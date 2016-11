Harjalla hankaamalla tai ainakin suu vedellä huuhtelemalla on opetettava lapset pienestä pitäen puhdistamaan hampaansa jokaisen aterian jälkeen. Koulussakin olisi syytä aterian päätteeksi käydä huuhtelemassa suu vedellä, neuvoo hammaslääkäri Paul Martinmaa. Hän johtaa Helsingin kaupungin kouluhammashoitolaitosta.

Kouluhammashoitoloita on Helsingissä jo 28, ja vuosi vuodelta niiden määrä kasvaa. Ensi vuoden alusta helsinkiläislasten hammashoito edelleen laajenee, sillä silloin aletaan myös kaikkien 5–6-vuotiaiden lasten hampaita hoitaa ilmaiseksi.

Hampaat olisi pestävä heti herättyä aamulla, sitten aamuteen jälkeen – tri Martinmaa ei puhu lasten aamukahvista – ennen kouluun lähtöä, koulussa aterian jälkeen (vesihuuhtelukin käy) ja viimeksi kotona vielä ennen nukkumaan menoa.

Vaikka tuntuukin, että koululaisen koko päivä on jatkuvaa hampaitten pesua ja tämä tuttua aivopesua, on muistettava, että vain täten – ahkeralla hoidolla – voidaan saada lasten hampaat pysymään kunnossa. -- Hammastahnat eivät ole välttämättömiä eikä myöskään suolan lisääminen huuhteluveteen. Tärkeintä on ahkera harjaaminen ja huuhtelu.

Luonnonharjaksista tehtyjä harjoja on suositeltu aikaisemmin nailonharjoja parempina, mutta jos nailonharjasten päät on pyöristetty, ne ovat aivan yhtä hyviä, sanoo tri Martinmaa. Oikeata harjaamistekniikkaa on jo opetettu monissa kouluissa.

Fluorilla on merkitystä hampaiden hoidossa. Enää ei puhuta fluorin lisäämisestä vesijohtoveteen, vaan veden parantamisesta fluorilla, tri Martinmaa sanoo.

Elokuvakoulutus kaipaa kehittämistä

Elokuva-asioista on keskusteltu näinä päivinä usealla eri taholla, eri yhteyksissä ja eri puolilta: viikon vaihteessa oli Finlands svenska dramatikerförbund Suomi-Filmin myötävaikutuksella järjestänyt Astra-studioon kaksipäiväiset neuvonpidot, joihin oli kutsuttu vieraiksi myös suomalaisen näytelmäkirjailijaliiton jäsenet sekä alustajiksi eräitä elokuvan asiantuntijoita ja tekijöitä. - -

Ohjaaja Mikko Niskanen, joka itse toimii tv-kouluttajana, tunnusti itse oppineensa tässä tehtävässä viimeisen puolen vuoden aikana enemmän kuin vuosikausiin.

Hän – joka itse Moskovan filmikoulun käyneenä voi myös vertailla eri opetusmenetelmiä suositteli meillä Hallaman koulussa otettavaksi käytäntöön linjajaon tähänastista paljon varhaisemmin, jo toisella vuosikurssilla. Hän tähdensi ylimalkaan pitkän tähtäimen ohjelmaa opetussuunnitelmissa ja ehdotti kamerataidelautakuntaan perustettavaksi ammattimiehistä jonkinlaisen alaosastomaisen toimikunnan mm. valmistelemaan filmi- ja tv-kordinoimista. - -

Ohjaaja Edvin Laine, joka yhdessä kuvaaja Esko Töyrin kanssa oli luvannut kertoa kokemuksiaan ”vanhan koulun” (ilman elokuvakoulua, kokemuksen tietä oppineena filmintekijänä) edustajana, huomautti miten runsaasti nykyisillä elokuvantekijöillä on mahdollisuus oppia teoriaa. Hän totesi asiantilan tässä suhteessa kovasti parantuneen. Eri asia vain on – hän jatkoi – miten nämä paljon oppivat nuoret pääsevät käsiksi työhön nykyisissä oloissa. Television velvollisuus on nyt auttaa elokuvamme taloudellisesta aallonpohjasta. Tv:n on annettava työtä nuorille, tv:llähän on rahaa.

Tv-asiantuntija USA:sta luentomatkalla Suomessa

Tampere, 23.11. (KPH)

Hyvä on, että Yhdysvaltojen kolmen koko maan kattavan televisioyhtymän CBS:n, NBC:n ja ABC:n välillä vallitsee kilpailu.

Kilpailu johtuu osaltaan siitä, että 30–40 miljoonaa katsojaa arvostelee näitä ohjelmia, kertoi parhaillaan Suomessa vieraileva tri Albert William Bluem Tampereella.

Tohtori Bluem luennoi tiistaina kahteen otteeseen Tampereen yliopistossa ja jatkaa täältä matkaansa Helsinkiin. Kotimaassaan hän työskentelee Syracusan yliopistossa erikoisalanaan lehdistön ulkopuolisten tiedotusvälineiden yhteiskunnallinen ja kulttuurillinen vaikutus.

Televisiotyössä on eräs ongelma, jonka ratkaiseminen on kaikkea muuta kuin helppoa: todellisuus paikan päällä ja todellisuus kotona televisiovastaanottimen ääressä. Kommunikaatio ei synny helposti, sanoi tri Bluem.

Telstar-satelliitin hän katsoi avaavan mielenkiintoisia mahdollisuuksia tuoreiden tietojen välittämisessä.