Lukion aloittaville opiskelijoille järjestettävät tervetuliaisrituaalit jättivät jälkeensä kauhean siivon perjantai-iltana Helsingin Tähtitorninmäellä.

Nahkiaisina tai nasujaisina tunnetun juhlinnan jäljet tulivat pian myös Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Pekka Saurin tietoon. Hän julkaisi viestipalvelu Twitterissä viestin, jossa kehotti sotkijoita palaamaan paikalle siivoustöihin.

Arvoisat nasuttajat. Voisitteko ystävällisesti käydä siivoamassa sotkunne? Kuvassa Tähtitorninmäki. #Helsinki pic.twitter.com/VrgXJqVPLf — Pekka Sauri (@pekkasauri) 26. elokuuta 2016

Tähtitorninmäen lähellä asuva Sauri kertoi HS:lle aikovansa käydä lauantaina iltapäivällä kurkistamassa, miten siivous on edistynyt. Hän sanoi kuulleensa, että sotkemista on esiintynyt myös Kaisaniemessä.

”Sen sijaan palautetta ei ole nyt tullut Tervasaaresta, joka on aiempina vuosina ollut näihin aikoihin sotkuinen.”

Saurin mukaan häneltä kysytään monesti, eikö kaupungin järjestyssääntö mahdollista roskaamiseen muuttumista.

”Järjestyssäännöt muuttuivat kuitenkin 2000-luvun alussa valtakunnalliseksi järjestyslaiksi ja rangaistukset poliisin hoidettaviksi. Kaupungilla ei ole enää muita sanktiomahdollisuuksia kuin pysäköintivirhemaksu.”

Sauri kertoo, että vaput ovat muuttuneet huomattavasti aiempaa siistimmiksi myös Tähtitorninmäen ympäristössä Kaivopuistossa, kun paikalle on tuotu roskalavoja ja esimerkiksi kuohuviinipullojen palauttajille on ollut jaossa elokuvalippuja. Hän arvelee silti, ettei lukioiden nöyryyttävä ”nasutuskulttuuri” ole hevin muuttumassa.

”Se on vähän vaikeaa, kun kyseessä on opiskelijoiden itse kehittämä perinne. Olen joitain vuosia sitten ollut yhteydessä opetusvirastoon, mutta ei heillä ole oikein käsiä tilanteeseen puuttumiseksi.”

Saurin mukaan katse kääntyy kouluihin ja myös koteihin, vaikka valistustyötä on varmasti jo tehtykin. Kouluissa on kiellettyä kyykyttää tuoreita lukiolaisia, mutta ohjelma on siirtynyt kouluajan ulkopuolelle iltaan.

”Olen kuullut, että nasuja sotketaan piimällä, jauholla ja jopa lehmänlannalla”, Sauri kertoo.

Pientä toivoakin on näkyvissä. Sauri sanoo kuulleensa, että Helsingin normaalilyseon eli Norssin oppilaat ovat siivonneet jälkiään Merisatamanrannassa. Hän toivoo vastuullisen käytöksen leviävän muihinkin kouluihin.

”Eihän tämmöistä jälkeä voi jättää julkisille paikoille. Jos roskaajat itse eivät korjaa jälkiään, siivoamisen maksaa kaupunki eli lopulta veronmaksajat”, Sauri muistuttaa.