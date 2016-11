Yhdysvaltalainen muusikko Leon Russell, syntymänimeltään Claude Russell Bridges, kuoli 13. marraskuuta kotonaan Nashvillessä. Hän oli kuollessaan 74-vuotias, syntynyt Oklahoman Lawtonissa 2. huhtikuuta 1942.

Pääinstrumenttinsa pianon soiton Rusell aloitti neljävuotiaana, huolimatta kehon oikeata puolta vaivanneesta spastisuudesta. Hän hallitsi myös runsaan joukon muita soittimia.

Keikkailun Russell aloitti kasvukaupunkinsa Tulsan klubeissa 14-vuotiaana ja käytti 21-vuotiaaksi asti Leon-nimisen tutun henkilöllisyyspapereita. Tästä siunaantui lopulta elinikäinen taiteilijanimi.

Leon Russell oli sujuvasti kotonaan kaiken amerikkalaisen rytmi- ja popmusiikin parissa.

Wrecking Crew’ksi kutsutun studiomuusikkoryhmän jäsenenä hän soitti Los Angelesissa sadoissa levytyksissä ollen mukana muun muassa levyillä Mr. Tambourine Man (The Byrds), River Deep Mountain High (Tina Turner), Strangers in the Night (Frank Sinatra) ja Pet Sounds (The Beach Boys).

Joe Cockerin Mad Dogs & The Englishman -projektin ja George Harrisonin Bangla Desh -hyväntekeväisyyskonsertin myötä sinetöityi Russellin kysyntä huippumuusikkojen sisäpiiriläisenä. Russell oli ulkoisestikin vaikuttava hahmo pitkine valkoisine hiuksineen ja partoineen, mustine laseineen ja tähtilippusilintereineen.

Ensimmäisen sooloalbumin Leon Russell (1970) avausballadista A Song For You tuli Russellin koko uraa kannatellut tunnuslaulu. Vuosikymmen jatkui työteliäänä ja menestyksekkäänä. Soolo- ja duolevyjen lisäksi hän levytti kantria taiteilijanimellä Hank Wilson ja pyöritti muun muassa levy-yhtiöitä, studiota ja videotuotantoyhtiötä.

Russellin ura sai uutta nostetta, kun Elton John levytti albumin The Union (2010) ystävänsä ja esikuvansa kanssa. Elton John myös piti esittelypuheen, kun Russell 2011 valittiin Rock & Roll Hall of Fameen.

Amerikkalaismuusikon viimeiseksi albumiksi jäi vuonna 2012 ilmestynyt Life Journey. Samana vuonna hän myös soitti ainoan Suomen-konserttinsa: raspiääni, soittotaito ja mykistävä coolius olivat yhä tallella – ynnä joulupukinkin mykistävä ulkonäkö.