Huijareilla uusi konsti: valehtelevat iäkkäälle kaasuvuodosta

Poliisi varoittaa jälleen uudesta tavasta petkuttaa iäkkäitä ihmisiä. Elokuussa Uudellamaalla huijarit ovat päässeet ainakin kolmessa tapauksessa vanhuksen asuntoon sisälle sillä verukkeella, että asunnossa olisi kaasuvuoto.

Huijarit ovat olleet liikkeellä ainakin Sipoossa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Alkuun vanhukselle on soitettu ja valehdeltu soittajan olevan pelastuslaitoksen päällikkö. Tämän jälkeen on ilmoitettu, että vanhuksen asuntoon tulee kaksi työntekijää tutkimaan mahdollista kaasuvuotoa.

Asunnolle on myöhemmin saapunut pelastuslaitoksen työntekijöiksi esittäytynyt kaksikko, jolla on ollut mukanaan mittauslaitteita muistuttava laite. Vanhukselle on kerrottu asunnon kaasuhavainnosta ja ilmoitettu evakuoinnista. ”Pelastuslaitoksen työntekijät” ovat sitten pyytäneet vanhusta keräämään evakuointia varten mukaan arvokkaan omaisuutensa kuten korut, rahat ja pankkikortit tunnuksineen.

Vanhuksen vielä pakatessa huijarit ovat poistuneet asunnolta arvo-omaisuus mukanaan ja väittäneet, että vanhus haetaan kohta perässä.

Itä-Uudenmaan poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan lähimmälle poliisiasemalle. Pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä tiedossa mitään kaasuvuotoihin liittyviä ongelmia.