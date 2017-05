Junkkari

Pääministeri Juha Sipilän pitäisi tulla puskasta – ja ryhtyä johtamaan keskustaa ja hallitusta

Perussuomalaisten

Puska

Puska

Kyllä kansa tietää & tukee nyt linjaani - esitin tätä jo 1988. "Yli puolet kansasta hyväksyisi viinit ruokakaupoissa" http://t.co/wkeXkLrXNGhttp://t.co/wkeXkLrXNG — Olli Rehn (@ollirehn) February 9, 2015 https://twitter.com/ollirehn/status/564763033088823296

Soinin

Keskusta

Hallituspuolueiden

Keskustan

Alkoholilain