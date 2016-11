Kolme nopeaa Kulttuurin ja historian vinkkejä 1 Tuomo Polvinen ”Polvisen Venäjän vallankumous ja Suomi I–II (1967, 1971) on historiankäsitykseeni syvimmin vaikuttanut teos. Edelleen se on pätevää luettavaa itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlien kynnyksellä.” 2 Karl Ove Knausgård ”Hän on aikamme Marcel Proust. Taisteluni-sarja tuo mieleen paljon muistoja omasta nuoruudesta ja nuoren miehen aikuisuudesta. Kuudennen osan pitkä essee kansallissosialismista ja Hitleristä on hieno tietokirja kaunokirjan keskellä.” 3 Van Morrison ”Ostin It’s Too Late To Stop Now -livelevyn vuonna 1974. Siitä ilmestyi äskettäin neljän levyn boksi, jota kuuntelen viikoittain. Olen kuunnellut Vanin musiikkia yli 40 vuotta ja nautin siitä yhä.”

”Tietokirjailija on keskimäärin 59-vuotias, Helsingin seudulla asuva korkeakoulutettu mies, joka tekee tietokirjoja sivutöinään. Siis kuten minä”, humorisoi Tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen. Tosin ”JPP” itse saavuttaa huomenna 60 vuoden iän.

Pietiäinen on johtanut Tietokirjailijoita vuosikymmenen ajan. Jäsenkunta laajenee kohisten – nyt se on yli 3 100 – ja toiminta on levittäytynyt ympäri maan. Jäsenet kiertävät kouluissa, kirjastoissa ja seminaareissa kertomassa töistään. Vuosittain heille myönnetään yli kaksi miljoonaa euroa apurahoja kopiointikorvauksista.

Ei tietokirjailijoiden asemaa voi vieläkään kehua, mutta on se parempi kuin koskaan ennen.

Taustaltaan JPP on passeli työhönsä. Historiantutkijan, kriitikon ja kirjankustantajan ura on antanut kokemusta pöydän kaikilta puolin ja luonut tiheitä kontakteja. On hyvä paikka hyödyntää niitä tietokirjailijoiden eduksi.

”Ilo olla itseni kokoisissa töissä. Toimiessani tietokirjojen kustannusjohtajana Editassa opin tuntemaan kustannusalan tarkoin, ja se tietysti helpottaa saamaan tässä jotain aikaiseksi.”

Tehtäviä piisaa. On arkipäiväistä edunvalvontaa, tietokirjailijan statuksen yleistä kohotusta, on yhteistyötä kaikkien luovan työn tekijäjärjestöjen kesken, ja on laajenevan freelancerjoukon erityispulmien ratkomista, JPP luettelee.

Tietokirjalainoista maksettavat korvaukset on onneksi vihdoin saatu siedettävämmälle tasolle. Se antaa tekijöille sentään pientä leivänjatketta.

Jukka-Pekka Pietiäinen vietti tavanomaisen lähiönuoruuden Pohjois-Helsingissä. Nuorimies avasi kunnolla silmänsä ja korvansa sivistykselle vasta yliopistossa.

Lukiossa hän ei viihtynyt, mutta historian opiskelusta löytyi syvempää merkitystä.

”Akateeminen vapaus sopi minulle. Opiskelijana ja tutkijana minua innosti halu oppia ja tietää asioista aina vaan lisää, se on sitä vapaata tiedonintressiä. On suurta löytää historian samuuksia ja erilaisuuksia”, Pietiäinen intoutuu.

Erityisen lämpimästi JPP muistaa tiettyä tutkijaryhmää, ”valtionarkiston lounaspöytää”.

Aterian ääressä porukka ruoti päivittäin reippaasti kaikkien alojen kysymyksiä. Mukana olivat muun muassa Ilkka Mäntylä, Henry Rask, Kari Selén ja Jussi Kuusanmäki. Usein seurueeseen kuului myös Tuomo Polvinen, jonka JPP nimeää parhaimmaksi tieteelliseksi opastajakseen.

Työteliäänä tutkijana PIetiäiseltä valmistui laajoja töitä, kuten Postin ja Liiketyönantajien historiat.

Tahti on jatkunut nykytöiden ohessakin ja miehellä on aina joku historiahanke mielessään. Aikaa toteuttamiseen ei vaan tunnu löytyvän.

”Kiinnostaisi jatkaa elämäkertaa ulkoministeri Rudolf Holstista, jonka alku-urasta tein aikanaan väitökseni.”

Mutta onko vakiintuneille tietokirjoille enää tilaa ja tarvetta, kun tietoa on rajattomasti netissä?

”Tähän yleensä kysyn vastaan, että miksi Suomi on hyvinvoinnin kärkimaita maailmassa? Tietenkin siksi, että meillä on kauan panostettu kansan koulutukseen ja sivistykseen. Netin myötä tieto- ja oppikirjailijoiden missio onkin uusi: on osattava jäsentää olennaisin esiin siitä tiedon valtamerestä.”

Pietiäisen mukaan tietokirjailijoiden pitää hioa teoksiaan yhä tarkemmin: ”Laatu, laatu, laatu. Vaaditaan yhä viimeistellympää editointia ja ulkoasua, mutta on uusia perillemenon tapojakin, kuten kerronnallisuuden keinoja, narratiivisuutta”, hän luettelee.

”Kyllä lukijat varmasti myös tulevaisuudessa tarttuvat mielenkiintoiseen tietoteokseen. Se ilo ja tarve ei katoa mihinkään.”

Vaikka kirjallisuus on taloudellisesti mitaten pienehkö ala, niin yhteiskunnalliselta merkitykseltään se kohoaa erittäin korkealle, JPP muistuttaa. Hänen mielestään onkin ensiarvoista aina puhua tasokkaan kirjallisuuden ja lukemisen puolesta – kouluissa, messuilla, mediassa, missä tahansa.

Vaikka on kirjamies, JPP katselee ja kuuntelee myös muuta maailmaa. Vapaampiin tunnelmiin hän irtautuu helpoimmin nauttimalla musiikista, leffoista ja futiksesta.

”Ja tietysti keilaamalla. Keilakerho on viikoittaisia tähtihetkiäni.”