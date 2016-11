Ensimmäinen virallinen suunnitelma kiinteän tieyhteyden luomiseksi manner-Suomesta Ahvenanmaalle annetaan julkisuuteen tiistai-iltana, jolloin hankkeen takana olleet Varsinais-Suomen maakuntaliitto ja Lounais-Suomen seutukaavaliitto esittelevät sen mm. valtiovallan edustajille, näiden joukossa pääministeri Rafael Paasiolle. Aikaisemmin iltapäivällä suunnitelma luovutetaan hankkeen suojelijalle, tasavallan presidentille.

Maantie, joka muodostaisi huomattavan osan tulevasta Eurooppa-tiestä tulisi kulkemaan Kustavista Brändön kautta Ahvenanmaalle noudatellen, vanhaa postireittiä, joka oli käytössä Ruotsinvallan aikana.

Useita vuosia kestäneet tutkimukset, mm. syvyysmittaukset kyseisellä reitillä, on nyt saatu päätökseen, ja suunnitelma kustannusarvioineen on valmiina toteuttamista varten. Tutkimustyötä on johtanut Varsinais-Suomen maakuntaliiton rahoituksen turvin dipl. ins. Jorma Hagelberg. Suunnitelmasta on neuvoteltu eri viranomaisten kanssa, jotka ovat antaneet sille tukensa.

Kiinteä maayhteys mantereelta Ahvenanmaalle, josta on edelleen lauttayhteys Ruotsiin, helpottaisi ja nopeuttaisi maastamme Ruotsiin suuntautuvaa, jatkuvasti kasvavaa liikennettä.

Ahvenanmaan ja Ruotsin välinen lauttamatka kestää nykyisellään kolme tuntia. Täydellisenä nyt julkisuuteen annettava suunnitelma käsittää ns. saaristorenkaan, johon kuuluisi yhdystie Ahvenanmaalta toista reittiä pitkin takaisin mantereelle. Ensimmäisenä ehdotetaan kuitenkin toteutettavaksi Kustavista Brändön kautta Ahvenanmaalle rakennettava tie.

Uutta tutkimusta vaaditaan Kennedyn murhan vuosipäivänä

Tänään tulee kuluneeksi kolme vuotta presidentti John F. Kennedyn murhasta Dallasissa, mutta vieläkään ei olla yksimielisiä siitä, kuka tai ketkä murhan suorittivat.

Presidentti Lyndon Johnson asetti heti murhan jälkeen ns. Warrenin komission, joka tuli siihen tulokseen, että murhan oli suorittanut yksin Lee Harvey Oswald.

Warrenin komission raporttia on kuitenkin arvosteltu ankarasti monissa kirjoituksissa ja tutkimuksissa. Ennen kaikkea epäillään sitä, että Oswald olisi pystynyt yksin suorittamaan surmatyön.

Hiljattain suorittamansa Texasin kuvernöörin John Connallyn haastattelun perusteella aikakauslehti Life julistaa uusimmassa numerossaan, että ”on syytä epäillä” sitä, että Lee Harvey Oswald olisi toiminut yksinään presidentti John F. Kennedyn murhaamisessa. - -

”Tärkeä epäilyksenalainen alue rajoittuu yhteen kohtaan: osuiko todella sama luoti Kennedyyn ja Connallyyn, kuten Warrenin komissio väittää? Jos näin on asia, salamurhaajia oli vain yksi. Tai oliko – kuten Connnally ja monet muut väittävät – olemassa kaksi ampujaa, jotka ampuivat melkein samanaikaisesti eri luodit?”

”He puhuvat yhdenluodin- ja kahdenluodinteorioista”, Connally sanoo Lifessa. ”Mutta mitä minun käsitykseeni tulee, ei kysymyksessä ole minkäänlaista teoriaa. Tiedän ehdottomalla varmuudella... että yksi luoti haavoitti aluksi presidentti Kennedyä ja että aivan erillinen luoti osui minuun. Se on aivan varma asia. Enkä koskaan muuta mieltäni siitä”, Connally lisäsi.

Lifen artikkelin yhteydessä on Abraham Zapruderin ottama kuvasarja murhahetkestä. Zapruder seisoi kadun vierellä seuraamassa presidentin autokaravaanin ohikulkua. Life pitää Zapruderin filmiä parhaimpana, mitä murhasta on otettu.

Viikon elokuvia

Italialaisen Sergio Leonen ohjaama meksikolaismakuinen lännenfilmi ”Vain muutaman dollarin tähden” (Per qualche dollaro in piu) osoittaa aikamoista osaamista ja suurta lännen elokuvien tietoutta.

Leonen ohjaamassa seikkailussa on vauhtia, toimintaa, yllättäviä juonikäänteitä, komeita taustoja, hyviä roisto- ja kostajatyyppejä ja myös pituutta riittämiin (viimeksimainittua liikaakin ja tapahtumaakin joskus vähän kasalti).

Päähenkilöinä esitellään tavallaan hyvin moderni miestyyppi – palkkiotappaja, (mikäli on uskomista tietoihin nykyisiltä kansainvälisiltä agenttirintamilta). Sankareiksi ei Clint Eastwoodin ja Lee van Cleefin miehekkäästi ja jonkin verran omatyylisesti esittämiä tappajia entisten mittapuiden mukaan voisi kai määritellä, vaikka molemmat ajavatkin takaa oikeuden perään kuuluttamia ryöväreitä ja häikäilemätöntä rosvokoplaa.