Miksi Antton Rönnholm ryhtyy puoluesihteeriksi, ihmettelee Mikael Jungner – HS:n Marko Junkkari seuraa Sdp:n puoluekokousta

Junkkari

”Antton Rönnholm on huippuälykäs tyyppi, jolla on elämä edessään. Miksi hän ryhtyy Sdp:n puoluesihteeriksi?” pohti Mikael Jungner http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mikael%20Jungnerlauantaina iltapäivällä.



Jungner oli tullut Sdp:n puoluekokouspaikalle hengeilemaan. Tuttuja näytti olevan paljon – mikä ei ole ihme, sillä onhan Jungner Sdp:n entinen puoluesihteeri, avustaja ja kansanedustaja.



Vuonna 2015 Jungner siirtyi politiikasta lobbaustoimisto Kreabin toimitusjohtajaksi.



Antton Rönnholm valittiin hetki sitten Sdp:n puoluesihteeriksi. Rönnholm voitti puoluesihteerivaalin toisella kierroksella Hanna Kuntsin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hanna%20Kuntsinluvuin 286–209.



Rönnholmin urapolku menee päinvastaiseen suuntaan kuin Jungnerin. Hän palaa politiikkaan lobbaustoimistosta.



Rönnholm on työskennellyt viime vuodet lobbaustoimisto Miltonin palveluksessa Brysselissä.