Kolme nopeaa Tärkeimmät kustannetut 1 Suomen lasten Kalevala ”Kouluneuvos Kirsti Mäkisen suorasanaiseksi kirjoittama teos sai monet aikuisetkin lukemaan ensimmäistä kertaa Kalevalan. Kalevalan merkitys kaikelle sille, mikä mielletään suomalaisuudeksi, on valtava.” 2 Seppo Heikinheimo: Mätämunan muistelmat ”Tunsin Sepon vuosien ajan, ja tämä oli siksikin minulle suuri inhimillinen tragedia. Pari päivää hänen kuolemansa jälkeen sain postissa häneltä käsikirjoituksen viimeiset liuskat. Kirjasta tuli menestys, ja Seppo varmasti nautti joka hetkestä pilvenreunalla.” 3 Maarit Tyrkön Kekkos-kirjat ”Maarit Tyrkkö oli pitänyt 40 vuotta sydämensä salaisuutena suhdettaan Kekkoseen. Tämä tulee olemaan aarrearkku historian kirjoittajille.”

Se oli seitsemänkymmenluvun loppua, kun graduaan tekevä kauppatieteiden opiskelija Leena Majander päivysti Akateemisen kirjakaupan pokkarihyllyn luona ja jakoi ihmisille kyselylomakkeita. Gradun aihe oli taskukirjojen markkinointi.

Nyt samainen ihminen, Leena Majander-Reenpää istuu kirjakaupan toisen kerroksen kahvilassa ja antaa syntymäpäivähaastattelua. Vähän hämmästyneenä.

”Että voiko olla totta, että nämä numerot koskettavat minua.”

Suoraan opinnoista kustantamoon töihin 23-vuotiaana siirtynyt Majander on ehtinyt tottua siihen, että on aina joka paikassa, jos ei nyt nuorin, niin nuori. ”Yhtäkkiä sitä huomaa, että hetkinen, enää se ei olekaan näin.”

Ei sillä, että uransa pääosin kahdessa suuressa – Otavalla ja Bonnierilla – tehnyt kustannusalan vaikuttaja vaihtaisi vuosikymmeniään pois. ”On suuri rikkaus, että olen saanut tuntea niin monta sukupolvea kirja-alan ihmisiä, sellaisia, jotka ovat jättäneet valtavan jäljen: esimerkiksi Hannu Tarmion, Ville Vikstenin, Pentti Huovisen, Paavo Haavikon ja kirjailijoita, kuten Veijo Meren ja Lassi Nummen.”

Ennen kustannusalalla oli ihan eri tavalla sekä kasvua että vetovoimaa kuin nykyisten haasteiden – digitalisaation, kuluttajien ajankäytön ja arvostuksen muutoksen – aikana. Talouskin oli vakaa. Sen turvasivat tietosanakirjasarjat ja isojen kappalemäärien kirjakerhot.

”Muualla maailmassa kirja-ala on löytänyt keinot uudessa tilanteessa. On huolestuttavaa, että Suomessa laahataan vielä jäljessä. Tilanne on polarisoitunut: meillä on kaksi suurta kustannustaloa, joiden kyky toimia yhteisesti kirja-alan hyväksi ei ole ehkä paras mahdollinen. Se vähän kalvaa tätä alaa.”

Kummassakin suuressa työskennellyt Majander siirtyi viime vuoden kesällä Filin eli Kirjallisuuden vientikeskuksen johtajaksi.

Töitä Filissä hän ehti tosin tehdä vain reilut puoli vuotta. Tammikuussa tuli ikävä uutinen: vuonna 2004 hoidettu rintasyöpä oli ottanut uusia askelia. Tällä hetkellä sairaus on aisoissa, mutta Majander ei aio enää palata päivittäiseen työelämään.

”En pysty työskentelemään siinä tahdissa, jonka olen kokenut omakseni. Mutta mielelläni teen pienempiä projekteja ja olen monenlaisessa kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän asiassa mukana.”

Kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän asiat kuuluivat työuravuosiinkin: innokas teatterinystävä Majander oli pitkään Kansallisteatterin hallituksen puheenjohtaja ja on vaikuttanut niin Suomen kustannusyhdistyksen kuin Suomen kirjasäätiön sekä Vanhan kirjallisuuden päivien hallituksissa.

Uusin projekti on Majanderin vetämä Minna Canthin syntymän 175-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään 2019. Juhlavuosi on Minna Canth -seuran hanke, jonka to do -listalla oli vielä viime viikon maanantaina tärkeä kohta.

”Päätimme, että jos Hillarysta tulee Yhdysvaltain presidentti, me hankkiudumme Valkoiseen taloon kertomaan, että Suomessa oli nasty woman jo 175 vuotta sitten.”

Ei tullut ”ilkeää naista”, tuli Trump.

”Pettymys on suuri. Mutta tasa-arvotyö jatkuu”, Majander sanoo.

Tasa-arvotyöhön ja luottamustoimiin Majanderia vetää sisäinen palo. ”Moottori käynnistyy, kun näen tekemisen paikan asiassa, joka on minulle tärkeä. On kauhean kiva viedä asioita eteenpäin. Tasa-arvoasia on yksi sellainen, johon mielelläni laitan itseni likoon.”

Suurin sisäinen palo Leena Majanderilla on kuitenkin aina ollut kirjallisuuteen. Hän on perheensä vanhin lapsi, jonka rooliksi tuli houkutella nuoremmat sisarukset lukemaan.

”Isosisko-opettaja” onnistuikin: molemmista veljistä tuli lukemisen ammattilaisia. Mikko Majander on poliittisen historian dosentti ja Antti Majander Helsingin Sanomien kirjallisuustoimittaja.

Nykyään vaikuttaminen on haasteellisempaa kuin omassa lapsuudessa.

”Elämme aikaa, jolloin kulttuurielämällä sinänsä menee hyvin. Museot, teatterit ja ooppera tekevät hienoa työtä.”

Mutta lukeminen on vastatuulessa, vaikka kirjamessut niin Turussa kuin Helsingissä vetivät taas tuhansittain ihmisiä.

”Lukeminen vaatii sen, että pysähtyy, ajattelee, keskittyy. Se on aikamoinen haaste tässä meluisassa ajassa. Ihmiset osaavat pitää huolta kropastaan mutta aivojen huolto ja tunne-elämä jäävät vähemmälle.”

Se huolestuttaa.

”Vastustan tyhmistymistä. Kehitys lähtee siitä, että ihmisillä olisi järki päässä ja tunteet kohdallaan – ja kyky eläytyä toisen asemaan. Siitä etenkin on puute tällä hetkellä. Lukeminen kehittää kaikkea tätä. Kodeissa pitäisi pitää huolta siitä, että lapsille luetaan.”

Majanderilla on neljä tytärtä uusperheessä, joka hänellä on ”ihanan, ihanan, ihanan” aviomiehensä Antti Reenpään kanssa. Kysymättäkin lienee selvää, että nyt 22–32-vuotiaille tyttärille on heidän lapsuudessaan luettu – ja että nykyään luetaan myös neljälle lapsenlapselle.

Perheellä on aina ollut Majanderille suuri merkitys.

”Se on tuki ja turva kaikessa. Sekä lapsuudenperhe, sisarukset, joiden kanssa olemme entistäkin läheisempiä vanhempien poismentyä. Ja tietenkin oma perhe. Kyllä se on niin, että kun laitan silmät kiinni ja mietin milloin olen onnellisimmillani, on kuva tällainen mamma italiana: kaikki istuvat saman pöydän ääressä. Mielelläni heille häärään, tykkään omilleni emännöidä pitoja. Ja antaa lahjoja, nytkin on tuossa kassillinen joululahjoja.”

Tätä haastattelua varten sisäpiiristä hankittu tieto kertookin, että armoitetun lahjanantajan oma lahja aiheuttaa lähimmäisissä stressiä. Mitä antaa lahjanantajalle?

Majander nauraa.

”Olen matkoilla. Mutta saa lähettää samppanjaa!”