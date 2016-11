Laila Pullinen on taiteilija, jolla on varma muototaju. Tältä pohjalta nousee hänen veistostensa ilmaisu, joka purkautuu useissa hänen teoksissaan rytmikkäinä muotoina avaruutta kohti. Tuntuu kuin hän olisi läheisessä kosketuksessa luonnonvoimiin pystyen muuntamaan niiden näkymättömät värähtelyt näkyviksi. - -

Laila Pulliselta on tilattu Montrealiin Suomen osaston maailmannäyttelyä varten Outokummun tehtaan kuparimainos, jonka kokeilumalleja hän on pannut Artekiin näytteille. Kolme niistä on kuparivalmisteista ja yksi metallista. Erikoisuus niiden teossa on siis se, että muoto on saatu räjäyttämällä.

Alkuidean tällaiseen menetelmään on taiteilija saanut Italiasta kuulemansa perusteella. Lopullinen teos tulee olemaan kymmenisen metrin suuruinen (9x4 m), näytteillä olevat kokeilumallit ovat monin verroin pienempiä. Materiaali on saatu Outokummun tehtailta ja työt on tehty siellä.

Räjähdys on materiaalissa saanut aikaan mitä erilaisimpia muotoja. Taiteilija on sittemmin hionut ja patinoinut teokset omin menetelmin, tulos on dynaamisen tehokas.

Clayn valtaistuin ei järkkynyt Houstonissa

Houston, Texas, 15.11. (UPI)

Raskaan sarjan 24-vuotias maailmanmestari Cassius Clay säilytti tittelinsä varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa Houstonissa Texasissa käydyssä MM-ottelussa lyöden 33-vuotiaan Cleveland Williamsin teknillisellä tyrmäyksellä kolmannessa erässä.

Cassius – eli toiselta nimeltään Muhammed Ali – käytti komeavartaloista haastajaa lattiassa peräti kolme kertaa toisessa erässä ja ottelu olisi päättynyt jo tuolloin, mutta kello soi erän päättymisen merkiksi ja Williams sai aikaa toipua. - -

Raskaan sarjan maailmanmestari Cassius Clay paljasti ottelun jälkeen suunnitelleensa kaiken etukäteen ja uskoi ”Isokissa” Williamsin hämääntyneen hänen uuden liikehtelynsä ns. ”Alin sotatanssin” ansiosta ja joutuneen pois omasta rytmistään.

Clay sanoi uskovansa, että hänen kehittämänsä erikoinen jalkatyö, johon kuuluu viisi nopeaa askelta paikallaan, tulee siirtymään nyrkkeilyn historiaan.

”Katsokaa filmiä tästä ottelusta, niin näette, miten se häkellytti Williamsin,” mestari sanoi.

”En ollut ainoastaan suunnitellut tälle ottelulle vauhdikasta taktiikkaa alusta pitäen, vaan päätin myös ruveta lyömään mahdollisimman aikaisin. Ja se kannatti,” mestari sanoi.

Clay puolusti nyt mestaruuttaan kuudennen kerran ja sai 22. voittonsa ennen täyttä aikaa. Kaikkiaan tämä oli hänen 27. ottelunsa ammattilaisena. Hänen tilinsä on edelleen tappioton.

Kouluviikko 5-päiväiseksi kesäloman kustannuksella

Viisipäiväiseen kouluviikkoon siirtyminen on aiheellista ja se käy parhaiten päinsä ottamalla oppikurssien vaatima lisäaika kesälomasta, ilmenee kouluhallituksen viisipäiväisen kouluviikon järjestelyyn liittyvän tiedustelun tuloksista.

Kouluviikon lyhentämisen kannalla ovat varauksettomimmin kaupungeissa ja kauppaloissa asuvat vastaajat. Asiaan sen sijaan suhtaudutaan kielteisemmin maaseudulla, missä ei ole selvästi havaittavissa siirtymistä viisipäiväiseen työviikkoon. - -

Vastaajista 82 prosenttia pitää viisipäiväiseen kouluviikkoon siirtymistä aiheellisena. Voimakkaimmin ovat tämän ajatuksen kannalla kaupunkien ja kauppaloiden kansakoulujen johtokunnat ja kansakoululautakunnat (95 prosenttia) sekä kansakoulutarkastajat (94 prosenttia).

Keskeinen kysymys viisipäiväiseen työviikkoon siirtymisessä on se, kuinka korvataan näin aiheutuva työviikon lyhentyminen. Vastaajaryhmästä 64 prosenttia oli sitä mieltä, että sen tulee tapahtua kesälomaa lyhentämällä.