuotantoa ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin Suomessa, sillä sitä ei aikoinaan myyty meillä muualla kuin Stockmannilla ja Turun Wiklundilla”, Kenetti kertoo.

Wirkkalan Rosenthal-tuotannosta muistetaan Suomessa yleensä vain rypistettyä paperipussia muistuttava kukkamaljakko. Kenettien kaupassa vaasissa säilytetään saksia.

Kuvataidetta Kari Kenetti ei ole täysin jättänyt. Kippis-kaupassa on esillä jonkin verran suomalaistaidetta, esimerkiksi Kenetin ikisuosikkia Paul Osipowia.

Välillä Kenetti vetää suomalaisille taiteenystäville museokierroksia Berliinissä. Ystäväpiiriin kuuluvat kaupungissa asuvat suomalaistaiteilijat, kuten Janne Räisänen ja Jussi Niva.

”Piirit ovat pienet”, hän myöntää.

Kenettien Berliinin-koti on kuin suomalaisen nykytaiteen best of -kokoelma. Tauluja on ripustettu korkeille seinille viiteen riviin.

”Hurahdin taiteeseen nuorena aikuisena. Ahmin taidekirjoja ja kävin helvetin tiiviisti näyttelyissä. Taide on mulle intohimo”, itseoppinut taidemesenaatti selittää.

Seuraatko edelleen Suomen taidemaailmaa?

”Kyllä. Facebook on hyvä kanava seurata, mitä Suomessa tapahtuu. Sen avulla pysyy kärryillä näin ulkosuomalaisenakin.”