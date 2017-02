Viiden minuutin ja kymmenen minuutin demarit ottivat yhteen – mutta kumpi voitti? HS:n Marko Junkkari seuraa Sdp:n puoluekokousta

Junkkari

Hauskinta

Tuppurainen

Timo Harakka

Esittelypuheiden

Ja selvisihän

"Politiikan tutkijoille uutta materiaalia: on viiden minuutin ja kymmenen minuutin demarit." -Johannes Koskinen#hymiöhttps://twitter.com/hashtag/hymi%C3%B6?src=hash #sdp2017https://twitter.com/hashtag/sdp2017?src=hash — Mikkel Näkkäläjärvi (@Nakkalajarvi) February 3, 2017 https://twitter.com/Nakkalajarvi/status/827468903286763520