Tapahtumia tiistaina 29. marraskuuta

Konsertit

Jouluna. Club for Five. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 19. Liput 39,50 ja 46,50 e.

Kuolleiden säveltäjien seura: Lopun alku – Moderni musiikki. Klassisen musiikin luentokonsertti. Tapiolan kirjasto (Kaupinkalliontie 10, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Joulun tarinoita. Sibelius-Akatemian ooppera. Esityskielet saksa ja suomi. Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 11,50–32,50 e.

Suuri Sydänkonsertti. Tapio Tiitu, urut, Akseli Ferrand ja Ruut Mattila laulu, Vivian Neff, klarinetti, Töölö Brass johtajanaan Ville Paakkunainen, Sampo Lassila Narinkka, Sibelius-lukion tyttökuoro johtajanaan Reijo Aittakumpu. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 e.

Hannes Kaukoranta, käyrätorvi. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 18. Vapaa pääsy.

Pikomalan Laulajat. Pitäjänmäen peruskoulu (Turkismiehenpolku 2) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.

Pekkaniskan pojat. Hurmio-klubi. Virgin Oil Co. (Kaivopiha, Mannerheimintie 5) klo 18–24. Liput 15 e.

Päivätanssit. Pop & Jazz Konservato­rion tanssiorkesteri. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30–15.15. Vapaa pääsy.

KGB jamit. Open stage. Käpygrilli (Osmontie 5) klo 19. Vapaa pääsy.

Panhuilulla joulua kohti. Stefan Stanciu, panhuilu ja Patrick Vena, kitara. Leppävaaran kirkko (Veräjä­kallionkatu 2, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.

Keikat

The Casualties. Elmun baari (Telakkakatu 8) klo 20. Liput 18 e.

Wayne Krantz and 2X Salvation, Espoo Big Band & Husband. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 24 e.

Max Zenger Quintet. Musiikkitalo, Black Box (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6,50–17,50 e.

Nat Newborn Big Time. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 19. Liput 20 e.

Wayne Krantz and 2X Salvation, Espoo Big Band & Husband. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 24 e.

Who's Next, rampant, Rhytm'n'Balls. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Vapaa pääsy.

Olavi Uusivirta. Espoon kulttuuri­keskus, Louhisali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 19. Liput 20 e. Ikärajaton.

Little Willie Mehto. Storyville (Museokatu 8) klo 21. Vapaa pääsy.

Klubit

Tuesday Night Hop. Dj:t Minni the Moocher ja Mörgö. Steam Hellsinki (Olavinkatu 1) klo 19.

Teatteri

Allt som sägs. Viirus-teatteri (Meritullinkatu 33 A) klo 19. Liput 16, 24 ja 30 e.

American Preview. Glo Hotel Art (Lönnrotinkatu 29) klo 17.30. Liput 15 e.

Bonnie & Clyde. Teatteri Jurkka (Vironkatu 7) klo 19. Liput 15, 26 ja 29 e.

Canth. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19–47 e.

Dagarnas skum. Svenska Teatern, Amos-sali (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 21, 26 ja 31 e.

Ensimmäisen maailman viimeiset lapset. Kellariteatteri (Liisankatu 27) klo 19. Liput 6 ja 12 e.

Komisario Palmun erehdys. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 43 e.

Minä, Faransis W. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19. Liput 19 ja 27 e.

Myyntimies Berthold. Aleksanterin teatteri, teatterisali (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 31 ja 34 e.

Noitavaino. Teatteri Takomo ja Klockriketeatern, Teatteri Takomo (Fredrikinkatu 18) klo 19. Liput 14 ja 28 e.

Pasi Was Here. Kom-teatteri (Kaptee­ninkatu 26) klo 19. Liput 16, 26 ja 30 e.

Rikhard III. Kansallisteatteri, Willensauna (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19 (ennakko, lm). Liput 16, 30 ja 35 e.

Tartuffe. Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 19. Liput 34 e.

XL. Ylioppilasteatteri (Aleksanterinkatu 23) klo 19. Liput 6 ja 12 e.

Tanssi

Pori Dance Company. Tero Saarisen Overdosed Mood ja Geon Hyauk-Jinin Pathless Wood. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 19. Liput 15,50 ja 29 e.

29 e.

More is More. Hanna Kortelaisen ja Riikka Niemistön koreografia. Vapaan taiteen tila (sisäpiha, 2. krs, Vilhonvuorenkuja 15–16) klo 19. Liput 3 ja 5 e.

Muut menot

Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 L'Inhumaine (Ranska 1924). O: Marcel L'Herbier. K-7. Klo 19.20 Magnolia (USA 1999). O: Paul Thomas Anderson. K-12. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.

Studia. Opiskelu- ja uratapahtumassa esittäytyy kotimaisia ja kansainvälisiä oppilaitoksia sekä tulevaisuuden työpaikkoja. Messukeskus (Messu­aukio 1) klo 9–17. Liput 12 e. Vapaa pääsy opiskelijoille ennakkorekisteröitymällä.

Jokapäiväinen leipämme: ekoteologinen näkökulma. Köyhyystutkija Maria Ohisalo ja Kirkkohallituksen apulaisjohtaja Ilkka Sipiläinen keskustelevat. Yliopiston päärakennus, sali 10 (Fabianinkatu 33) klo 18–19.45. Vapaa pääsy.

Mantan markkinat 26.11.–8.1. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) klo 10–18. Vapaa pääsy.

Baltian maiden turvallisuus ja Suomi. Puhumassa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik. Järjestää Espoon Suomi-Viro seura. Sellon kirjasto, Akseli-sali (Leppävaarankatu 9, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.

Kohtaamisia kirjailijan kanssa. Keskustelusarjassa Minna Canthin Anna Liisan teemoista puhuu piispa Irja Askola. Aiheena vapaus, vastuu ja velvollisuus. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 14.30. Liput 6 e.

Kohtaamo – Finfami Uusimaa. Juttelua koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Lapinlahden lähde (Lapinlahdentie 1) klo 10–12. Vapaa pääsy.

Laajasalon kirjaston tietokirjaluku­piiri. Teemana aseistariisunta. Laajasalon kirjasto (Koulutanhua 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

Laula kanssamme Albertinkadulla. Yhteislaulua. HelsinkiMissio (Albertinkatu 33) klo 14–15. Vapaa pääsy.

Oranssifest 28. 11.–4. 12. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 17–21 Tulenpyöritystä ja sirkusta. Klo 19.30 Kipinäteatterin näyttelijät improvisoivat kohtauksia ja lauluja yleisön toiveiden pohjalta. Liput 6 e.

Lähikuvassa-klubi. Eeppi Ursinin kanssa musisoimassa ja keskustelemassa näyttelijä Tiina Weckström. Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 15 e.

Onko avaruudessa liike-elämää? Puhujana Reaktorin Juha-Matti Liukkonen. Ursan esitelmä. Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6) klo 18–19. Vapaa pääsy.

Robotiikkapäivä. Tutustutaan palvelurobotteihin, legorobottityöpajoja ja asiantuntijoita puhumassa. Kauppakeskus Iso Omena, palvelutori (Piispansilta 11) klo 14–20. Vapaa pääsy.

Roihuvuoren lukupiiri. Käsittelyssä Bo Carpelanin Lehtiä syksyn arkistosta. Roihuvuoren kirjasto (Roihu­vuorentie 2) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Tietovisa & dj Juza. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 19. Vapaa pääsy.

Xmas Garage 18.11.–23.12. Jouluinen kimppakauppa ja olohuone Helsingin joulukadulla (Aleksanterinkatu 11) ma–pe klo 10–20, la klo 10–18, su klo 12–18. Vapaa pääsy.

Evoluutiopolku. Kasvien maailmanvalloituksesta kertova polku. Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) klo 10–16. Puutarhan pääsymaksu 4,5 ja 9 e. Alle 7-vuotiaille vapaa pääsy.

Oiva Open Stage. Lava on vapaa laululle, teatterille, palopuheille, runolle, proosalle tai vaikka tanssille. Oiva (Porthaninkatu 5) klo 19. Vapaa pääsy.

Juicen lauluja. Yhteislaulua Jukka Okkosen ja Pauli Kainulaisen seurassa. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Avoimet sirkustreenit. Harjoitellaan sirkustaitoja vertaisoppimisen kautta, omat välineet mukaan mikäli mahdollista. Oranssi ry (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 11) klo 18–21. Vapaa pääsy.

Concreatives-kollektiivin Vaatteen uusi elämä -työpaja. Käyttöön kelpaamattomat vaatteet ym. tekstiilit virkataan käsin käyttöesineiksi ja koruiksi. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 17–19. Vapaa pääsy.

Enter ry:n opastus tietokoneasioissa senioreille. Rikhardinkadun kirjasto, 1. krs (Rikhardinkatu 3) klo 11–14. Vapaa pääsy.

Kauppakeskuskävely. Kävelyä kauppakeskuksen sisätiloissa sekä jumppaa, venyttelyä ja tasapainoharjoittelua liikunnanohjaajan johdolla. Kauppa­keskus Itis (Itäkatu 1 B) klo 9.30–10.30. Vapaa pääsy.

Nosturi Venü & PaukQ. Bollywood-jumppaa. Vetäjänä Sari Breilin. Nosturi (Telakkakatu 8) klo 18. Liput 5 e.

Seniorikävelyt.Ohjattua kävelyä tiistaisin klo 10-11.30. Mukaan sisäliikuntavaatteet. Liikuntamylly (Myllypurontie 1) klo 10–11.30. Liput 2 ja 3,50 e.

TRE Christmas Market 24.11.–24.12. TRE Christmas Market (Aleksanterinkatu 17) klo 11–20. Vapaa pääsy.

Vinyasa Flow -joogaa. Sakari Boman ohjaa. Lapinlahden lähde (Lapinlahdentie 1) klo 17.30–19. Vapaa­ehtoinen pääsymaksu.

Akvarelleja Engelin kaupungista. Kirjailijavieraana Jukka Viikilä. Käpylän kirjasto (Väinölänkatu 5) klo 18.

Joulusirkus Vilske. Monitoimikeskus Lumo (Urpiaisentie 14, Vantaa) klo 9.30 (ensi-ilta) ja 18. Liput 10 e.

Päiväkirjaklubi.Lukijoinat Risto Koo Järvinen ja Eeva Vekki. Kaksi kanaa (Kanavakatu 3) klo 21. Liput 20 e.

Lapsille

Hys-hys-Hymylään. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 18. Liput 12 e.

Joulu tulla jollottaa. Nukketeatteri Sampo (Erottajankatu 7 B) klo 10. Liput 11 e.

Mio min Mio. Unga Teatern, Lillklobbin toimintakeskus (Nuijalantie 9, Espoo) klo 10. Liput 18,50 e.

Tontut suutareina. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila, lämpiö (Ratamestarinkatu 5) klo 10. Liput 9 e.

Yllätyslahja ystävälle. Nukketeatteri Sampo, Vernissa (Tikkurilantie 36, Vantaa) klo 10. Liput 11 e.

Musamaatio. Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 10.15. Liput 5 e.

Linnoitustontun reitti. Omatoiminen tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla Suomenlinnaa. Kartan saa matkailu­neuvonnasta (Suomenlinna C 1). Vapaa pääsy.

