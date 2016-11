Kansainvälisessä koiranäyttelyssä Helsingin Messuhallissa lyötiin kaikki entiset yleisöennätykset, sillä lauantaina näyttelyssä kävi yli kolmetuhatta ja sunnuntaina yli kymmenentuhatta katsojaa. Satakahdeksan eri rotua ja kaikkiaan 1.137 koiraa olivat myös ennätys lajissaan.

Sunnuntaina jaettiin palkinnot yhdeksän tunnin aikana metsästys-, vintti- ja seurakoirarotujen parhaille sekä valittiin näyttelyn paras koira, koira ja lapsi-pari ja paras kasvattajaryhmä.

Näyttelijä Liisa Tuomen johdolla valittiin edustavimmaksi koira ja lapsi-pariksi vitivalkea, iso villakoirauros Fiveoaks Golden Eagle ja neljä ja puolivuotias Jessica Calonius. Pikku-Jessica suhtautui rauhallisesti voittoonsa – olihan hänellä kokemusta jo viime keväisestä villakoirakilpailusta Munkkivuoressa.

Hienostunut villakoira syntyi runsaat puolitoista vuotta sitten Jessican äidinäidin hoivissa Englannissa. Sen nykyinen omistaja on rva Hazel Calonius. Fiveoaks Golden Eagle, joka Pihlajamäessä tunnetaan paremmin nimellä Leo, saavutti myös avoimessa luokassa sekä voittajien luokassa ensimmäisen sijan.

Musikaalinen prinssi Charles

Englannin kruununprinssi Charlesista, josta 18-vuotiaana äskettäin tuli virallisesti täysi-ikäinen, on tulossa melkoinen mestari soitinten hallinnassa, kertovat hänen opettajansa Gordonstounin koulussa.

Charles ottaa nykyään yksityistunteja sellon soitossa. Hänen opettajansa on Elginistä kotoisin oleva neiti Ela Taylor. – Kruununprinssi on erittäin musikaalinen ja hän on edistynyt huomattavasti aivan lyhyen ajan kuluessa, sanoi hänen opettajansa.

Kruununprinssi soittaa myös trumpettia, kitaraa ja laulaa lisäksi koulunsa kuorossa. Hän on myös silloin tällöin esittänyt rumpusooloja. (AP).

Auto rajattomana verotuslähteenä

Maamme koko moottoriliikenne, autonkäyttäjät ja autokauppa ovat hallituksen veropolitiikan johdosta ajautuneet umpikujaan, jota pyrkimys autovakuutusten vetämiseksi uudeksi verotuskohteeksi yhä syventää. Valtio näyttää pitävän autoa aivan rajattomana verotuslähteenä.

Autoveron korotukset nousevat jo satoihin prosentteihin viiden vuoden aikana. Moottoriliikenteemme hyväksi sen sijaan käytetään vuosittain vain vähän yli puolet kootusta verotulosta, yli 40 %:n mennessä täysin muihin tarkoituksiin, totesivat AK:n 47. vuosipäivän merkeissä neuvottelutilaisuuteen kokoontuneet järjestön 37 piirin puheenjohtajat. -- Yksityisten autonkäyttäjien maksettaviksi säilytettyjen kohtuuttomien kustannusten lisäksi mm. viitisenkymmentä autoliikkeen lopettaminen runsaan vuoden aikana. Jatkuva epävarmuus hintatason muodostumisesta estää myös järkevän ja taloudellisen huollon kehittämisen verotuksellisesti maailman kalleimpien ajoneuvojen vaatimalle tasolle.

New Yorkin yläosattomat tarjoilijat oikeuteen

New Yorkin ensimmäiset yläosattomiin pukuihin pukeutuneet tarjoilijattaret haastettiin oikeuteen, koska he olivat paljastaneet povensa yleisölle. Tekoa pidetään Yhdysvaltain itärannikolla julkista sukupuolikuria loukkaavana. Kolmen eri uskontokunnan papit ehtivät myös kiistaan mukaan kutsuen tarjoilijattarien pukeutumistapaa ”raakalaismaiseksi” ja ”tuhoon johtavaksi”.

Kun tarjoilijattaria vastaan nostettu oikeudenkäynti on päättynyt, se joko kieltää uuden tavan kokonaan Yhdysvaltain itärannikolta tai sitten paljaspoviset tarjoilijat sallitaan länsirannikon tapaan, jossa muoti on jo hyväksytty ja jossa se on saanut melkoisen suosion osakseen. (UPI)