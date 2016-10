Kolumni: Transvestiitit ovat pelon maantieteen todellisia asiantuntijoita

Minä voisin pukeutua mieheksi harva se päivä, eikä kukaan huomaisi mitään. Minä voin höpsötellä burleskilla. Eihän kukaan minun sukupuoltani kyseenalaista. Silloin sille on helppo nauraa. ”Dragit leikittelevät sukupuolella. Minä olen tämän asian kanssa aivan tosissani”, tiivisti asian tapaamani transvestiitti.

Sain ihanan etuoikeuden viettää iltaa transvestiittien tapaamisessa ja kuulla heidän kokemuksiaan naiseksi pukeutumisesta. He todella tiesivät miltä tuntuu, kun ei koe tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Yksi heistä kertoi, että jätti automatkalla pysähtymättä kauppaan, kun ei sitten kuitenkaan uskaltanut. Yksi itki illan mittaan vähän väliä ja kertoi sen johtuvan siitä, että hänessä on niin paljon patoutunutta surua ja sumeaa pelkoa. Silti he olivat niitä rohkeita, jotka tulivat yhteiseen tapaamiseen.

Jokaisella pitäisi olla oikeus tulla yhteisön silmissä nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. Tämä ei toteudu. Ihmiset joutuvat häpeän, työpaikan tai parisuhteen menettämisen pelon, tai jopa väkivallan uhan vuoksi piilottamaan itsensä. Se tuntuu pahalta. Ihmisen pitäisi saada tuntea kelpaavansa, eikä se onnistu vain yksin. Pitäisi saada kehua, rohkaisua, kannustusta, hyväksyntää ja kunnioitusta muilta ihmisiltä niin tärkeissä lähisuhteissa, työpaikalla kuin arkisissa kohtaamisissa.

Yksi pitkään peruukkiin pukeutunut transvestiitti kertoi iloisesti, miten hyvä mieli oli tullut, kun turkulaisessa ravintolassa joku nainen oli sanonut häntä söpöksi. Muutkin kertoivat ihan mukavasti menneistä kohtaamisista. Koko Suomi ei ole yhtä kuin toisten ulkonäköön ja pukeutumiseen puuttuvien paheksuvien ja päivittelijöiden lauma. Mutta kipu on totta, jos ja kun se osuu omalle kohdalle ja tärkeässä paikassa: kun työnantaja epäilee, etteivät asiakkaat hyväksyisi. Jos vaimo ei siedä.

On jokseenkin riipaiseva ajatus, että ihminen päättää ryhtyä parisuhteeseen, jossa ei ole varma tuleeko hyväksytyksi sellaisena kuin on. Että kuvittelee joutuvansa tyytymään itsensä piilottamiseen rakkauden menettämisen pelosta. Onneksi tapaamisessa oli ihania pariskuntia, joiden vaimot olivat mukana tukemassa kultaansa. Jokainen voi löytää rakkautta. Jokainen voi löytää yhteisön, jossa kelpaa. On tietysti hirvittävän väärin, jos ja kun kaikilla oma koti ei ole sellainen ollut.

Onneksi transvihamielisten öyhöttäjien määrä on pieni. Voisimme siis enemmistöllä päättää seistä transvestiittien, transsukupuolisten, intersukupuolisten ja muunsukupuolisten puolella ja turvata heidät, puolustaa heitä. Ettei kenenkään tarvitsisi pelätä oman sukupuoli-identiteetin ja sukupuoli-ilmaisun esiintuomista.

Se, jos itse on vähän hämmentynyt, ei haittaa. Onhan meille kaikille pienestä pitäen hierottu naamaan erontekoa tytöt/pojat, sedät/tädit. Siksi voi tuntua oudolta, jos ei heti tiedäkään, mistä tämä kana pissii. Hämmennyksen ohi voi päästä vaikka toteamalla, että ei kuulu minulle.