Pääkaupunkiseutu tekee irtioton sote-uudistuksesta – hallituksen maakuntamalli ei kelpaa

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ehdottavat muusta maasta erillistä sote-ratkaisua pääkaupunkiseudulle. Malli poikkeaa merkittävästi hallituksen valmisteleman sote-uudistuksen yleisistä linjauksista.

Pääkaupunkiseudun johtavat virkamiehet ehdottavat, että kaupungit perustavat neljän kunnan yhteisen organisaation, jonka vastuulla olisi alueen perustason sosiaali- ja terveydenhuolto.

”Tällä vahvistettaisiin kansanvaltaa, kunnallista itsehallintoa ja läheisyysperiaatetta”, sanoo Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok).

Erikoissairaanhoito olisi maakunnan eli käytännössä nykyisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vastuulla.

Hallituksen sote-uudistuksen periaatteena on, että vastuu sotesta on kokonaisuudessaan maakunnilla, jolloin kunnilta katoaisi huomattavasti valtaa.

Koska pääkaupunkiseutu eroaa monin tavoin asukasmäärältään ja -pohjaltaan muusta Suomesta, hallitus antoi keväällä seudun kaupungeille mahdollisuuden kehittää oma malli.

Tästä on siis nyt saavutettu virkamiesten kanssa alustava sopu. Asia etenee ensi viikolla kaupunginhallituksiin, jonka jälkeen tarkoituksena on aloittaa paikallispoliitikkojen voimin tarkempi valmistelu. Myös Kirkkonummi ja Kerava on tarkoitus kutsua mukaan.

Esityksen mukaan kaupungit voivat tuottaa sote-palvelut itse, yhteistoiminnassa tai hankkia ne ostopalveluina ulkopuolisilta.

Hallituksen malli puolestaan perustuu keskenään kilpaileviin tuottajiin, jotka ovat vapaasti potilaan valittavissa. Esimerkiksi kuntien omat terveysasemat olisi yhtiöitettävä.

Pajunen ei ota kantaa valinnanvapauden toteutumiseen pääkaupunkiseudulla. ”Tämä ei ole meidän valmistelun piirissä.”

Myös soten rahoitus kulkisi pääkaupunkiseudun uuden, erityislailla perustettavan yhteisön kautta.

Muuhun maahan nähden rahoitus on tarkoitus toteuttaa ”neutraalisti”.

”Ei pitäisi tehdä aluepoliittista rahansiirtoa sote-uudistuksen nimissä”, Pajunen sanoo.

Hänen mukaansa pääkaupunkiseudun sote-uudistus etenisi vähintään valtakunnallisten muutosten tahdissa.

”Malli on tarkoitus ottaa käyttöön muun maan tahdissa 2019 tai jopa nopeammin, jos mahdollista.”