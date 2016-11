Antti Herlin ihmettelee, miksi poliitikot ovat luovuttaneet valtaansa työmarkkinajärjestöille

Kolme nopeaa

1 Puoliso ja perhe

”Onneksi minulla on lapsia, jotka ovat kiinnostuneita sekä maataloudesta että liiketoiminnasta. Näyttää siltä, että työlleni on perheessä jatkajia, mistä olen hyvin tyytyväinen.”

2 Isänmaa

”Ihminen on laumaeläin. On erilaisia ja erikokoisia laumoja, joihin ihminen sitoutuu ja leimautuu. Uskoisin, että laumaan kuuluminen on ihmisille tärkeää.”

3 Vastuunkanto

”Isoäitini isäni puolelta kysyi usein, kenellä jostakin asiasta edesvastuu. Kun on ollut onni saada viettää ensimmäiset kymmenen vuotta työelämässä maatalouden parissa, on oppinut sen, että tietyt asiat on vain tehtävä silloin kuin niiden aika on. Ei voi laskea sen varaan, että huomennakin on poutaa.”