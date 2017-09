Junkkari

Antti Rinteen epäonnistumiset toistuvat säännöllisesti kuin radion aikamerkki

Kun on

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sdp oli

Ylipäätään

Haapalan

Olen puoluehallituksen jäsen ja olin viime kokouksessakin. Minua ei ole kertaakaan käsketty twiittaamaan tai retweettaamaan yhtään mitään. — Maria-RiittaMällinen (@MariaRiitta) September 3, 2017 https://twitter.com/MariaRiitta/status/904273650228092928

Kiistäminen

Samaisessa

Antti Rinne