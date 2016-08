Tutkija pitää Pihlajasaaren nudistikohua naisten syyllistämisenä – ”Ikään kuin miehet eivät voisi itselleen mitään”

Helsingin yliopiston tutkijan mukaan poliisin lausunnot nudistirannasta heijastelevat laajemmin vallalla olevaa ajattelua. HS kysyi sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Anna Elomäeltä, mitä tällä viikolla puhuttaneesta nudistirantakohusta tulisi ajatella.

Kohu sai alkunsa, kun brasilialaisturisti Camilla Loreta kertoi HS:lle kokemuksistaan Pihlajasaaren nudistirannalla. Loretan mukaan rannan muut nudistit, jotka kaikki olivat miehiä, lähestyivät ja tuijottivat häntä. Loretan mukaan yksi miehistä myös masturboi etäältä häntä katsoessaan.

Helsingin poliisi kommentoi Pihlajasaaressa maanantaina sattunutta häirintätapausta muun muassa sanomalla, että ”siellä [Pihlajasaaren nudistirannalla] on sallittua käydä, mutta ikävä kyllä, puskissa alkaa aikamoinen vipinä, jos sinne nuori nainen menee. Ei siellä voi rennosti olla, tuijottelijoita riittää varmasti”.

Häirintää kokeneen Loretan mukaan poliisi oli myös sanonut, että nuorten ja kauniiden naisten ei ole normaalia mennä kyseiselle rannalle.

Anna Elomäki, millaisia ajatuksia Pihlajasaaren nudistirannan tapaus herättää sukupuolentutkijan näkökulmasta?

”Tämänkaltaiset kommentit eivät ole poliisilta mitään uutta. Näistä asioista on puhuttu paljon tänäkin vuonna, ja ikävä kyllä poliisin kommentit ovat linjassa sen kanssa, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa yleisesti ajatellaan.”

”Tällaisten kommenttien takana on ajatus, että vastuu häirinnästä on uhrilla, ei tekijällä. Näkemys on hyvin piintynyt, ja käytännössä se tarkoittaa naisten syyllistämistä ja vastuuttamista häirintätilanteissa.”

”Tähän liittyy myös näkemys, jonka mukaan seksuaalinen häirintä on ymmärrettävää, kun nainen on nuori ja kaunis. Että miehet eivät ikään kuin voi itselleen mitään. Onhan se miehiäkin kohtaan ikävää.”

”Suomessa on syvään juurtunut seksuaalisen häirinnän kulttuuri, jonka uhriksi eivät joudu vain nuoret ja kauniit naiset vaan kaikenikäiset.”

”Minua häiritsee tällaisissa tapauksissa eniten se, että seksuaalinen häirintä on kriminalisoitu äskettäin, ja silti sitä vähätellään. Poliisin pitää huomioida, että seksuaalinen häirintä on nykyään rikoslaissa. Siksi poliisin pitää ottaa tällaiset asiat vakavasti.”

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen ahdistelu menevät termeinä helposti sekaisin. Jopa tutkija Elomäki sekoittaa nämä ensin haastattelussa.

Seksuaalista häirintää ei ole määritelty rikokseksi rikoslaissa. Rikoslain 20. luvun pykälässä 5 a säädetään rangaistavaksi seksuaalinen ahdistelu, joka edellyttää koskettelua. Rikoslain 17. luvun pykälässä 21 säädetään rangaistavaksi julkisella paikalla tapahtuva, pahennusta aiheuttava sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen.

”On hieno askel, että seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa, mutta se ei tarkoita, että muita seksuaalisen häirinnän muotoja, jotka eivät edellytä koskettelua, pitäisi katsoa läpi sormien. Kaikissa seksuaalisen häirinnän muodoissa on kyse sukupuolittuneesta vallankäytöstä, joka rajoittaa naisten olemista julkisessa tilassa.”

Ylikonstaapeli Jarmo Niininen Helsingin venepoliisista kommentoi HS:lle torstaina, että Pihlajasaaren nudistirannalla käy lähinnä miehiä, ja siksi nuori nainen kiinnittää huomion. Onko hyväksyttävää, että Helsingistä löytyy nudistiranta, jonne naisten ei kannata tirkistelijöiden ja masturboijien pelossa mennä?

”Hyvä kysymys. Naisilla on oikeus nudistirantoihin siinä missä miehilläkin. Ehkä kellään ei ole ollut kiinnostusta kitkeä paikasta häiritsevää toimintaa niin, että ranta olisi avoin myös naisille. Valvonnan lisääminen, nollatoleranssi häirintään ja porttikielto häiriköille voisi auttaa”, Elomäki sanoo.

”Pihlajasaaren nudistirannassa on kyse vähän samasta asiasta kuin tapauksessa Kaisaniemen puisto. 2000-luvun alussa käydyssä keskustelussa poliisi ikään kuin hyväksyi, että Kaisaniemen puisto on vaarallinen naisille ja kehotti heitä pysymään poissa puistosta. Tämä loi rajoja naisten liikkumiselle kaupunkitilassa.”

Millä tavalla poliisin pitäisi ilmaista itsensä Pihlajasaaren tapauksen kaltaisissa tilanteissa ottaen huomioon, että poliisin työtä on suojella kansalaisia ja pitää huolta näiden turvallisuudesta?

”Yksi helppo tapa on ottaa uhrin kertomus häirinnästä vakavasti. Eli että uhri on kokenut vääryyttä ja tekijä on se, joka täytyy saada kuriin.”

”Uhrin kokemusta ei pitäisi vähätellä kommenteilla, jotka jo itsessään toistavat sukupuolittunutta järjestystä, jossa miesten nähdään olevan halujensa ja himojensa uhreja, ja seksuaalinen häirintä hyväksytään. Vähättelevän puhetyylin sijaan pitäisi kääntää puhe siihen, miten häirintä saadaan kitkettyä. Tarvitaan jämäkämpi ote.”