Kolme nopeaa Mitä muotitäkyjä Lontoo tarjoaa? 1 ”Itä-Lontoossa kannattaa viettää aikaa, se on oikea muotikylä pienine studioineen ja isoine muotitaloineen.” 2”Lontoon putiikeissa ja muotitavarataloissa pääsee tutustumaan kansainvälisiin muotibrändeihin. Jopa näyteikkunoiden somistukset ovat luovia ja inspiroivia.” 3 ”Lontoo on muotiturismin keskus, jonne kerääntyvät alan ammattilaiset, harrastajat ja median edustajat. Kuhinaa seuraamalla voi kurkistaa muodin maailmaan.”

Naiset osaavat kyllä vaatia tasa-arvoa ja samaa palkkaa samasta työstä, mutta osaavatko he vaatia taskuja?

Tasku on kätevä keksintö, joka helpottaa elämää. Tasku on arkipäivän feminismiä. Silti vain harvoin mekoissa ja hameissa on piilotaskut, sillä vaatevalmistajat säästävät kustannuksissa.

Muotisuunnittelija Teija Eilola on tervetullut poikkeus taskuttomuuteen. Monista Eilolan oman Teija-naistenvaatebrändin luomuksista löytyvät taskut. ”Pidän taskujen käytännöllisyydestä ja siitä, että vaatteet näyttävät hyviltä ja viimeistellyiltä myös nurjalta puolelta”, hän kertoo.

Eilola, 38, työstää Teija-mallistoaan kotinsa ylimmän kerroksen studiossa Pohjois-Lontoossa. Harjoittelija-apulainen leikkaa kaavoja isosta kaavapaperirullasta. Puolivuotias Hunter-kissa tekee syöksyjä mallikappaleiden helmoissa.

Eilola tarjoilee teetä ja italialaista panettone-joulukakkua: ”Panettone tuli juuri kauppaan, joten oli pakko ostaa.”

Rekissä riippuvat Teija-merkin hameet, leningit, paidat ja housut näyttävät samaan aikaan tutuilta ja eksoottisilta.

Raikkaat puuvillaiset raitakankaat sekä sinisen eri sävyt ovat kuin tuulahdus Pohjolasta. Asujen avarat leikkaukset, yllättävät sisäänotot ja näyttävät rypytykset vievät ajatukset 1800-luvun viktoriaaniseen Englantiin.

”Vaatteissa volyymi on nykyään luksusta. Monet vaatevalmistajat leikkaavat kaiken mahdollisimman niukaksi, jotta materiaalia kuluisi vähän.”

Vaatteet, kankaat ja piirtäminen ovat kiinnostaneet Eilolaa pikkutytöstä lähtien. Kotona Seinäjoella äiti suunnitteli ja teetti asunsa ja ompeli itse tyttärelleen. Eilola otti mallia ja valmisti pian omat vaatteensa.

Hän ei silti ajatellut muodista ammattia. Suunnitelmissa oli arkkitehtuurin tai kirjallisuuden opiskelu.

Lukioaikana silmään sattui kuitenkin englantilaisen taide- ja design-koulun lehti-ilmoitus. Eilola innostui ja muutti 19-vuotiaana Kentiin, Englantiin.

Koulu kesti neljä vuotta, josta vuoden Eilola opiskeli Lillessä, Ranskassa. Sen jälkeen hän suoritti maisterintutkinnon arvostetussa lontoolaisessa Royal College of Art -taideyliopistossa.

”Vuosikurssilla oli kymmenen opiskelijaa, ja olemme edelleen kavereita. Osa on perustanut oman vaatemerkin.”

Taideyliopistossa Eilola perehtyi perinteiseen räätälintyöhön. Muotisuunnittelu ei ole nimittäin pelkkää piirtämistä.

Kovimmat ammattilaiset osaavat juuri kaavojen tekemisen. Niin myös Eilola, jolla on kaavojen hienosäädöstä vuosien kokemus. Oikea kaavoitus takaa sen, että vaate istuu.

”Ja jos vaate todella istuu, haluaa sen yleensä myös ostaa.”

Valmistumisensa jälkeen Eilola työskenteli isoille muotiyhtiöille. Hän suunnitteli 300 punnan designfarkkuja japanilaiselle Michiko Koshinolle ja nousi sen jälkeen nopeasti brittiläisessä Ted Baker -muotiyhtiössä.

Ted Bakerissa hän suunnitteli lopulta kymmenisen kokoelmaa vuodessa eli tuhansia malleja. Tahti oli muutenkin kova.

”Luovilla johtajilla voi olla kiivas temperamentti. Ei ole tavatonta, että puhelin soi yöllä viime hetken muutoksien takia.”

Kun Eilola ja hänen vakuutusalalla strategistina toimiva brittimiehensä saivat 2011 pojan, tunsi Eilola houkutusta heittää muotimaailmalle hyvästit.

Hän alkoi ottaa äitiyslomallaan maalaustunteja. Maalaaminen auttoi näkemään vaatesuunnittelunkin uudella tavalla.

Sitten alkoi tapahtua. Mies kannusti Eilolaa osallistumaan Fashion Fringe -kilpailuun. Eilola puursi kaksi viikkoa yötä päivää ja työ sananmukaisesti palkittiin: Eilolan mallisto sijoittui 2012 kolmen parhaan joukkoon.

Voitto toi 30 000 puntaa kokoelman tekoon ja pääsyn Burberryn toimitusjohtajan Christopher Baileyn mentoroitavaksi.

Nyt Teija-vaatteita myydään jo sellaisissa kuuluisissa muotitavarataloissa kuten Lontoon Matches, New Yorkin Barney’s ja pian myös Pariisin Galleries Lafayette. Teija-merkkiä saa myös Japanista ja Etelä-Koreasta.

”Japanilaiset miehetkin ovat olleet kiinnostuneita viitoistani. Vaikka pidän naisellisista ja seksikkäistä vaatteista, töissäni on myös androgyynisyyttä.”

Kysyntää on jo niin paljon, että Eilola tekee neljä kokoelmaa vuodessa. Taskujen maailmanvalloitusta ei voi estää.