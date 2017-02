Paavo Arhinmäki vertasi Juha Sipilää irakilaiseen ”Koomiseen Aliin” – mutta onko vertaukselle perusteita?

Junkkari

Vasemmistoliiton

Sipilän puheesta olisi ollut ylpeä Irakin legendaarinen tiedotusministeri Koominen-Ali. Velanotto väheni! (Kun valtionkassaa tyhjennettiin) — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) February 8, 2017 https://twitter.com/paavoarhinmaki/status/829325823241023488

Mitä

Tämä ei

Ehkei koomista,

Mutta mitä

Kun

Valtiokonttorista