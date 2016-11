Oulu, 22. 11. (MS)

Kohta viisikymmenvuotias Hailuoto-laiva on joutunut lopettamaan liikennöimisensä ilmeisesti kokonaan tämän syksyn osalta.

Tämä merkitsee sitä, että ainoa kulkuyhteys Hailuotoon ja takaisin on lentokone.

Hailuotolaiset itse toteavat olevansa saarroksissa.

Tilanne ei ole outo ja siihen on varauduttu pitkin kesää ja syksyä varaamalla saarelle runsaasti ruokatarvikkeita ja lääkkeitä.

– Tilanne on vakava nimenomaan sairashuollon kannalta, sillä äkillisten sairaustapausten sattuessa olemme liiaksi riippuvaisia lentosäästä, totesi Höyryvene osuuskunnan isännöitsijä Viljo Heikkala.

Kelirikko on luotolaisille jokavuotinen ongelma ja se jaksaa herättää kerta kerralta henkiin vanhan kiistan eri kulkuyhteyksistä.

– Pengertien kannattajat näkevät nyt tuloksia jääräpäisyydestään. Tilanne olisi jo ajat sitten korjattu ilman heidän vastustustaan, toteavat lauttayhteyden puolustajat.

– Ainoastaan kiinteä yhteys mantereeseen parantaa tilanteen lopullisesti. Lautta ei helpota tilannetta kelirikkoaikana, sanovat puolestaan pengertien kannattajat.

Hailuoto-laiva makaa nyt Toppilan satamassa maanantaisen onnettoman matkansa jälkeen ja liikenne hoidetaan pelkästään lentokoneella.

Kovia sanoja autoilusta

Pääministeri Paasio on sanonut suomalaisten olevan tappajakansaa.

”Näyttää siltä, että liikenteessä ajetaan kunnolla vain silloin, kun poliisin ja rangaistuksen uhka on koko ajan olemassa”, hän lausuu samalla valittaen sitä, ettei valtiolla ole varoja tarpeeksi laajan ja tarkan liikennevalvonnan järjestämiseen.

Autonajotasomme alhaisuus ei pääministerin mielestä kuitenkaan aina johdu pahasta tahdosta, vaan myös taitamattomuudesta.

Monien kansalaisten mielestä pääministeri on osunut periaatteessa asian ytimeen.

Hän sanoi meidän pitävän ”härkäpäisesti kiinni omista oikeuksista”, kun sen sijaan toisten oikeuksia emme osaa pitää tosiasioina.

Tämä näkyykin kieltämättä liikenteessämme.

Suomalaisella luonteenrakenteella varustetuille ihmisille pitäisi hyvin varoen puhua oikeuksista ainakaan liikenteessä, koska emme käsitä, että oikeuksien omistaminen edellyttää myös huomaavaisuutta muita liikenteen osapuolia kohtaan.

Danny Kaye kiertänyt YK:n suurlähettiläänä 13 vuotta

Pariisi, 22. 11. (Lauri Karén)

13 vuotta sen jälkeen kun Danny Kaye aloitti aikamme naurattavimman, mutta ehkä myös hyväsydämisimmän diplomaatin uran YK:n lapsirahaston UNICEF:in kiertävänä suurlähettiläänä, hän toimii perjantaina seremoniamestarina järjestön 20-vuotisjuhlassa Pariisissa.

”Jos sellainen pöhkö kuin minä olen voinut tehdä jotakin maailman lasten hyväksi niin mitä sitten järkevämmät?”, virnuili kuuluisa amerikkalainen näyttelijä vilkkaasti elehtien ja irvistellen Pariisissa tiistaina pidetyssä lehtikonferenssissa, jonka päätyttyä hän lähti juoksentelemaan pitkin loistohotellin käytäviä nauruaan pitelevien lehtikuvaajien ja filmaajien ravatessa kilpaa hänen kintereillään.

”Kaikkein parhaimmat lapset saa aikuisista”, totesi hän puuskuttaen.

Siwiä suomeksi

Siw Malmkvist on aikaisemminkin pitänyt Tony Hatchin sävelmistä.

Tony Hatch on setä, joka kirjoitti laulut Downtown (Kauan), My Love (Rakkauteni) ja I Couldn't live without your love (En koskaan voinut unhoittaa).

Viimeksi mainitun Siw Malmkvist on nyt tulkinnut suomeksi, ja tulos on onnistunut.

Siw Malmkvist ja Lasse Mårtenson ovat aviopari, ja nyt kun mies on vähän aikaa ollut hiljaa, on piristävää kuunnella rouva Mårtensonia, jolla jo monen vuoden aikana on ollut painavaa sanottavaa Ruotsin laulajattarien paremmuudesta puhuttaessa.

Nyt hän alkaa olla jo suomalainen, joten odotetaan!