HS etsi Helsingin klassisimmat ravintola-annokset – mukaan mahtui myös 50 euron jättipizza

Helsingin ravintoloista saa nykyään kaikkea vietnamilaisesta pho-keitosta georgialaisiin khinkaleihin, mutta klassikot – ne ovat asia erikseen.

HS etsi Helsingin ravintolamaailman neljä klassikkoannosta.

Klassikkojen klassikko

On yllättävän helppoa löytää Helsingin ravintola-annosten klassikkojen klassikko. Se löytyy vastaamalla yhteen kysymykseen: onko Helsingin klassikkoravintoloilla jokin kaikkia yhdistävä klassikkoannos? Ja toki on. Nimittäin silakat ja perunamuusi, perinteisesti höystettynä annoksesta tihrustavalla voisilmällä.

Silakat muusilla löytyvät niin Salven, Sea Horsen, Eliten kuin Kolmen Kruununkin listoilta. Historiassa kuullotettuja klassikkopaikkoja kaikki. Erikoista sinänsä on, että yksikään näistä ei ole varsinainen kalaravintola, eikä Helsingistä sellaista edes löydy Haviksen ja Fishmarketin suljettua ovensa.

”Klassikkoannoksissa ei ole kyse mistään hetken huumasta”, sanoo ravintolakoulu Perhon ruokatuotannon lehtori ja keittiömestari Mervi Vilén-Peltoniemi.

”Klassikko on kokonaisuus, jossa kaikkien elementtien pitää olla kunnossa. Tarvitaan historiaa, tarina, paikka ja aika. Ihminen ja jokin tapahtuma.”

Klassikkojen klassikkoja voi toki lopulta olla vain yksi. Mikä siis on yllä mainittujen ravintoloiden silakka-annoksista paras?

”Sikalan eli Sea Horsen silakat ovat parhaat”, sanoo ykskantaan ravintolakriitikko Anna Paljakka.

Ullanlinnassa sijaitseva Sea Horse on perustettu vuonna 1934. Kuuluisat silakat, jotka tarjoillaan muusin, punajuurien, tillitupon ja sitruunaviipaleen kanssa, ovat olleet listalla lähes 60 vuotta.

”Sikalassa silakoita tulee valtava pino, 16 kappaletta, ja ne on aseteltu kiinnostavasti kuin halkopinoon”, Paljakka sanoo.

”Sikalan silakoilla on myös tarina: kerrotaan, että trumpetistilegenda Dizzy Gillespie kävi Helsingin vierailullaan Sikalassa, ja syötyään silakka-annoksensa loppuun hän vaati lisää. Siitä sai alkunsa annoksen nykyinen koko.”

Silakat muusilla ovat myös muusikko Sami Yaffan valinta Helsingin klassikkoannokseksi. Yaffa esitteli Helsingin ruokakulttuuria yhdysvaltalaiselle tähtikokille Anthony Bourdainille tämän nimikko-ohjelmassa vuonna 2012.

Tv-ohjelmassa ei tosin syöty silakoita, vaan käytiin muun muassa snägäriklassikko Jaskan grillillä töräyttämässä sinapit lihiksen väliin katosta riippuvasta kastikeutareesta.

”No mä sanoin Bourdainille jo silloin, että olen täysin väärä henkilö tähän esittelyhommaan, kun en ole asunut Suomessa moneen kymmeneen vuoteen”, Yaffa nauraa.

Moderni klassikko

Kun ruokaa nälkäisten helsinkiläisten koteihin kuljettavien Woltin ja Foodoran toimitusjohtajilta kysyy viime aikojen suosituimmista annoksista, yksi on ylitse muiden: falafeliin erikoistuneen ravintola Fafa’sin falafel-halloumipitaleipä. Mieluusti bataattiranskalaisilla.

”Halloumipitaa tilataan eniten kaikista Helsingin keskustan Fafa’s -ravintoloista”, kertoo Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi.

Huomionarvoista on, ettei israelilaisen Doron Karavanin vuonna 2011 Helsingissä perustama Fafa’s ole enää mikään trendijuttu. Tämä on tärkeää, sillä modernia klassikkoa etsiessä tukena ei ole vuosikymmenien historiaa.

”Kyllä Fafa’sissa on ehdottomasti eniten todellista klassikkopotentiaalia, kun ajattelee näitä viime vuosien hipsteriravintoloita”, sanoo Ison Roobertinkadun Fafa’sissa asioiva Mikael Haveri, 32.

”Falafel-halloumipitaleipä on siitä hyvä, että se on aika casual [rento], sen saa mukaan helposti, eikä tarvitse edes haarukkaa ja veistä.”

Annokseen tulee pitaleivän, rapeiden falafelpyöryköiden ja paistetun halloumi-juuston lisäksi salaattia, tomaattia ja kurkkua, tsatsikia, tabboulehia eli persilja-bulgursalaattia ja matbuhaa eli paahdettua tomaatti-paprikakastiketta.

Myös bataattiranskalaisissa itsessään on klassikkopotentiaalia, sillä niistä on vähitellen tullut monen helsinkiläisravintolan ruokalistan vakio-osa.

”Bataattiranskalaisia näkyy K-kaupoista saatavissa ilmaisissa ruokalehdissä, ja nykynuoret laittavat niitä useammin kuin keittävät perunoita”, ravintolakoulu Perhon Vilén-Peltoniemi tiivistää.

”Falafel-halloumipitaleivässä ja bataattiranskalaisissa yhdistyy moni asia, joiden uskon jäävän elämään tästä aikakaudesta: terveellisyyden ja eettisyyden tavoittelu eli sitä kautta kasvisruoka, kansainväliset maut ja trendihakuisuus.”

Moderni klassikko tulee Vilén-Peltoniemen mukaan luultavasti olemaan terveellisempi kuin takavuosien klassikot.

”Se voi olla vaikka raakakakku”, hän sanoo.

Kauppahalliklassikko

Hakaniemen hallin Soppakeittiö-ravintolan listalla on alusta asti eli vuodesta 2003 ollut ranskalainen mereneläväkeitto bouillabaisse, jota tarjoillaan edelleen joka päivä.

Loppuelokuun keskiviikkona noin kello 14 sitä näkyy ryystävän noin puolet täpötäyden ja piskuisen ravintolan asiakkaista, vaikka lounaslistalla on kaksi muutakin keittoa. Moni asiakkaista on turisti, sillä kuuluisa keitto on päätynyt myös matkaoppaisiin.

Keiton luomisessa tärkeä henkilö on ollut Soppakeittiön ensimmäinen kokki, Belgiassa syntynyt Marc Aulén. Hän ei tosin ole työskennellyt ravintolassa enää vuosiin.

Mikä tuo ihmiset vuodesta toiseen Soppakeittiön bouillabaisse-kulhon äärelle?

”Sitä mekin mietimme”, sanoo ravintolan perustaja ja toinen omistaja Filip Stenius.

Hän kertoo, että himoitussa keitossa on mausteineen noin 30 raaka-ainetta. Mukaan tulee lohen, katkarapujen ja simpukoiden lisäksi esimerkiksi valkoviiniä ja tuoreita juureksia. Kullanhohtoisen komeuden kruunaa sahramimajoneesi.

”Keitto on runsas ja aika edullinen”, perustelee Soppakeittiössä usein lounastava Mirjami Laivuori bouillabaisse edessään.

”Vaikka käyn täällä usein, otan melkein aina saman annoksen. Tämä on vain niin hyvää.”

Paikallisklassikko

Paikallisklassikon kruunu sujahtaa Itä-Helsingin Herttoniemessä sijaitsevaan ravintola Siilinpesään.

Yli 30 vuotta Siilitiellä sijainneen Siilinpesän halkaisijaltaan 80 cm:n kokoinen ja 50 euron hintainen sukupizza tunnetaan laajalti Helsingissä, vaikka Siilinpesä on olemukseltaan tavanomainen lähiökuppila. Seinillä näkyy maalauksia rokkaavista siileistä ja naarassiilien paljaita rintoja.

”Sukupizzaa myydään kuukaudessa 30–70 kappaletta. Sitä tilataan hyvin paljon esimerkiksi pikkujouluihin, polttareihin ja firmojen juhliin”, kertoo Siilinpesän omistaja Tanja Valanne.

Suosikkitäytettä klassikolla ei hänen mukaansa ole, vaan sukupizzaa tilataan kaikilla mahdollisilla täytteillä. Kasvisversiot tekevät kauppansa yhtä hyvin kuin lihaversiot.

Paikallisklassikon kruunun havittelijoita olisi toki ollut muitakin. Punavuoren Cafe Bar No 9:n pollo limonello ja ravintola Torin lihapullat, Kallion Cellan Vorschmack...ja jos saari lasketaan paikalliseksi, niin Sirpalesaaren ravintola Saaren mainio tervajäätelö.

Ravintola Sea Horsen rapeaksi paistetut silakat

800 g valmiiksi perattua silakkaa

(tai 1 kg perkaamatonta silakkaa)

4 dl ruisjauhoja

4 tl suolaa

½ tl valkopippuria

Sekoita jauhot ja mausteet keskenään.

Pyörittele silakat jauhoissa. Paista ne voissa rapeiksi.

Kokoa silakoista halkomainen pino. Tarjoile perunamuusin ja punajuurien kera.

Lisää tilliä ja sitruunaviipale.

Resepti: Ravintola Sea Horse

Bataattiranskalaiset

Bataattiranskalaiset voi valmistaa uppopaistamalla tai uunissa. Bataattiranskalaisille on tyypillistä, että ne menettävät nopeasti rapeutensa. Jos ranskalaiset uppopaistaa kaksi kertaa, rapeus säilyy hetken pidempään kuin yhden kerran paistetuissa tai uunissa valmistetuissa ranskiksissa. Jos kypsennät bataattiranskalaiset uppopaistamalla, muista paloturvallisuus.

1 iso (noin 700 g) bataatti

noin 2 l rypsiöljyä

suolaa

Kuori bataatti. Leikkaa bataatti puoliksi ja sitten noin 1 cm:n paksuisiksi viipaleiksi. Leikkaa viipaleet vielä noin 1 cm:n suikaleiksi. Taputtele suikaleista talouspaperilla mahdollinen kosteus huolellisesti pois.

Kaada öljy isoon paksupohjaiseen kattilaan ja kuumenna 150-asteiseksi. Kypsennä bataattisuikaleet kahdessa erässä. Laita ensin puolet suikaleista öljyyn ja kypsennä noin 4 minuuttia. Nosta bataattisuikaleet reikäkauhalla öljystä lautaselle, jonka päällä on talouspaperia. Kypsennä loput bataattisuikaleet samaan tapaan ja nosta nekin talouspaperin päälle lautaselle.

Kuumenna öljy 180-asteiseksi. Ota puolet esipaistetuista suikaleista ja laita ne takaisin öljyyn. Kypsennä 2–3 minuuttia, kunnes bataatit ovat kypsiä ja saaneet kunnolla väriä.

Nosta bataatit öljystä hetkeksi talouspaperin päälle valumaan, laita sitten lämmitettyyn astiaan. Mausta suolalla.

Uppopaista myös toinen bataattierä 180-asteisessa öljyssä.

Tarjoa valmiit bataattiranskalaiset heti esimerkiksi majoneesin kera. Ravintola Fafa’sissa ne tarjoillaan tsatsikin kanssa.

Vinkki: Bataattiranskikset voi kypsentää myös uunissa. Kun suikaleisiin laittaa hieman maissijauhoja, niihin tulee rapeahko pinta. Leikkaa bataatit suikaleiksi ja kuivaa ne talouspaperilla. Pyöräytä suikaleet öljytilkassa sekä 1–2 ruokalusikallisessa maissijauhoja ja lado ne leivinpaperin päälle pellille niin, että suikaleet eivät kosketa toisiaan. Paista 200-asteisessa uunissa 25–35 minuuttia eli siihen asti, kunnes suikaleet ovat kypsiä ja saaneet selvästi väriä. Käännä suikaleet paistamisen puolivälissä toisin päin lastan avulla. Mausta kypsät bataattiranskalaiset suolalla. Tarjoa heti.

Resepti: Katja Bäcksbacka HS

